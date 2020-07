Döntött a kormány: támogatja a Gellért-hegyi sikló megépítését

Egy hete írtunk arról , hogy újabb lökést kaphat a Gellért-hegyi siklóprojekt. A pénteki Magyar Közlönyből viszont már egyértelműen kiderül, hogy a kormány támogatja a Tabánból induló, a Gellért-hegy új kötöttpályás megközelítését lehetővé tevő, a turistabuszok forgalmát kiváltó, környezetbarát és akadálymentes közlekedést biztosító sikló megépítését. Emellett a Gellért-hegyi városi park átfogó közterületi megújításával is egyetért, melyek előkészítésére összesen 1,5 milliárd forintot biztosít.

Támogatja a kormány a Gellért-hegyi sikló megépítését. A projekt a Gellért-hegyi városi park átfogó közterületi megújítása és szabadidős pihenőparkként történő fejlesztésének részeként valósulna meg. A Gellért-hegyi beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.

A miniszter feladata, hogy 2020. június 30-ig a BFK NZrt. útján a Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködve készítsen beruházási, üzemeltetési szakmai koncepciót és megvalósíthatósági tanulmányt a szükséges intézkedésekre és várható költségekre vonatkozóan. A finanszírozás kapcsán az Európai Beruházási Bank vagy kereskedelmi bank által nyújtott hitel lehetőségét is meg kell vizsgálni, a fenntartási költségek és a működtetésből származó nyereség figyelembe vétele mellett.

A Gellért-hegyi sikló megépítésének és a Gellért-hegyi közpark átfogó közterületi megújításának előkészítési határideje 2021. szeptember 30.

A kormány felhívja a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Budapest főpolgármesterével együttműködve kezdjen tárgyalásokat a Gellért-hegyi beruházások megvalósítása, valamint a megújuló Gellért-hegyi közpark fenntartása intézményi kereteinek kialakítása érdekében, melynek határideje 2021. november 30.

Az előkészítő feladatokra mindösszesen legfeljebb 1,5 milliárd forint költségvetési támogatás biztosítható.

A Gellért-hegyi siklóval korábban a Portfolio is foglalkozott, először 2018-ban merült fel az ötlete egy a Hegyalja út elejétől induló és a Citadella sétányhoz érkező sikló megépítésének. Az akkori tervek alapján egy pálya lenne, középen egy kitérővel és az Orom utca vonaláig a föld alatt futna, onnantól pedig a földfelszín felett. A hegy aljában a megállónál egy buszparkolót is kialakítanának. Az akkori tervek két kocsi megvásárlásáról szóltak, amelybe egyszerre 40 ember fér be és a menetidő 72 másodperc lenne. Kíváncsian várjuk a folytatást.

