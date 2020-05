Itt a nagy építőipari körkép: ez történik most a szomszédainkban

Néhány hete mutattuk be az EECFA kutatása alapján a szlovén, a horvát és a bolgár építőipar helyzetét arról, hogy miyen hatással van a koronavírus az ottani építkezésekre és ennek következtében milyen gazdaságvédelmi intézkedéseket vezettek be. Ezúttal a sort a szerb, a román, az ukrán és az orosz építőiparral folytatjuk, szintén az EECFA kutatóinak segítségével.

Az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association) nyolc kelet-európai ország építési piacát kutató nemzetközi szövetség, mely a helyi kutatóintézetek, illetve az alapító valamint kutató és adminisztratív központ Buildecon és a módszertani hátteret biztosító Eltinga együttműködése.

Szerbia

Szerbiában az építőipar az egyik legkevésbé érintett ágazat, csak a termelési volumenben és a logisztikai kapacitásban volt észrevehető némi csökkenés a karantén szigorú korlátozásai miatt, de a munkák nem álltak meg és a károk minimálisra tehetők. Ennek ellenére néhány projekt megvalósításában késések mutatkoznak, mivel néhány építkezés külföldi munkaerővel dolgozik és az országhatárok lezárásával a külföldi munkavállalók nem tudtak időben utazni-érkezni, tehát ez befolyásolhatja néhány projekt befejezését.

A korlátozások azonnali hatása a lakáspiacon is érezhető volt, ahol a karantén megszakította a rendes piaci működést, különösen a keresleti oldalon. Látható volt az árcsökkenés, de erős piaci feltételek mellett ez a válság nem befolyásolja majd komolyan a lakásépítési piac kilátásait. A piac összes mozgatórugója erős maradt, tehát a helyzet csak enyhe hatással lesz majd a lakásépítés kétszámjegyű növekedésére 2020-ban. A kiskereskedelmi szegmensben szinte minden nagy projekt már folyamatban van, és a projektindítások esetleges kisebb késéseivel együtt is a teljesítmény valószínűleg továbbra is erős lesz ebben az évben. A turizmus szenvedhet a legjobban majd a koronavírus hosszantartó hatásaitól, mivel az utazási korlátozások várhatóan további néhány hétig folytatódnak majd.

A növekvő építési teljesítmény az országban nagyrészt a nagy infrastrukturális projekteknek volt köszönhető. A legnagyobbak a legtöbb esetben továbbra is változatlanul valósultak meg, külön szállítással és elszeparált szállással a munkások számára. A kivitelezők még eddig nem kérték a határidők meghosszabbítását, legalábbis nem a koronavírus miatt. A több éven át megvalósuló projektek esetében egy hónapig tartó projektleállás pedig elviselhető és gyakran várható is.

Azonban a jövőben további bizonytalanságok lehetnek, mivel az érintett szolgáltató szektor és a reálgazdaság egyes részei meg fogják érezni a következményeket. Szerbia számára a legnagyobb veszélyt a külső tényezők jelenthetik: a beruházások és a tőkeáramlás esetleges csökkenése, a kiterjedt válság a fő exportpiacokon illetve a pénzügyi rendszer nagyobb destabilizációja. A fény az alagút végén az lehet, hogy a legtöbb európai ország már megkezdte a korlátozások enyhítését és Szerbiában a vészhelyzetet május 6-án felfüggesztették. Időbe telik majd, míg a gazdaság újraindul, de nem várható, hogy a negatív hatások 2020 második negyedévénél tovább húzódnak majd. Bár még túl korai ünnepelni, úgy tűnik, hogy a legrosszabbon túl van Szerbia.

Románia

Eddig csak néhány jelentős építési projektet halasztottak el Romániában, sőt néhány esetében valójában a tervezettnél gyorsabban haladnak a munkák, például a híd- és útépítéseknél, a kisebb forgalom miatt. Úgy tűnik, hogy a magánerős felújítási munkák is folyamatosak (a kényszerszabadságon lévő munkások kihasználják az időt, hogy felújítási munkálatokat végezzenek) és a barkácsáruházak online értékesítése is jelentősen megnőtt. A folyamatban lévő építési munkákra gyakorolt ​​közvetlen hatás minimális volt, mivel nem voltak kifejezetten az építési munkákra vonatkozó korlátozások.

Az építőanyag ellátás miatt voltak kezdeti aggodalmak, de jelenleg nincs komoly hiány. Néhány gyártó a magánszemélyeknek nyújtott közvetlen értékesítésben csökkenést jelentett, a B2B anyagok értékesítése azonban továbbra is folytatódott és az online értékesítés nőtt. Volt némi munkaerőhiány, mivel néhány munkavállaló betegszabadságra ment vagy szabadságot vett ki, különösen a leállás korai szakaszában, de nem jelentettek jelentős munkaerőhiányt. Ugyanakkor egyes cégeknél elbocsátások voltak mivel 37 750 építési munkaszerződést felbontottak április 29-től.

A befektetések iránti érdeklődés lanyhul, különösen a szálloda és étterem szegmensekben, mely valószínűleg csökkenti majd a keresletet ebben az évben. Mivel a nyári szezon újbóli megnyitásának kevés esélye van, az idegenforgalommal kapcsolatos építkezéseket várhatóan elhalasztják majd. Az irodaépítés tendenciái szintén megváltoznak majd a növekvő otthoni munkavégzés miatt és a nyitott irodák terveit is átgondolják. Az ingatlanügyletek lelassultak: 2020 márciusában 4,6%-kal kevesebb ház és 11,7%-kal kevesebb lakás került forgalomba az előző hónaphoz képest. A piac azonban 8,5%-kal aktívabb maradt, mint 2019 márciusában.

Az állami finanszírozás hiánya jelentős negatív hatást gyakorolhat az építési tevékenységre. Számos megyei önkormányzat beruházási alapjainak nagy részét a vírus terjedésének megelőzésére fordította, így kevés forrás maradt infrastruktúra-fejlesztésre vagy felújításra. Az államháztartási hiányt 2020-ban a GDP 6,7%–7,3%-ára becsülik, a GDP-ben pedig legalább 1,9%–4,7% csökkenés jöhet. A magánfinanszírozás hiánya szintén komoly aggodalomra ad okot, mivel sok vállalat veszít jelentős forrásokat, és megtakarításait illetve hitelkereteit költi. Továbbá több mint egymillió román munkaszerződése került felfüggesztésre és 270 ezer vesztette el munkáját a vészhelyzet kezdete óta (április 29-i állapot), és így vásárlóerejük is jelentősen csökkent.

Ukrajna

Annak ellenére, hogy Ukrajnában nincs építési tilalom, számos korlátozás van. Az Egészségügyi Minisztérium és a WHO ajánlásai, valamint a Minisztertanács rendeletei szerint a fő korlátozások az építkezésen a négyzetméterenkénti ajánlott emberszámra vonatkoznak, valamint arra, hogy a munkavállalóknak biztosítsák a védőeszközöket és fertőtlenítő szereket. Természetesen nem minden építkezést lehet kivitelezni ilyen jelentős korlátozások mellett, de a fejlesztők megpróbálják tartani a projektjeik befejezésének határidejét. Nehézségekbe ütközik az építőanyag-ellátás és az építőipari munkások szállítása is. Az építőipar támogatására nincsenek közvetlen intézkedések, de a közvetett protekcionista intézkedések közé tartoznak az adóellenőrzések lefolytatásának moratóriuma, a nyilatkozatok benyújtásának elhalasztása és a kereskedelmi bankok számára a hitelszerződések kamatemelésének tilalma a karantén időtartamára.

Az EECFA ukrán kutatóintézete, az Uvecon szerint az ukrán építési piac most két kihívással néz szembe: a gazdasági lassulással és a pandémiával járó instabilitással. Mivel senki nem tudja megjósolni, meddig tart majd a karantén, az ingatlanpiac legtöbb résztvevője készenléti állapotban van. A befektetők az alapvető szükségletek kivételével nem költenek pénzt, amíg a helyzet kikristályosodik. Mivel az aktív építési szezon általában áprilisban kezdődik, a fejlesztők anyagi erőforrásaikhoz mérten és a rendelkezésre álló anyagokkal megpróbálják folytatni az építkezést a biztonsági intézkedések mellett. Ez vonatkozik mind a lakóépületekre, mind a kereskedelmi ingatlanokra. Ha azonban a járvány hosszú ideig elhúzódik, ez elsősorban a lakásépítést fogja érinteni, mert Ukrajnában ezt nagyrészt a jövőbeni lakások vásárlói finanszírozzák. Mivel a kereskedelmi ingatlanokat a fejlesztők hosszú távú befektetéseként építik, ezek kevésbé érzékenyek az ideiglenes korlátozó intézkedésekre és inkább függnek a globális gazdaságtól mely befolyásolja a befektetők pénzügyi helyzetét. Sőt, sokkal több import anyagot használnak a kereskedelmi ingatlanokban Ukrajnában, mint a lakásépítésben, tehát Európában és a világban a termelés helyreállása biztosítja majd az iroda- és bevásárlóközpontok folyamatos építését Ukrajnában. Az amerikai dollár felértékelődése viszont az import anyagok áremelkedéséhez vezetett, így a belföldi anyagok árnövekedésére is lehet számítani. A fémszállítók például már emelik az árakat. Arra is lehet számítani, hogy az európai építőanyag-gyártók a karanténintézkedések befejezése után emelik majd az árakat. Jelenleg az ukrán építőipari vállalkozásoknak elég pénzük van ahhoz, hogy megfizessék kötelezettségeiket mielőtt újból megkezdenék a munkát. De fejlesztő Ukrajnában már keresi a hitelfelvétel lehetőségét 5%–7% -os támogatott kamattal a teljes építési időszakra - 1,5–2 évre.

Oroszország

Az építőipart az orosz kormány kiemelt ágazatként kezeli, így jelenleg nincs teljes vagy részleges tilalom az építési munkákra, azonban a helyzet a vírus előfordulási arányától és dinamikájától függ majd. Az összes orosz régió közül csak Moszkvában és a moszkvai régióban vezettek be ideiglenes korlátozásokat az építési munkákra (itt van a legtöbb a fertőzött). Itt minden építés - kivéve az egészségügyet és közlekedést érintőket - ideiglenesen felfüggesztésre került. Oroszország más régióiban is szó volt az építés leállításáról, de ez nem történt meg. Ennek ellenére az építőipar azok közé az iparágak közé sorolható, amelyeket a válság leginkább érint. Az építőipar támogatására szolgáló intézkedéscsomag még nem végleges, de már egyértelmű, hogy ezek az intézkedések elsősorban az orosz építőipar legnagyobb szegmensére, a lakásépítésre terjednek majd ki (jelzálogkölcsönök kamattámogatása, hitel- és adómoratórium a fejlesztőknek, a projektfinanszírozás költségeinek csökkentése alacsonyabb kamatozású hitellel). A támogatás egy másik lehetséges iránya, hogy állami cégek az el nem adott lakásokat felvásárolják a fejlesztőktől, melyek felhasználhatóak szociális bérlakásnak, vagy később a piacon is értékesíthetők. Ezen túlmenően 2021. január 1-ig a lakásfejlesztőket nem bírságolják meg a lakóépületek késedelmes befejezéséért. A nem-lakásépítés szegmensben és mélyépítésben is terveznek támogatást, az állami szerződések növelését és az ezekre vonatkozó előlegeket 30%-ról 50%-ra emelik.

A világjárvány egyik közvetlen következménye a korlátozott munkaerő mely hátrányosan érinti az építőipart is. Hagyományosan az orosz építőiparban a szomszédos országokból nagy számú vendégmunkás dolgozik és a határok lezárása várhatóan munkaerőhiányt eredményez majd.

