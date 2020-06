Külföldi turistáknak adják ki az önkormányzati bérlakásokat a budai Várban

A Halászbástyától alig 100 méterre található az a lakás, amit az eredeti bérlője a booking.com hirdetőoldalon keresztül adott ki rövid távra az ideérkező turistáknak. "Budavári apartman kiadó pazar helyen, két hálószobával, terasszal és folyóra néző pihenősarokkal a Vár nevezetességeinek közelében – olvasható a hirdetésben. A Donáti utcában éppen megszálló turisták most egy önkormányzati razziába csöppentek, az önkormányzat ugyanis egy ideje véletlenszerűen ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot. Az önkormányzati bérlakás eredeti bérlőjét nem találták az ingatlanban, a lap szerint pedig hiába érték el telefonon, nem volt hajlandó a lakáshoz jönni a helyzet tisztázása érdekében.

A szálláshelyre azóta kikerült a „sajnos jelenleg nem foglalható” megjegyzés, így a rövid távú bérlés költségét már nem lehet tudni. A hvg által megkeresett I. kerületi önkormányzat viszont elmondta, hogy a 80 négyzetméteres lakás havi bérleti díja a víz és szemétszállítási költséggel együtt 32 ezer forint volt. Ez 1-2 ezer forintos éjszakánkénti díjra jönne ki (még ha egyéb rezsi költségeket is hozzáveszünk), aminél biztosan többet kért el a turistáktól az eredeti bérlő.

Egy tavalyi cikkünkben már részletesen beszámoltunk róla, hogy milyen bérleti díjakon lehet a Várban önkormányzati lakást bérelni, az akkori (2019. áprilisi) adatok alapján:

"A Budavári Önkormányzatnak 1431 bérlakása van, ebből 800 ingatlan a Budai Várban található. A kerületben - a Lakástörvénynek megfelelően - három féle bérleti díj konstrukció létezik: szociális, költségelvű és piaci" - válaszolta a kérdésünkre az Önkormányzat.A jelenleg hatályos 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet értelmében egy összkomfortos lakás:

szociális bérleti díja: 254 Ft/négyzetméter/hó+áfa, 1042 db lakás az I. kerületben, ebből 595 db található a Várban

költségelvű bérleti díja: 425 Ft/négyzetméter/hó+áfa, 190 db lakás, ebből 140 db található a Várban

piaci bérleti díj induló összege a szociális bérleti díj összegének háromszorosa, 126 db lakás, ebből 55 db található a Várban.

Ezek alapján az adott, körülbelül 80 négyzetméteres lakáshoz vélhetően szociális jellegű bérleti díjat állapítottak meg. A történtek után az önkormányzat azonnal felmondta a szerződést.

Pár nappal később újabb razzia

Alig pár nap különbséggel egy másik bérlakásnál is ugyanilyen ellenőrzést tartottak, amit szintén illegálisan adtak ki turistáknak az Airbnb-n keresztül. Ez a 43 négyzetméteres ingatlan is az egyik legfrekventáltabb részen, az Országház utcában található, Az ott talált két turista elmondása szerint azért csak 13 óra után foglalhatták el az ingatlant, mert még aznap takarították az előző turnus után. Ennek az ingatlannak is a piaci alapú díjaknál jóval alacsonyabb, havi 27 851 forint volt a bérleti díja és a lap információi alapján csere útján került a bérlőhöz.

Aki a Várnegyedben nem jutott örökbérleti joghoz (öröklés útján sem), vagy saját lakáshoz a rendszerváltást követően és mégis a Várban szeretne lakni, a szabályok értelmében két dolgot tehet: elcseréli a saját ingatlanát egy önkormányzati bérlakásra, vagy ha épp megüresedik egy, akkor arra licitál, a későbbiekben pedig fizeti a havi díjakat. A határozatlan idejű bérleti jog a Lakástörvény szerint lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára cserélhető. Ilyen esetben a cserélő felek magánforgalomban találkoznak, ügyvéd által ellenjegyzett csereszerződést nyújtanak be az Önkormányzathoz tulajdonosi hozzájárulást kérve. Amennyiben a jogszabályban felsorolt valamennyi szükséges dokumentumot csatolják, akkor az Önkormányzat nem tagadhatja meg a hozzájárulást.