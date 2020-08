Így érintette a koronavírus a hazai építőipart - Két látványos ábra a változásokról

Megjelent az EBI legújabb Építésaktivitási Jelentése, melyben az elemzők már az első negyedév értékelésekor is kiemelten foglalkoztak a koronavírus-járvány építőiparra gyakorolt hatásával, akkor még korlátozottan rendelkezésre álló adatok alapján készített előrejelzés segítségével. Azóta már a tényleges adatok is megérkeztek, így részletesen láthatjuk a járvány ágazatra gyakorolt hatását.

Hazánkban a koronavírus március közepétől kényszerített ki jelentős korlátozásokat, így az első negyedévben az építőiparban induló vagy befejeződő munkákat még csak csekély mértékben érintette. Április és május azonban a komoly intézkedések jegyében telt. A második negyedéves számok alapján elmondható, hogy a vírus okozta nehézségek ugyan éreztették hatásukat a szektorban, drámai zuhanásról azonban nem beszélhetünk. Az biztos, hogy 2016 utolsó negyedéve óta nem indultak ilyen kis összegben építőipari beruházások hazánkban, és 2020 elejéhez képest valóban jelentős csökkenés volt tapasztalható, 2019 utolsó és első negyedéves számaihoz képest ugyanakkor már közel sem akkora a különbség. Érdemes tehát alaposabban is megnézni, hogy pontosan mely szegmensekben következett be a visszaesés, egy részüket ugyanis a járvány mellett egyéb piaci folyamatok is okozhatták.

2020 második három hónapjában összesen 418 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések az építőiparban, az első negyedévben ez az összeg 606 milliárd forint volt, vagyis az erős évkezdést, ami a tavalyi év végéhez képest is bővülést jelentett, egy 30 százalékos visszaesés követte. Hozzá kell azonban tenni, hogy az első negyedévben indult el a M3-as metrófelújítás és a gödi Samsung beruházás soron következő üteme, ami jelentős összegével hozzájárult az első három hónap magas Aktivitás-Kezdés mutatójához. Az első félév így összességében még nem hozott nagyobb mérséklődést az építőiparban indult építések összegében, bár az igaz, hogy 2016 óta a legalacsonyabb szintet most érte el – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 2. negyedév)

A megkezdett kivitelezési munkák jelentős része koncentrálódott a Közép-Magyarország régióra 2020 első felében, a terület részesedése 45 százalékos volt. Ugyanakkor ez főként az első negyedév nagyobb beruházási számai miatt alakult így, a második negyedévben a korábbi évekhez hasonló részesedéssel rendelkezett a terület, és az ország többi része is a korábbi évekhez nagyon hasonló arányban adott színteret az elindított új kivitelezéseknek.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 2. negyedév)

A projekt befejezések esetében 2020 második negyedéve nem hozott ugyan csökkenést az előző időszakhoz képest, közel 450 milliárd forint értékben fejeződtek be építési munkák, ami ugyanakkor jelentősen elmaradt az első negyedévben várttól, 2020 első három hónapjában még az EBI Építésaktivitási Jelentés készítői az iBuild építési projektadatbázis alapján közel 785 milliárd forint értékű munka befejezésére számítottak az április és június közötti időszakban.

