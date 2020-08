Most jöhet az igazán nagy csavar a hazai irodapiacon? - A következő hónapokban sok mindenre fény derül

A hazai üzleti célú ingatlanpiac első féléves teljesítménye sok tekintetben felülmúlta az egy évvel korábbit, a COVID vírus okozta járványhelyzet miatti gazdasági visszaesés azonban már tetten érhető a keresleti adatokból. A logisztikai ingatlanok piaca szárnyal, miközben az irodapiac nagy átalakulások előtt áll: eddig alig találtak üres helyeket a bérlők, most azonban az átadások indultak be és a kereslet hagyott alább – derül ki az Eston első féléves piaci jelentéséből.

A január-júniusi időszakban több mint négyszer annyi új iroda és logisztikai ingatlan került piacra, mint egy évvel korábban.

Szintén jelentősen, csaknem 40%-kal több ingatlanbefektetés zárult sikerrel az év első hat hónapjában mint 2019 első felében Eston Market Report adatai alapján. A tranzakciók több mint háromnegyedét az iroda és a logisztikai piacon regisztrálták. A raktáringatlanok iránti bérlői kereslet is nagyot nőtt (közel 50%-ot), az ellátási láncok megerősítése iránti igény, az e-kereskedelem dinamikus bővülése és az új logisztikai megrendelések egyaránt növelték a keresletet.

Komolyabb (38%-os) visszaesést mutatott ugyanakkor a bérirodák iránti igény, melynek hatására a 2012. óta fokozatosan csökkenő üresedési mutató ismét emelkedni kezdett.

Salamon Adorján, az Eston International Zrt. vezérigazgatója szerint „Mozgalmas időszakot élünk, hiszen a gazdasági vállalkozások életében jelentős változás következett be szinte egyik napról a másikra, és a most tapasztalt válságból való kilábalás körülményei továbbra is homályosak. Az ingatlanpiac szempontjából nem mondanám kilátástalannak a helyzetet, inkább úgy gondolom, hogy a gyors helyzetfelismerés, a rugalmasság és az erőforrások okos felhasználása a kulcs a negatív hatások kivédésekor. A bérirodák vonatkozásában az év végéig romló keresleti adatokra, és tovább emelkedő üresedésre számítok. Fontos hangsúlyozni, hogy a megfelelő bérlői összetétellel rendelkező prémium irodaházak várhatóan nem sínylik meg a válságot, emellett a jelentősebb üresedéssel bíró ingatlanoknál érdemes lehet megfontolni a korábban talán már tervezett felújítások, átalakítások előrehozását.”

A logisztikai piac nagyot nyert

Már többször beszámoltunk róla, hogy a logisztikai ingatlanok piacát sokkal kevésbé érintette a járvány, mint a többi szektort. Sőt, lényegében nyertes pozícióba kerültek a megugró kereslet miatt. Salamon Adorján elmondta:

Az idei év nyertese a logisztikai piac lehet, ahol visszajelzéseink szerint alig lehet kielégíteni a felmerülő bérlői igényeket.

Ez a részpiac továbbra is koncentrált, mind földrajzilag, mind tulajdoni helyzet szerint, hiszen tíznél kevesebb bérbeadó kezében összpontosul az állomány több mint 60%-a, ugyanakkor a fejlesztők jelentős tartalékterületekkel rendelkeznek, ahol az új építkezések további, kiegyensúlyozott növekedésnek adnak teret.

Meglesz az egymilliárd a befektetésekben

A befektetési ügyletekre vonatkozóan a szakember kifejtette: „Bár az első félév tranzakciós adatai kedvezőek, várakozásaink szerint a likviditásbőség ellenére sem közelítjük meg az előző év ingatlanbefektetési volumenét. A folyamatban lévő tárgyalások alapján idén is átlépjük az egymilliárd eurós küszöböt, de az elmúlt három év 1,8 milliárdos átlaga nem látszik reális célnak.”