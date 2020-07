Ahogy ma reggeli cikkünkben is írtuk , egyre több a belvárosi tetőteraszokon kialakított bár Budapesten, amelyekhez a szállodák is előszeretettel csatlakoznak. Ezúttal a Marriott tetején nyitott meg a Liz and Chain Sky Lounge, ami a szálloda földszintjén üzemelő bár bővítéseként szolgálja ki a vendégeket.