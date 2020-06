Az ingatlanpiac egy szegmense, ami már harmadik hónapja okoz mindenkinek pozitív meglepetést

Május már a harmadik "koronavírusos" hónap, amikor az FM szolgáltatók által várt jelentős visszaesést a tényadatok nem igazolják vissza. A bevételekre továbbra is pozitív hatást gyakorol, hogy az ügyfelek nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, miközben a projektmunkák elmaradása, elhalasztása negatív tényezőként jelentkezik az ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cégek bevételeiben és a nyereségében.

A Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO) új kutatást indított a koronavírus hatásainak mérésére (LVKVI) és utólagos elemezésre. A LEO által 2014-ben elindított hangulat index (LVHI) kérdései alapján a létesítménygazdálkodási szolgáltató szervezetek vezetőit kérdezték meg az adott hónap tényadatairól.

LVHI és LVKVI index összetétele



A LEO minden évben elkészíti a vezetői hangulat indexet (LVHI), a létesítménygazdálkodási és épületüzemeltetési cégvezetők bevonásával. Az eredményt egy számban összesítik, amely leírja, hogy az adott negyedévben várhatóan hogyan alakulnak a cégek bevételei, az EBITDA-juk (adózás, kamatok és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a kinnlévőségeik és az ott dolgozó munkavállalóik száma.



Ez a szám az elsőnegyedévre vonatkozóan 50(nincs érdemi változás), másodiknegyedévre pedig 41,57volt (lefelé mutató változást várnak összességében).



Ehhez hasonló akoronavírus index (LVKVI) ám ez egy számban határozza meg a tényleges bevételben, eredményben és létszámban bekövetkezett változást. A bevétel 30%-os súlyt, az EBITDA 50%-ot, míg a létszám 20%-ot képvisel az indexben.



Ez a szám márciusban 45,22 volt (ténylegesen is csökkenést tapasztaltak), áprilisban 48,78 (tényleges csökkenés, ám jóval enyhébb mint a várakozások), míg májusban 48,13 (tényleges csökkenés, de továbbra is enyhébb mint a várakozások)A felmérésben az 50 pont jelenti a semleges értéket.

Az év első 3 hónapjában a cégvezetők összességében nem vártak érdemi változást a bevételeiket, a kintlévőségeiket, az eredményt és a munkavállalók számát tekintve, 2020 második negyedévére azonban mindezekben egy átlagos 17%-os visszaesésre készültek fel. Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a tényleges márciusi adatok alapján körülbelül 11%-os visszaesést tapasztaltak az FM cégvezetők a bevételeikben és eredményükben egyaránt, míg a létszámban közel 2 százalékos volt a mérséklődés. Áprilisban pedig egyszerre két folyamat jellemezte az ingatlanüzemeltetést: egyrészt a fertőtlenítés, védekezés jelentős többlet bevételt generált, másrészt jelentősen visszaestek az egyéb opcionális, beruházási megrendelések, ezek eredőjeként 5%-kal estek vissza a bevételek és 2%-kal a nyereség.

Májusban sem volt olyan rossz a helyzet mint várták

A májusi tényadatok alapján az LVKVI index 48,13 pont lett, amely továbbra is az üzemeltetési szektor enyhe visszaesését jelzi. Május már a harmadik"koronavírusos" hónap, amikor az FM szolgáltatók által várt jelentős visszaesést a tényadatok nem igazolják vissza. A bevételekre továbbra is az ügyféloldali többlet védekezés gyakorol jótékony hatást, miközben az opcionális, projektmunkák elmaradása, elhalasztása negatív tényezőként jelentkezik. A részletes számokat elemezve elmondható, hogy a válaszadó 16 cégből két cég esetén figyelhető meg az átlagnál sokkal rosszabb eredmény. Ezen két cég nélkül számított index 50,17 lenne, amely alapján már nem is beszélnénk visszaesésről. Az elmúlt években az FM szektorra jellemző munkaerőhiány enyhült, a megjelenő minőségi munkaerő akár a szolgáltatási színvonal emelkedéséhez is vezethet.

Májusban összességében 6,5%-KAL kisebb BEVÉTELEKET ÉS 3,6%-KAL alacsonyabb NYERESÉGET könyvelhettek el a megkérdezett fm cégek MIKÖZBEN A LÉTSZÁM VÁLTOZATLAN MARADT.

A válaszadók szerint az elmúlt időszakban nyugvópontra tért a folyamatban lévő tárgyalások zöme, így a március-május időszak kisebb zökkenőkkel, de eredményesen zárult. Inkább bizonytalanság jellemzi most a piacot, de azt már látni, hogy a járványhelyzet csökkenésével az ingatlanbérlők hangulata is jelentősen változott, látják a fényt az alagút végén. A fizetési morál is sokat javult ennek köszönhetően.