Nemcsak a Lánchíd felújítása van veszélyben, szinte minden nagy fejlesztés kérdésessé válhat

Az adóbevétel-kiesések és elvonások miatt júniusban 65 milliárd forintot zárolt a Fővárosi Önkormányzat, így az utak és terek felújításától kezdve a közlekedési beruházásokon át a zöldterület-fejlesztésekig rengeteg projekt csúszhat. A legnagyobb ezek közül a Lánchíd felújítása, azonban ez korántsem az egyetlen projekt. Hogy végül mire nem tud az idén költeni Budapest, az csak októberben derül ki véglegesen: ahogy azt a zárolásról szóló rendeletben írják, a helyi iparűzési adó (hipa) előlegét szeptember 30-ig kell befizetni, vagyis akkor látják majd a Fővárosi Önkormányzatnál, mekkora lyukat ütött a koronavírus miatti gazdasági leállás a büdzsén. Ezért október 15-ig szól a zárolás, abban a hónapban dönthet a közgyűlés arról, hogy mire jut forrás és mire nem.

Mindent egybeszámolva, a hipa-kiesés, a cégek veszteségei, és a jegybevétel-kiesés a BKK-nál jelenleg 60 milliárd forintra rúghat

- mondta el a 24.hu kérdésére Kiss Ambrus, a költségvetésért is felelős főpolgármester-helyettes.

A listán szerepel a Lánchíd felújítására szánt összeg is, összesen 11,8 milliárd forint, ami a kormány 6 milliárdos támogatásával együtt is messze van a felújításra korábban kapott árajánlatoktól, de ha az Alagút felújításáról lemondanak, akkor belátható közelségbe kerülhet a hídfelújítás. Igaz, a főpolgármester ehhez már tízmilliárdot kér a kormánytól. Ha azonban a főváros feltételes közbeszerzést ír ki a híd felújítására, akkor ez a tétel kikerül a zárolás alól.

A hiány miatt veszélyben a Blaha, a Széna tér, több út és a Városháza felújítása is, az alábbi projekteket mind befagyasztották:

A Városháza-rekonstrukció első ütemére (elektromos munkák, rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat) 1 milliárd forint jutott volna, ráadásul amíg a homlokzat nem újul meg, addig a Városháza parkolója helyére ígért közpark sem tud megvalósulni.

A Fővárosi Önkormányzat intézményeinek energetikai korszerűsítésére szánt 1,2 milliárd forintot is befagyasztották.

Zárolták a Széna tér felújítására címkézett 787 millió forintot, illetve a Blaha Lujza térre szánt 100 millió forintot is. A Széna teret, úgy néz ki, mégis felújítják: a következő közgyűlésen lesz téma, viszont elképzelhető, hogy sokkal kisebb műszaki tartalomról szól majd az előterjesztés, és a kivitelező a II. kerület lesz. A Blaha felújítására igény van, a pénz egyelőre kérdéses.

Az út- és hídfelújítások keretéből szintén zároltak 2 milliárd forintot, a forgalomtechnikai felújításokéból pedig 756 milliót. Ez menne arra, hogy a forgalomcsillapítási terveket megvalósítsák.

A kerékpártárolókra szánt 300 millió sorsa is bizonytalan.

A klímavédelmi és zöldterület-fejlesztési feladatokra szánt források közül 470 millió forintot jegelnek egyelőre.

A BKK-t is sújtja több zárolás, így a 3-as villamos Árpád-hídig való meghosszabbításának tervezése kérdőjelesé vált, ahogy az 1-es villamos pályafelújítása is (erre 375 millió forint szerepel a tervekben).

A közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkeretének nagy része is zár alá került: 7,8 milliárd forintot fagyasztottak be innen. 8,9 milliárdot pedig abból a keretből zároltak, ami a fővárosi önrész lett volna a kormánnyal közös fejlesztésekben. Emellett a költségvetés általános tartalékát is befagyasztották (ez 9,3 milliárd forint), ahogy a víziközmű-fejlesztés tartalékkeretét is.

A lista szerint ünneplésre, sportra, kultúrára is jóval kevesebb juthat, többek között:

142 millió forintot zároltak az ünnepekre, rendezvényekre szánt keretből,

562 milliót a kultúra- és sporttámogatási keretből,

a színházi céltartalék 609 milliója mellett a 132 milliós színházi keretet is zárolták,

csakúgy mint a civil pályázatok 150 milliós keretét

és a bűnmegelőzési céltartalék 115 millió forintját.

Budapest már idén nettó befizetőjévé válhat az államnak, és hiába kap a központi költségvetésből több pénzt a főváros, az elvonás mértéke még jobban nő. A fővárosnak juttatott összes kormányzati támogatást, normatívát számba véve 2019-ben 21 milliárd forint járt Budapestnek. A 12 milliárddal megemelt szolidaritási hozzájárulás következtében befizetnie viszont 22 milliárdot kell. Jövőre még nagyobb lesz a különbség: a teljes támogatás (a BKK és a BKV dotációját beszámítva) 29 milliárd lesz, a még tovább emelt szolidaritási hozzájárulás miatt viszont a főpolgármester számításai szerint a fővárosnak 32-36 milliárdot kell befizetnie az államkasszába.

