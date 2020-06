"Heroikus küzdelem volt az elmúlt pár hónap"

Ha valakire igazán nagy felelősség és nyomás került az orvosok és ápolók mellett azok a tisztaságért, higiéniáért felelős dolgozók, különösen azok, akik egészségügyi intézményben vagy a tömegközlekedési járatokon, megállókban dolgoztak és dolgoznak most is folyamatosan. Az elmúlt hónapokban az összeomló globális kereskedelem mellett nem volt könnyű játszma a megfelelő védőeszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése, mégis ez volt a vírus elleni védekezés egyik legfontosabb momentuma. Szij Csabát, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgató-helyettesét kérdeztük a legnehezebb pillanatokról, illetve arról, hogy mit vár ezek után a takarítás minőségétől, az áraktól, a bérektől, illetve a takarítószakma megítélésétől.

Melyek az elmúlt hónapok legmarkánsabb változásai a munkamennyiség, a minőség, illetve a HR fluktuáció és bérek tekintetében?

Három részre bontanám a kérdést: az egészségügyi intézményekben más volt a helyzet, mint az irodai piacon, vagy a tömegközlekedésben. Az egészségügyben nőtt a munka mennyisége, ugyanakkor az egyéni védőfelszerelések használata többletköltséget eredményezett, ráadásul kényelmetlenebbé, nehezebbé is vált a munkavégzés a kollégák visszajelzései alapján. Ugyanakkor itt megszokott dolog a fertőtlenítés, nem jelentett jelentős technológiai változást a COVID helyzet.

Az irodai piacon elsőre egy kisebb tanácstalanságot tapasztaltunk a megrendelők részéről, senki nem tudta, hogyan védekezzen. Rengeteg fertőtlenítést rendeltek meg, amelyeknél fontos volt a B+N szakembereinek a tanácsadási tevékenysége is. Az otthoni munkavégzés elrendelése után viszont visszaestek a megrendelések, hisz nem volt munka az irodákban. Sajnos az is előfordult, hogy úgy mondtak vissza szolgáltatásokat a kiadások csökkentése miatt, hogy a munkavállalók továbbra is bejártak az irodákba, ez viszont komoly járványügyi kockázatot jelentett.

A tömegközlekedés minimális szolgáltatáscsökkentéssel, de jelentős utasvesztéssel élte túl a vírust. Csökkent a megrendelt hagyományos takarítás, de jelentősen nőtt a fertőtlenítési igény, ahol új, egyedi megoldásokat is be kellett vezetni. Ilyen pl. a MÁV pályaudvarokon zajló kézfertőtlenítés (munkatársaink kérésre az utazók kezeit is fertőtlenítették).

Hogyan változott az alapanyagok ára és beszerezhetősége ebben az időszakban?

Az alap tisztítószerek árában nem érzékeltünk jelentős változást, viszont ebből kevesebbet használtunk, mert nagyon sok partnerünk kérte, hogy teljesen álljunk át virucid hatású fertőtlenítő tisztítószerekre. A virucid hatású tisztítószerek ára békeidőben is 15-40%-al magasabb, mint az általános tisztítószereké, a járványhelyzet miatt erre a már eleve magasabb árra jött rá 1,5-2-szeres szorzó. A kapacitások és a beszerzési lehetőségek a virucid hatású tisztítószereknél nagyon szűkösek voltak, így ezek a termékek a járvány alatt gyakorlatilag napi árasak lettek, valóságos licit és harc folyt a megszerzésükért. A tisztítószerek árnövekedése mellett talán jelentősebb pluszköltség volt a védőeszközök költsége. Ezen a területen (maszkok, kesztyűk, overálok) 10-20-szoros áremelkedést tapasztaltunk. A B+N több mint 4100 takarítót foglalkoztat, akiknek a védelméről gondoskodnunk kellett – hiszen ők kifejezetten veszélyeztetett környezetben dolgoznak. Csak a védőeszközök beszerzésére nagyságrendileg 100 millió forintot költöttünk.

Mekkora gondot okoz a korábban első számú problémának számító munkaerőhiány? A máshonnan elbocsátott potenciális munkavállalók közül sokan jelentkeznek, vagy inkább egyfajta félelem volt jellemző a takarítói munkától?

Számunkra kedvező fejlemény volt, hogy a szállodai és vendéglátóipari szektor bezárásai és a külföldről hazatért magyar vendégmunkások miatt nagyon sok, minőségi munkavállaló jelent meg a piacon. Ebben segített a B+N által indított, a takarítók megbecsüléséért harcoló, társadalom érzékenyítő médiakampány is. Így pótolni tudtuk a veszélyeztetett korosztályhoz tartozó és emiatt otthon maradó munkatársainkat is. Tudni kell, hogy ezen a piacon kiemelten magas a nyugdíjas munkavállalók aránya, nálunk közel 25%-os jelenleg. Ezzel együtt a fluktuáció jelentős maradt az új belépők esetén, mert a takarítói munka nehézségeit sokan alábecsülték a jelentkezéskor.

Szij Csaba jelenleg a B+N Referencia Zrt. operatív működéséért felelős vezérigazgató-helyettese. Gépészmérnök és műszakitanár végzettségét a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerezte meg.

A kényszer nagy úr, a vírustól való félelmet nagyon sok esetben felülírta a létbizonytalanság. Sok munkavállaló 1-2 hét otthonlét után visszatért dolgozni, még a ténylegesen veszélyes munkahelyekre is (pl. egészségügyi intézmények) mert kellett a pénz a család fenntartásához. Mindent megtettünk és megteszünk azért, hogy védjük a fertőzött területen dolgozó munkatársainkat: ők is „szkafanderbe” öltözve dolgoznak, mint az orvosok, ápolók: szemüveg, maszk, kesztyű viselete és ezek gyakori cseréje kötelező.

A munkabérek oldaláról érződik a korábbihoz hasonló erős nyomás a szektoron, vagy a munkaerőpiaci változásoknak köszönhetően most a nehezebb munkát alacsonyabb órabérekkel is elvégzik a dolgozók?

A bérek nem csökkentek, inkább a minőség javult, jobb, képzettebb munkavállalókat lehet ugyanazon a bérszinten alkalmazni.

A technológiai újítások (pl. a takarítórobot) mekkora szerepet tudnak vállalni a jelenlegi helyzetben? A világjárvány fel fogja, vagy már most felgyorsította az új műszaki és technológia megoldások mielőbbi megjelenését, integrálását a rendszerbe? Mik ezek? Mik jöhetnek még?

A vírus felgyorsította a robotok befogadását a piac részéről. Eddig komoly marketing munka kellett ahhoz, hogy engedjék egyáltalán kipróbálni a robotokat, most több helyen kifejezetten kérik az általunk fejlesztett takarítórobot alkalmazását. Elindultak a K+F részlegünkön újabb robotikai fejlesztések is, UV C lámpákkal felszerelt robotokon dolgozunk a hatékonyabb fertőtlenítés érdekében. Ezt a fejlesztést már a COVID betörése előtt elkezdtük, úgy tűnik megelőztük kicsit a korunkat.

Mekkora segítséget jelentenek a szektor egyik vezető cége számára a válság okozta nehézségek enyhítésére hozott eddigi kormányzati intézkedések? Hol tudják alkalmazni a könnyítéseket, mire lenne szükség esetleg, hogy kisebb károkat kelljen elkönyvelni?

Igazából nálunk ezek nem hoztak segítséget, az ágazatot nem érintették ezek az intézkedések. Sajnos a takarítókat a hivatalos kommunikáció sem említette meg, pedig ők is nagyon komolyan tettek a járvány megállításáért.

Van látványos különbség a szektor nagyobb és kisebb cégei között? Vannak komolyabb bedőlések (az alvállalkozók esetleg tönkrementek, kevesebb járat, kevesebb iroda, kevesebb hotel és retail nyitvatartás miatt), vagy most mindenkinek több munkája és bevétele van a fokozott higiéniai igények miatt?

Komolyabb cég bedőléséről nem hallottunk eddig. Természetesen, akik nagyon csak egy szűk piacra koncentráltak, ők most nehéz helyzetben vannak. Diverzifikált portfólióval viszont túl lehetett élni a járványt. Itt leginkább a beszerzési csapatok erőssége és a tőkeerő jelentett előnyt a versenyben.

Hatalmas feladat volt az összeomló globális kereskedelem mellett a megfelelő fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzése. Nálunk a logisztikai csapat heroikus küzdelmet folytatott, hogy kielégíthesse az azonnali és néha lehetetlennek tűnő igényeket.

Szerencsére megtalálták a megbízható partnereket ehhez. Ráadásul mindent előre kellett ebben a helyzetben kifizetni, így akinek erre nem volt pénze, az nem tudott rendelni.

Át fog alakulni a járvány utáni időszakban az üzemeltetés módja? Milyen új sztenderdek, igényszintek lehetnek majd, amik hosszú távon velünk maradnak?

A takarítási szolgáltatás úgy gondoljuk, hogy át fog alakulni. Pontosabban már átalakult, és ez így is fog maradni. A fertőtlenítés, a fokozott higiéniai igények meg fognak maradni és ezt most a félelemtől vezérelve meg is fogja fizetni a piac. Sokkal fontosabb lesz a szolgáltató megbízhatósága is, milyen minőségű munkát tud végezni, tud-e megfelelő takarítókat küldeni. Ez biztosan hozzá fog járulni a piac kifehéredéséhez, el fognak tűnni a nem szabályosan foglalkoztató cégek.

Milyen új költségszinttel kell számolni a jövőben a takarítás infrastrukturális részére vonatkozóan? Lesz látható árnövekedés a munka minőségének, mennyiségének hosszú távú növelése miatt, akár ha ez törvényi, racionális, vagy biztonsági szempontokat előtérbe helyező piaci magatartásból fakad?

Várható drágulás, de nem valószínű, hogy törvényi előírás miatt. Most értette meg sok megrendelő, hogy ezen a piacon sem csak az ár számít. A takarítás is olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá, de a 11-est már csak sok gyakorlás után tudja berúgni. Most kiderült, hogy ez mennyire fontos, nem mindegy a technológia, a vegyszer, az irányítás. Az ügyfelek meg fogják rendelni az eddig nem igényelt szolgáltatásokat is. Ez persze kihívás is lesz a szakma számára, mert az ellenőrzés is erősödni fog. De ez jó irány, növeli a szakma presztízsét.

