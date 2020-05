Az iroda halott! Az iroda halott?

A jelenlegi válság a kereskedelmi ingatlanokat különös mértékben érinti, most mindn megváltozhat, a bérleti feltételektől kezdve a menedzsmentig és a finanszírozásig egyaránt. Rövid távon a hangsúly az irodaterek egészségügyi biztonságának fenntartására tolódik, hosszú távon viszont már azon gondolkozunk, hogy ennyi home office után vajon végleg megszűnik-e az irodák eddigi funkciója. Befektetési szempontból, egy mondhatni unalmas és stabil eszközosztály volt az iroda, amit most tett igazán izgalmasá a vírus. A bérlők, bérbeadók és a befektetők szempontjain túl, minden munkavállónak is égető kérdés az irodaházak hosszú távú sorsa, hiszen miért is laknál drágán egy nagyvárosban, ha a jövőben alig mész be dolgozni?

Az eddigi két online ingatlanpiaci konferenciánkon a legnépszerűbb közönségkérdés a paneltagok felé az volt, hogy egy ilyen hosszú home office után mi lesz a helyzet az irodapiaccal, ezen belül is a bérlőkkel és a bérbeadókkal. Az emberek otthon maradnak, és ha igen, mennyien, milyen feltételek mellett? Hogyan fogja mindez befolyásolni a befektetési, vásárlási és bérleti döntéseket?

Egy hónappal ezelőtt a szakértők véleménye az volt, hogy a legtöbb munnakavállaló szívesen vissza fog térni az irodába, ugyanakkor a bérleti díjakban lesz konszolidáció:

Nem csoda, hogy sokakat tartanak lázban ezek a kérdések, a dilemmát jól szemlélteti a Medium cikke: "Március elején egy amerikai székhelyű software-fejlesztő cég CEO-ja új irodaterület keresésébe fogott, az eddigi havi 25 ezer dolláros WeWork-kel kötött szerződés 170 négyzetméterre augusztusban úgyis letelt volna és a cég növekedése miatt egy több mint 900 négyzetméteres irodára lenne inkább szükség. Aztán beütött a járvány. Ezzel együtt pedig kényszerből mindenki otthonról kezdett el dolgozni. A cég igazgatója havonta kikérdezte a 27 alkalmazottját és kiderült, hogy a dolgozók fele továbbra is otthonról szeretne dolgozni. Lehet, hogy csak 450 négyzetméterre lesz szükség? És nem is asztalokra, hanem inkább konferenciateremre? És ha mindenki kevesebbet ingázik akár egy kijebb eső területen is lehetne az iroda?"

Senki sem gondolta volna 6 hete, hogy az induló vállalkozásoktól kezdve egészen a nagy amerikai Wall Street-i cégekig, mindenki átgondolja az irodáik szerepét. Eddig az irodaház a cégek egyik presztizsként is felfogható jelzése volt a külvilág, a befektetők és a munkavállalók felé. Az új világban viszont egy komoly költségtényező, a munka nagyrésze ugyanis elvégezhető egy aprócska szobából, az iroda pedig a fontos személyes beszélgetések és találkozók helyszíneként szolgálna csupán.

Eddig sokan tartottak az otthoni munkavégzéstől: az IBM például megszüntette 2017-ben a home office-t, és csak keves nagyvállalatnak volt megfelelő technológiai infrastruktúrája, hogy a cég minden alkalmazottja zökkenőmentesen dolgozhasson egy külső helyszínről. De más cégek, mint a Tesla, SpaceX, a Cognizant is úgy tűnt, hogy óckodik az otthoni munkavégzéstől. Most viszont két-három hónapra egy tömeges home office gyakorlat zajlott le, ami kiléptette a komfortzónájukból a cégeket. A legtöbben nemcsak arra jöttek rá, hogy ez egy sokkal kevésbé ijesztő dolog mint elsőre gondolták, de valójában a munkavállalók produktívabban dolgoznak, amely leginkább a hosszabb munkanapoknak köszönhető. Képzeljük csak el, milyen hatékonyságnövekedés lehet itt azután, hogy a gyerekek visszamennek az iskolákba.

Elindult egy lavina...

Most, a recessziós időszakban kénytelenek költséget vágni a cégek, emiatt könnyen elképzelhető, hogy az irodaterület lesz az egyik olyan tényező, amit el kell részlegesen engedni. A Google anyavállalata, az Alphabet például már visszvonulót fújt 185 ezer négyzetméternyi irodaterület megvásárlásától. A Morgan Stanley vezérigazgatója pedig úgy nyilatkozott, hogy a cégük most már ténylegesen nem rendelkezik ökológiai lábnyommal és a jövőben kevesebb ingatlant akarnak birtokolni. A pénzügyi szolgáltató Nationwide 5 irodaház bezárását jelentette be, míg a Groupon, aki az alkalmazottjainak a 44 százalékát elbocsátotta, most 14 ezer négyzetméteres irodateret adna valakinek bérbe a saját folyóparti székházában Chicagóban.

A SqureFeet adatai szerint New Yorkban évente dolgozónként 17 020 dollárt (évi 5,5 millió forint) költenek a cégek az irodaterületre. Ebben persze a közös helyiségek, a folyosó, a lobby, de még az oszlopok is mind növelik a bérelt területet, arról nem is beszélve, hogy a hosszú, akár 10 éves bérleti szerződés a felívelés során ugyan segítség lehet a vállalatoknak, most viszont inkább akadályt jelent az újratárgyalásban és a gyors reagálásban.

Ne gondoljuk, hogy ez csak az irodaház tulajdonosokról és a cégvezetőiről szól. Ha a legtehetségesebb munakvállalókat immár nem az irodaépülettel és a benne lévő szolgáltatásokkal kell meggyőzni, akkor a legimpozánsabb irodaház iránt is csökkenhet az érdeklődés. Miközben a drága városi élet is egyre kevésbé tűnik fontosnak.

Minek lakjon valaki az üzleti negyed közepén többször annyiért, mint a város szélén, vagy egy még távolabbi részen, ha egyébként is otthonról dolgozik többnyire? Egy liyen hosszú távú váltás, jelentősen felforgatná a lakáspiacot is.

Az irodapiacon egyelőre nem érzékelhető csökkenés a bérleti díjakban, az árak változatlanok maradtak, sőt néhány területen még emelkedtek is vélhetően amiatt, hogy a bérleti díjak csak lassan reagálnak a gazdasági visszaesésekre. Ha sok terület áll szabadon a bérbeadóknak is rugalmasabbnak kell lennie, ami árcsökkentéshez vezet, egyelőre azonban nagyon alacsony üresedési rátákkal találkozunk. Akár több év is eltelhet, amíg lejárnak a megkötött bérleti szerződések, és csak akkor derül ki, hogy az éppen aktuális állapot alapján a cégek kisebb helyre mennek, a home office sikere miatt, vagy addigra már minden visszatér a vírus előtti helyzetebe és továbbra is presztizsértékű lesz, hogy ki melyik irodaházba lakik.

Sok, egymással szemben álló erő hat most az irodapiacra. Akik szerint hosszú távon nem lesz érdemi változás leginkább három fő gondolattal érvelnek:

Az a tény, hogy a távoli munka jól működik, még nem jelenti azt, hogy hosszú távon is jobb. Már legalább 10 éve van olyan széleskörben elérhető technológiai infrastruktúra, ami lehetővé tenné, hogy nagy arányban otthonról dolgozzunk, mégsem akarunk többségében. A járványhelyzet nem csak azt érte el, hogy egy darabig kevesebben legyenek az irodában, hanem azt is, hogy nagyobb távolságokra legyen szükség a dolgozók között, így az egy főre vetített alapterületben bekövetkező növekedés, ellensúlyozhatja az otthonról dolgozók miatt felszabaduló teret.

Nem egyszerű előre látni a változásokat, az irodapiaccal közvetlenül foglalkozó szakértők tapasztalaitai viszont közelebb vihetnek mindenkit a megoldáshoz.