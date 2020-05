Nobel-díjas klímakutató: ha nem változtatunk semmin, legfeljebb pár évtizedünk van hátra

Karácsony Gergely főpolgármester Budapest újraindítása kapcsán a 2007-ben béke Nobel-díjat kapott klímakutató Ürge-Vorsatz Diánával és Polyák Levente urbanistával beszélgetett arról, hogy a környezet és a gazdaság fenntarthatósága szempontjából milyen irányokat célszerű hosszabb távon is követnie Budapestnek.

Május 18. hétfő volt a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás enyhítésének első napja a fővárosban, melynek folytatásaként az enyhítő intézkedések fokozatosan lépnek életbe. A járványhelyzet hatásairól és a fenntartható jövőképről Karácsony Gergely Ürge-Vorsatz Diána klímakutatóval, a CEU környezetvédelmi tanszékének munkatársával és Polyák Levente urbanistával beszélgetett.

A koronavírus-járvány kapcsán a világban sok helyen felmerült, hogy a járvány után ne ugyanoda térjünk vissza ahol voltunk, hanem egy fenntarthatóbb világhoz, vagyis amit most nyerünk, azt ne veszítsük el. Zöldebbé kell tenni a várost azért, hogy élhetőbb legyen, de vajon hogyan lehet ezt megtenni úgy, hogy ne lemondásként érzékeljük, hanem úgy, hogy ez a mi javunkra válik.

"Kétségtelen, hogy a járvány egy nagyon súlyos helyzetet teremtett a világban, de ez egyben egy lehetőséget is adott, hogy az emberiség változtasson azokon a tevékenységein amelyek nem fenntarthatók. A mostani időszak egy lehetőség, hogy az intézkedések egy része - közlekedés, távoktatás, távmunka - részlegesen a későbbiekben is velünk maradjon annak érdekében, hogy fenntarthatóbb életünk legyen. Most pontosan azok az üzletágak vannak bajban, amelyek amúgy sem fenntarthatók.

Ha nem változtatunk semmin, akkor legfeljebb pár évtizedünk van hátra.

Az igaz, hogy a kibocsátások a járvány miatt csökkentek, de az éghajlatváltozási normák betartásához 2050-ig évente kellene csökkennie ennyivel. Ez így biztosan nem megoldható, éppen ezért egy strukturális átalakulásra van szükség, melynek során zöldebben termeljük a GDP-t." - mondta el Ürge-Vorsatz Diána, hozzátéve, hogy nem a fogyasztásról kell lemondani, hanem odafigyelni arra, hogy mit fogyasztunk.

A dologi fogyasztást egy másfajta, kulturális fogyasztássá kell átalakítani.

Karácsony Gergely szerint a zöld átállás nem feltétlenül jár lemondással. Egy nagyívű energiahatékonysági program elindítása munkahelyet teremtene, csökkentené a károsanyagkibocsátást és a rezsiköltségekben is meglátszana.

Az, hogy felszállunk egy repülőre és a világ másik végén leszállunk biztos, hogy nem maradhat így.

A repülés költségébe ma egyáltalán nincsenek beárazva az okozott környezeti károk. A helyi gazdaság építése most minden nyugat-európai városban prioritás. A cél az emberek bevonásával bezöldíteni a várost, a válság kezelése alulról felfelé fog működni.

Fenntarthatóság, gazdaság, közösségi élmény

"A dél-európai városokban a gazdasági válság miatt a helyi lakosság kezdte megszervezni a hiányzó szolgáltatásokat, így ott a mostani helyzetben kisebb volt a sokk. A következő években a szolidaritás és a helyi közösségek mindenhol sokkal jobban előtérbe kerülnek. Azok az európai városok lesznek előnyben, akik hosszú távon is tudnak változtatni a rossz gyakorlatokon. " - mondta el Polyák Levente.

A helyi közösségek támogatása Budapesten is prioritás. A helyi közösségbe beágyazódott vállalkozások másként viszonyulnak a munkavállalóikhoz és a közvetlen környezetükhöz is. A probléma, hogy az ilyen kisvállalkozások tőkeszegények, de ezen a belföldi turizmus ösztönzésével és célzott támogatásokkal is lehet segíteni - tette hozzá a főpolgármester.

Ürge-Vorsatz Diána 2001 óta a CEU környezetvédelmi tanszék munkatársa. 2002 óta vesz részt a Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) munkájában, tevékenységéért 2007-ben béke Nobel-díjat kapott. 2008-ban a tudományos munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.



Polyák Levente, urbanista, a budapesti Kortárs Építészeti Központ kuratóriumának tagja. Dolgozott a budapesti, a pécsi, a New York-i és a párizsi önkormányzatok megbízásából. 2009-től a budapesti MOME és BME, valamint 2011-ben a bécsi Technische Universität oktatója.

