Exkluzív bejelentés az egyik legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőtől!

Vonzó kihívás az óriási lépték és az egyedi adottságok, mondja Schrancz Mihály, a Property Marketnél a fejlesztési igazgatói posztról frissen ügyvezető igazgatónak kinevezett új első ember. A BudaPart projekt keretében mintegy 3000 lakást és 13 irodaházat fejlesztő cég vezetőjét a jelenlegi piaci helyzetről, a kihívásokról és természetesen a cég terveiről is kérdeztük exkluzív interjúnkban, melyből kiderül, hogy a Property Market kilép a Kopszai-gátról és elindul az egész városban fejleszteni.

Mi változott számodra attól, hogy fejlesztési igazgatóból ügyvezető lettél?

Ami változott, hogy még világosabban kimondott cél, hogy egyre nagyobb erővel koncentráljunk a BudaParton kívüli projektek fejlesztéseire is. Az alapítás előtt azért kapcsolódtam be a formálódó Property Market munkájába, mert ismertem a tulajdonosi víziót, azt, hogy kifejezetten a különleges lokációjú és nagyszabású városnegyed fejlesztést fogunk megvalósítani. Ezeket a kihívásokkal teli projekteket szeretem, amelyek vagy azért igényelnek speciális hozzáállást, mert óriási a léptékük, vagy azért kell hozzájuk eltérő látásmód, mert egyedi adottságokkal rendelkeznek.

A városrész méretű BudaPart minden szempontból ilyen, de a budai és a pesti oldalon is elkezdtünk előkészíteni vagány hotel, iroda, lakó és vegyes funkciójú fejlesztéseket, amelyek hamarosan láthatóvá is válhatnak, elindulhatnak.

Miként látod, hogy a Covid 19 okozta gazdasági válság hogyan fog hatni a budapesti ingatlanfejlesztésekre: a lakáspiacra, az irodapiacra?

Az ingatlanpiacon olyan fejlesztési termékekre van szükség, melyek már a fejlesztési koncepció létrehozásakor fel vannak készítve arra az eshetőségre, hogy valami történik a piacon 3-4 év alatt. Számomra az előző válság azt a saját tapasztalatot hozta, hogy még a legínségesebb piaci helyzetben is lehetett iroda- és lakóház terméket sikeresen értékesíteni, fejleszteni. Az általam 2008-2009-ben projektvezetőként irányított Váci úti irodaház fejlesztésben akkor is jó áron tudtunk évi 10 ezer fölötti négyzetmétert bérbe adni, amikor még az 1000-2000 négyzetméter kiadásáért is harcoltak a piaci szereplők, majd a válság alatt fejlesztőként sikeresen össze tudtunk rakni és el tudtunk indítani egy Alkotás úti irodaház projektet. Valójában ez az ingatlanfejlesztés lényege: a jó üzleti modell, a design, a műszaki tartalom, a megvalósíthatóság, és a finanszírozhatóság olyan mixe, amiből létrejön egy kiváló, válság helyzetben is működőképes, jó piacon pedig magas profitot termelő termék. Ha lassul is a kereslet az irodapiacon, mindig van igény költözésre, mert a régi házak avulnak, és 3.- 4. alkalommal már ritkán hosszabbítanak a bérlők, mindig van a strukturális üresedés korlátaiból fakadó igény. A lakáspiacon pedig az előző hónapokhoz képest mindenképpen élénkülést hozhatnak a kormányzat gazdaságélénkítést célzó lépései.

Véleményed szerint milyen hatással lesz a mostani home office-ban eltöltött időszak az irodapiacra?

A home office nem helyettesítheti az office-t. A vírushelyzet eredményeként nem számítunk olyan átalakulásra, mely radikális irodaterület csökkenést okoz, elképzelheztő, hogy magasabb lesz a home office munka aránya, de a social distancingből adódó ültetési sűrűség csökkenése legalább annyira reális változás lehet. A saját, és általánosan is érvényes tapasztalatunk az, hogy habár lehet otthonról hatékonyan dolgozni, a munkavállalók igénylik a munkahelyi környezetet, és az igazán professzionális üzletmenethez pedig szükséges a személyes emberi interakció. A kollégáim többsége vágyik is arra, hogy bejárjon az irodába. Ami egyértelmű, hogy az értékesítési és stratégiai kommunikációs folyamatokhoz rendkívül fontos látni a másik arcát, a nonverbális kommunikáció érzékelése most nagyon hiányzik. Azt gondolom, hogy várható átstrukturálódás a munkavégzés folyamatában, a jövőben például megnőhet a videókonferencia egyeztetések aránya, de ez az irodai létet alapvetően nem érinti, inkább a napi városon belüli utazások csökkenését hozza majd ez. Az biztos, hogy a világ nem fog átállni mostantól home office-ra.

Hol tart most a BudaPart beruházás? Mi várható az év végéig?

A városnegyed léptékű területet csupán öt éve vásároltuk, az első irodaépületet és az első két lakóházat már birtokba vették a lakók és bérlők. A BudaPart már nem csak vízió, hanem egy meghatározó városépítészeti projekt a is Duna-part ezen szakaszán. A koncepció ma már kézzel foghatóan kirajzolódik az átadott területeken: kiemelten fontos számunkra, az a táj- és szabadtérépítészeti szövet, amely a teljes településrészt funkcionális és design szempontból egyaránt összefogja és egyensúlyt teremt a vízpart, a rekreációs parki területek és a sűrű, belvárosias jellemzők között.

Jelenleg két lakóházunk használatba vételi engedélyezési eljárása folyik, itt heteken belül megkezdjük a birtokbaadásokat. Egy további 186 lakásos lakóház és egy 20 ezer négyzetméteres irodaház kivitelezése is zajlik, ezeket jövő év közepén adjuk át. Hamarosan megkezdjük a belső úthálózat bővítését és a központi park első ütemének kivitelezését is, melyek még az idén elkészülhetnek, emellett négy további projekt, köztük egy hotelépület építési engedélyét tervezzük megszerezni 2020-ban, a piaci helyzet függvénye, de ezek közül adott esetben hármat el is kezdünk építeni.

Miként hatott a Covid 19 helyzet a Property Market tevékenységére? Hogyan kezeltétek a helyzetet az irodában és kint az építkezésen?

Valójában a COVID 19 helyzetet is úgy kezeltük, mintha a projektünk egyik eleme, megoldandó feladata lenne: alakítottunk egy pandémiás munkacsoportot, napokon belül elkezdtük a felkészülést, és meghatároztuk milyen óvintézkedéseket és milyen ütemezéssel kell bevezetni. Az irodai munkatársaink gyorsan átálltak a home office-ra. Digitális platformra tereltük többek között az értékesítést és a vevői kapcsolattartást, de itt folytatódtak a műszaki egyeztetések és a szerződéskötés folyamata is. Habár a biztonság kedvéért egy projekt management szoftvert is bevezettünk, de enélkül is zökkenőmentesen ment volna az átállás.

Az építkezéseken volt ugyan egy pillanatnyi lassulás, mert a külföldi munkavállalók egy csoportja érthető módon lemorzsolódott, de relatív gyorsan megtörtént a pótlásuk, és azóta gőzerővel megy a munka a higiénés szabályok maximális betartása mellett. A fejlesztő és kivitelező is gyorsan reagált az új helyzetre, hogy ne legyen fennakadás.

A kialakult járványhelyzet egyik következménye, ami jelentősen akadályozza a munkánkat, hogy a hatósági, szakhatósági egyeztetések jelentősen lassultak. A tervek egyeztetése alapvetően személyes jelenlétet igénylő folyamat, ennek hiányában a folyamat nagyon nehézkes.

Mik a közeljövő prioritásai a Property Marketben?

A BudaPart új elemeinek és további budapesti projekteknek a beindítása, ezek sikeres értékesítése. A minőségi operatív működés finomhangolásán túl, pedig annak a tulajdonosi víziónak a tovább építése, hogy egyre meghatározóbb fejlesztő vállalattá váljunk.