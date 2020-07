Még hogy az építőipart nem érintette a koronavírus? - Kijöttek a legfrissebb számok

Májusban az építőipar termelése 20,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi magas szintjétől, és az áprilisihoz mérten 20,3 százalékkal csökkent szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva. Az épületek építése 24,0 százalékkal, az egyéb építményeké 15,6 százalékkal csökkent tavaly májushoz viszonyítva. A koronavírus okozta járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása májusban jelentős volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal.

Az előző hónapokban az építőipar még szerényebb csökkenést mutatott: a teljesítménye márciusban 3,4 százalékkal, áprilisban 2,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi magas bázistól. Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 16,8 százalékkal, az egyéb építmények építésében 12,0 százalékkal, a speciális szaképítésben pedig 27,8 százalékkal esett vissza a termelés.

A megkötött új szerződések volumene 7,4 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 47,6 százalékkal meghaladta az előző évi, alacsony bázist, míg az egyéb építmények építésére vonatkozóké 29,1 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállománya 14,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 14,1 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 25,6 százalékkal csökkent. Az év első öt hónapjában az építőipari termelés 5,6 százalékkal elmaradt a tavalyi év azonos időszakától.

"Bár az építőiparban is érezhetőek a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai, hiszen az ellátási láncok szakadozása és a külföldi építőipari munkások hazautazása átmenetileg fennakadásokat okozott, a szektor más iparágakhoz képest lényegében mégis ellenállónak bizonyult. Az egészségügyi vészhelyzet okozta visszaesés az iparágban egy korábban nagyon magas termelési bázisról következett be. Magyarországon az ingatlanfejlesztések továbbra is hozzájárulnak a hazai gazdaság ellenállóképességének növeléséhez. Nem álltak le a prémium irodaház-fejlesztések sem, mivel a bérlők továbbra is keresik a minőségi irodahelyeket, azonban még inkább felértékelődik számukra a kiváló lokáció, a könnyű megközelíthetőséggel és a széles körű szolgáltatások. Az egészségügyi krízist követő új korszakban az alapvető döntési kritériumok részévé válik az egészséges, biztonságos és emberközpontú munkakörnyezet” – kommentálta a KSH gyorstájékoztatójának adatait Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A frissen mért visszaesés részben valóban a koronavírus számlájára írható, de nem szabad elfelejteni, hogy több tényező is van, ami a járványhelyzet nélkül is csökkenést vetített előre. Ilyen a lakásfejlesztéseknél a kedvezményes lakásáfa kivezetésének hatása, ami miatt már 2019 utolsó negyedévében is feleannyi új projekt indult, mint egy évvel azelőtt. És bár a prémium irodaház-fejlesztések valóban nem álltak le, az IBUILD építési projektadatbázisa alapján az idei első negyedévben irodafejlesztésből is kevesebb indult.

Címlapkép forrása: Getty Images