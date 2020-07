Több kerület is felülvizsgálná a parkolási engedélyeket

Az engedélyek újragondolására azért van szükség, mert a főváros belső kerületeiben szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak évente az önkormányzatok.

Az adott kerületi lakók néhány ezer forintos parkolásán kívül több helyen egészségügyi intézmények, cégek, közalkalmazottak is kapnak kedvezményt, valamint létezik egy méltányosságból adott kérelmi kategória is. Utóbbiak felülvizsgálata már egy ideje megkezdődött, az V. kerületi önkormányzat például június 25-ei testületi ülésén már tárgyalt arról, hogy visszavonják az Ecuadori és a Zambiai Köztársaság konzuli képviseletének díjmentes parkolóhelyét.

A hvg.hu információi szerint:

egyre több olyan kerület akad, amely fokozatosan megváltoztatná az eddigi gyakorlatot, első körben főleg az intézmények és a cégek számíthatnak változásokra.

Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere a lapnak elmondta, hogy a fő problémát a rengeteg intézményi méltányossági kedvezményes parkolás jelenti. A polgármester első körben azt szeretné, hogy jelentősen emeljék az éves parkolási díjat, de vegyék figyelembe a mozgássérülteket vagy az időseket, vagy akár az autó korát és súlyát. Egyelőre még nincs döntés, de a legfelső kategória akár tízszerese is lehetne a mostaninak. Az intézményeknél is más módszert kellene találni, azok az orvosok például, akik máshol élnek, de hetente egy napot a kerületben rendelnek, csak arra az időszakra kapjanak kedvezményes parkolást, de megoldás lehet az is, ha az intézmények fizetik ki az alkalmazottaknak a díjat.

Ferencváros szintén a rengeteg autó miatt akar változtatni a parkolási rendszeren, de még konkrét tervek még nincsenek, csak a szakmai előkészítés zajlik.

A VI. kerület viszont a Fővárossal közösen azt tervezi, hogy környezetterhelés alapján vizsgálnánk felül a lakossági parkolási engedélyeket, vagyis ezek az autó típusától függően kerülhetnek kiadásra a jövőben.

