Airbnb vezér: "Az utazás, ahogy eddig ismertük már soha nem tér vissza"

Az Airbnb vezetője szerint teljesen vége van azoknak az utazási szokásoknak, amit eddig láttunk és tapasztaltunk. Az otthoni munkavégzés elterjedése egyrészt lehetővé teszi, hogy az emberek bárhonnan, bármely városból, vagy országból dolgozzanak. Másrészt a vezért szerint már nem arról fog szólni egy utazás, hogy mindenki ugyanazt a pár népszerű turistacélpontot keresi fel.

A CNBC-nek nyilatkozva az Airbnb vezére, Brian Chesky elárulta, hogy május végén és június elején minden marketing kiadás nélkül ugyanannyi foglalás érkezett az Egyesült Államokban, mint egy évvel korábban. Ebből is látszik, hogy az emberek vágynak az utazásra és hogy kimozduljanak.

Több időbe telhet, mint gondoltuk, de az utazások vissza fognak térni, bár meg is fognak változni.

Elmondta azt is, hogy sokkal hosszabb, több éjszakára vonatkozó foglalásokat látnak most, ezeknek a 20 százaléka 30 napnál hosszabb tartózkodásra vonatkozik. A vendéglátók száma nem csökkent, sőt jelenleg több szállásadó van az oldalon, mint a járvány kitörése előtti időszakban volt. A piac és a szereplők is rugalmasak.

Az utazásnak, ahogy eddig ismertük vége van, de ez nem azt jelenti, hogy magának az utazásoknak fellegzett be. Senki nem tudja, hogy pontosan mi lesz, de szerintem, az utazási szokások átrendeződnek, ahelyett, hogy a világ minden helyéről ugyanazt a néhány népszerű turistacélpontot keresnék fel az utazók, a közelebbi, helyi úticélok kaphatnak nagyobb szerepet.

Az, hogy többen fognak otthonról dolgozni, új lehetőséget teremt az Airbnb számára is, hiszen ez azt is jelenti, hogy nem kell egy adott városban, országban maradniuk, hanem bárhonnan dolgozhatnak.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az Airbnb bejelentette, hogy dolgozóinak 25%-ától válik meg, ami 1900 embert jelent. A cég idénre a tavalyi 4,8 milliárd dolláros bevételnek a felére számít. A marketing költségek megvágásával az Airbnb mintegy 1 milliárd dollárt spórolt meg az elmúlt időszakban.

A Brian Chesky-vel készített interjú teljes videója, ezen a linket érhető el.