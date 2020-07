Bréking: hivatalos lett, hogy brutálisan korlátoznák az airbnb-s lakáskiadást

Most kaptuk a hírt szakmai körökből, hogy a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs elfogadta a rövid távú lakáskiadás korlátozására vonatkozó javaslatot. Várhatóan ezt terjesztik a kormány elé döntésre.

Ahogy korábban már írtunk róla benne volt a levegőben, hogy korlátozzák az airbnb-s lakáskiadást. Már hosszú ideje ment a lobbi, hogy valamilyen változtatás legyen a rövid távú kiadásoknál, most azonban felgyorsultak az események. A most elfogadott javaslat alapján:

éves szinten 120 vendégéjszakára, idén október és december vége között 30 napra korlátoznák a rövid távú lakáskiadást.

Részletszabályokat egyelőre nem tudunk, ez a kormány előtt fekvő erős javaslat, ami akkor lesz végleges, ha kihirdetik a közlönyben.

Ami biztos, hogy a lakóingatlannal rendelkező befektetők, akik erre a kiadásra álltak rá, újragondolhatják az üzletmenetüket. Sokan átállhatnak hosszú távra, vagy eladják a direkt ilyen célra fenntartott lakásaikat, kiszállva a rövid távú piacról.

A piacgazdaság egyik természetes velejárója, hogy az adott szegmensen belüli versenytársak egymásnak feszülnek és amellett lobbiznak, hogy a kormány beavatkozzon, vagy éppen ne avatkozzon be a piac működésébe. Ez zajlik most a szállodák és a magánszálláshelyek között is, a járványhelyzet ugyanis jócskán betett mindkét fél bevételeinek, így több kapacitás jut az érdekérvényesítésre, mint éppen a hatalmas mennyiségű ideérkező turista kiszolgálására.

A javaslatcsomag elfogadásával egy lépésnyire került Magyarország attól, hogy korlátozva legyen a turizmus egy jelentős része. Budapesten az AirDNA (airbnb adatbázis) adatai szerint 2019 márciusától 2020 márciusáig az egyéb és magánszálláshelyek mintegy 2 millió vendégéjszakával, és több mint 600 ezer vendéggel járultak hozzá Magyarország turizmusához hozzávetőlegesen 52 milliárd forint értékben. Ebben azonban még nincsenek benne a más oldalakon, például booking.com-on keresztül létrejött foglalások.

De nemcsak a turizmusról hanem a lakáspiacról is szó van, így a hadakozás végeredménye közvetetten még azokat is érinteni fogja, akik soha nem adtak ki semmilyen lakást. A lakásuk értékének, a fizetett bérleti díjaiknak, a munkahelyüknek és még az egész gazdaságnak sem mindegy, hogy az airbnb-s szabályozással mekkora külföldi, vagy akár belföldi réteg morzsolódik le, akik nem tudnak szállodai szolgáltatást igénybe venni. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy egy esetleges szabályozással mennyi lakás kerülne vissza a hosszú távú bérleti piacra, ami megkönnyítené a lakhatást.