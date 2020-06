Biztató számok a májusi lakáspiacon - Újra elkezdtünk lakásokat venni

A Duna House közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2020 májusában, országosan 8400 ingatlan adásvétel bonyolódott. Noha ez a szám még mindig 38 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos hónapjához képest, de az áprilisihoz viszonyítva már sokkal egészségesebb érték.

Az áprilisi mélypont után ébredezni látszik a hazai lakóingatlanpiac. A társadalmi korlátozó intézkedések feloldásának is köszönhetően a vevők is egyre nagyobb számban jelennek meg hétről hétre a lakáspiacon, ami a tranzakciószámok növekedésben is megmutatkozik. Az előző havi, áprilisi adatokhoz képest 35 százalékos emelkedést becsül a Duna House májusban. Az előző évek ugyanezen időszakához képest azonban ez még mindig jelentősen, 38 százalékkal gyengébb ingatlanpiacot jelöl.

A heti adatok vizsgálata továbbra is erősíti a fokozatosan visszazáró tendenciát, május utolsó heteiben a tranzakciós adatokban már csak 22-31 százalékos volt az elmaradás a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Ha így folytatódnak a trendek, akkor pár hónapon belül ismét elérhetjük az előző évek számait. A májusi adásvételek száma egyébként a 2014. II. negyedévi adásvételek számához hasonló.

A felzárkózás tehát mindenképpen biztató, azonban nem szabad elfelejteni, hogy Budapesten még így is jelentősen elmaradnak a számok a 2018-as csúcsoktól, a tavalyi évben ugyanis a fővárosban 40 százalékkal kevesebb lakást adtak el, mint két évvel ezelőtt.

Címlapkép forrása: Getty Images