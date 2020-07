Megjelentek a várva várt látványtervek a Népligetnél épülő óriási kézilabda csarnokról

Kocsis Máté, a Kézilabda Szövetség elnöke mutatta be közösségi oldalán, hogy milyen lesz a népligeti buszpályaudvar mögött épülő kézilabda-aréna.

Az eddig ismeretlen látványterveken kívül a poszban szerepel az is, hogy ez lesz Európa legnagyobb kézilabda arénája, a csarnok 20 022 fő befogadására alkalmas és a 2022-es férfi kézilabda EB-re készül. Korábban már írtunk róla, hogy a mintegy 78 milliárd forintos beruházás során létrejövő komplexumot a Market Építő Zrt. építi. A pontos helyszín a népligeti buszpályaudvar mögötti terület - Üllői út 133-135. - a Gyáli út és az Üllői út között. A fejlesztést a kormány már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.

...nem csak a kézilabda szurkolói örülhetnek, ugyanis az aréna nagy koncertek, rendezvények, kiállítások helyszíne is lesz, mindemellett pedig az összes létező teremsportág számára is megfelelő szabványokkal rendelkezik, ide értve például a kosár- és röplabdát, a jégkorongot, teniszt, és korcsolyát, de még bizonyos lovas és motoros versenyeket is

- írja posztjában a Kézilabda Szövetség elnöke.

Képek forrása: Kocsis Máté közösségi oldala