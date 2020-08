Megrohamozták a vásárlók a bevásárlóközpontokat - Ez lett a magyarok kedvenc helye

Nehéz időszakon vannak túl a plázák és bevásárlóparkok, illetve a náluk működő üzletek bérlői, a pár hónapos „vásárlási eltiltás” után azonban nagy lendülettel tértek vissza a vásárlók a kedvenc üzleteikbe. A bérleti díj elengedésének, illetve egyéb könnyítéseknek köszönhetően nem voltak tömeges bezárások, plázánként azonban nagy átlagban 5-10 üzletnek le kellett húznia a rolót. A februári normális állapothoz képest legalább két dolog megváltozott a bevásárlóközpontoknál, egyrészt a belvárostól távol eső és jellemzően nem külföldi forgalommal számoló plázák jobban teljesítenek, mint az eddigi éllovasok. Másrészt a járvány után már egyértelműen látszik, hogy megváltoztak szokások és kiderült, mi a vevők új favoritja a fizikai vásárlásoknál. A retail piac aktualitásairól kérdeztük a szakértőket.

Ahogy a magyar gazdaság újraindult, úgy nyitottak ki újra azok az üzletek, amelyek lépesek voltak átvészelni néhány hónapot forgalom nélkül. Szerencsére több bevásárlóközpont és park üzemeltető nyitott volt arra, hogy valamiféle enyhítést alkalmazzon, a Diófa Alapkezelő tulajdonában lévő ingatlanoknál például már márciusban elindultak az egyeztetések a bérlőkkel – mondta el Szilágyi Melinda az alapkezelő ingatlanbefektetési részlegének eszközkezeléséért felelő menedzsere. Mivel minden bérlőnek különböző nehézséget jelentett a járványhelyzet, így nagyon eltérő megoldásokról egyeztek meg, miközben a befektetők számára is elfogadható egyezségre kellett jutni azáltal, hogy a bérleti díjszint nem változott.

Egyes profilok számára még most sem oldódott meg a forgalom, ilyen kifejezetten a vendéglátás és szórakoztatás

- mondta el Szilágyi Melinda.

Szilágyi Melinda Diófa Alapkezelő Zrt., Asset Manager Diófa Alapkezelő Zrt. ingatlanbefektetési részlegénél Asset manager. A Cushman & Wakefield, valamint Colliers ügynökségek kiskereskedelmi részlegénél töltött 12 évet megelőzően adó- és ügyviteli t Tovább … Tovább Diófa Alapkezelő Zrt. ingatlanbefektetési részlegénél Asset manager. A Cushman & Wakefield, valamint Colliers ügynökségek kiskereskedelmi részlegénél töltött 12 évet megelőzően adó- és ügyviteli t

Berendi András, a Roland Divatház vezérigazgatója bérlőként úgy látta, hogy a bezárások alatt a kedvezmények mértéke összességében két hónap, vagy ennél valamivel hosszabb időszakra vonatkozó bérletidíj-mentesség volt.

Az üzemeltetésre és marketingre nem, vagy csak nagyon kis mértékű engedményt biztosítottak a házak és ez nagyban függött a profiltól, az üzletnagyságtól és attól, hogy ki, milyen pozícióban, milyen lokációban és házban van.

- tette hozzá Berendi András.

Berendi András Roland Divatház Zrt., vezérigazgató Berendi András 1987-től a ROLAND Divatház Zrt. és jogelőd cégeinek tulajdonosa. A nyakkendő- és inggyártással, illetve forgalmazással foglalkozó saját gyárában 150 alkalmazott dolgozik. A cég tevékeny Tovább … Tovább Berendi András 1987-től a ROLAND Divatház Zrt. és jogelőd cégeinek tulajdonosa. A nyakkendő- és inggyártással, illetve forgalmazással foglalkozó saját gyárában 150 alkalmazott dolgozik. A cég tevékeny

Gyalay-Korpos Gyula, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke arról számolt be, hogy a tagjaik visszajelzései alapján, vagy csomagban állapodtak meg bérlőikkel, vagy egyedi megállapodások születtek, profiltól, forgalomtól, üzletnagyságtól függően.

A bevásárlóközpontokban lévő kereskedők nagyon csekély hányada kényszerült bezárásra a pandémia miatt. Nagy átlagban 5-10 üzlet zárt be 1-1 bevásárlóközpontban, de itt sem állapítható meg minden esetben egyértelműen a járvány hatása.

Gyalay-Korpos Gyula Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége, elnök A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte meg diplomáját és tervező építészként kezdte meg szakmai tevékenységét. Öt évet töltött a Budapesti Értéktőzsdén, ahol technikai fejlesztésekb Tovább … Tovább A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte meg diplomáját és tervező építészként kezdte meg szakmai tevékenységét. Öt évet töltött a Budapesti Értéktőzsdén, ahol technikai fejlesztésekb

A szakértő elmondta, hogy a lejáró bérleti szerződések, járvány előtt már kialakult gazdasági problémák, is a bezárás indokai között vannak. Jellemzően a korábban megkötött megállapodásnak megfelelően nyitottak új üzletek, újultak meg boltok. Hozzátette, hogy a le nem zárt megállapodás esetében kivárnak a bérlők, a fejlesztéseket nem kezdik el. Kereskedői visszajelzések alapján a fejlesztésekkel, üzletbővülésekkel kivárnak, várhatóan 2022-ig.

Property Market RELOADED 2020 Töltsük megy együtt élettel a hazai ingatlanpiacot. Találkozzunk szeptember 10-én, a Property Market RELOADED konferencián!

A látogatók 80%-a már visszatért, a forgalom néhol a tavalyit is meghaladja

Nagy Viktor, az Immofinanz Country Managere mára pozitív eredményeket lát a vásárlószám és a forgalom tekintetében az itthon működő összesen 14 STOP SHOP bevásárlóparkban, ahol több száz üzletet tartanak számon.

A vásárlószámvisszatért a krízis előtti szintre. A STOP SHOP több száz bérlői közülnagyon kevés üzletetérintett úgy a járvány, hogy a bezárás mellett döntöttek. A látogatószámok országosan megközelítik a 2019-es szintet, vannak olyan egységek, ahol meg is haladják azt.

- mondta el Nagy Viktor.

Nagy Viktor Immofinanz Group, Country Manager Operations Hungary Tovább … Tovább

Berendi András szerint a vásárlók és a forgalom visszatérésében erős szempont, a bevásárlóközpont elhelyezkedése. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a belváros a turisták hiánya miatt szerepelt rosszul, itt feleződhetett a forgalom.

Minél távolabb vagyunk a belvárostól, minél kisebb volt eddig a turisták vásárlási aránya, annál inkább tért vissza a forgalom és a tranzakciószám az eredetibe.

- tette hozzá. Ahol eddig a turisták részaránya nem volt jelentős, ott talán már vissza is tért a normálisba a forgalom. A bevásárlóközpontok forgalmára ugyanez igaz, amit általában több külföldi látogat, azokba csak lassabban tér vissza az élet. Berendi András a bérleti díjak kapcsán elmondta, hogy eddig nem tapasztaltak változást a bevásárlóközpontok bérleti díjában, az új szerződéseknél azonban ez érdekes kérdés lesz. Egyelőre csak néhány új bérleti megállapodásról lehet hallani, ezeknél még alapvetően az eddigi költségek az irányadóak.

Property Investment Forum 2020 November 19-én ismét együtt lesz az ingatlanszakma a PIF-en. A bérlők, a tulajdonosok, az üzemeltetők mind elmondják majd a tapasztalataikat a retail piac eddigi hullámvasútjáról.

Gyalay-Korpos Gyula a szövetség tagjainál azt látja, hogy a látogatószám július közepéig körülbelül 80 %-a visszaállt. A nagy vesztesek között vannak a mozik, amelyek kb. 3 hónapos bezárásra kényszerültek, az alapellátást biztosító boltok (élelmiszer üzletek, drogériák, patikák, állateledel boltok) kisebb veszteséggel vagy veszteség nélkül vészelték át a járvány miatti korlátozásokat. Komolyabb veszteségeket könyvelhettek el a ruházatot, divatcikkeket és cipőket áruló boltok, valamint az éttermek.

A látogatószám hétről-hétre növekszik. Van olyan központ, ahol már a 100%-ot is elérték.

- mondta el a szövetség elnöke.

Új kedvence lett a vásárlóknak

A többi embertől való megfelelő távolságtartás miatt talán nem is olyan meglepő, hogy nemcsak az éttermeknél, bároknál nőtt meg a népszerűsége a kiülős, szabad levegős helyeknek. A vásárlók most nagyobb előnyben részesítik a bevásárlóparkokat, amik egyrészt autóval könnyen megközelíthetőek, másrészt az üzletek sok esetben az utcáról nyílnak. Nagy Viktor elmondta:

A Covid alatt és után szívesebben fordultak a vásárlók a „nyitott” bevásárlóparkok iránt, mint a "zárt"bevásárlóközpontok felé.

Szilágyi Melinda szintén úgy látja, hogy a szigorítások feloldását követően nagyon jó ütemben tértek vissza a forgalmi adatok az elvárt szintre, sőt, számos esetben ezt meghaladták.

Ez kifejezetten igaz a nem budapesti Zone Bevásárlóparkok és agglomerációban található bevásárlóparkjaink esetében. A budapesti bevásárlóközpontokban általában, így a Shopmarkban is, a látogatottság valamivel lassabb ütemben tért vissza, mint a nyitott parkokban.

- fogalmazott Szilágyi Melinda, majd hozzátette, hogy mára a tavalyi adatokat meghaladó szintet érték el és a bérlőik árbevétele is elérte, némely esetben meghaladta a 2019-es szintet. Ugyanakkor az expanziós hajlandóság alacsony, a kivárás jellemzi az üzletláncokat.

A Magyar bevásárlóközpontok szövetségének elnöke is úgy látja, hogy a strip mall-ok, retail parkok látogatottsága gyorsabb ütemben tért vissza a járvány előtti mértékhez, jellemzően a nyitott tér és autós megközelítés miatt. Gyalay-Korpos Gyula hozzátette, hogy azt is megfigyelték, hogy az autós behajtások száma gyorsabb ütemben növekszik, mint a gyalogos látogatók száma, illetve, hogy több központi lokációban lévő bevásárlóközpont is nagyon megérzi a turisták hiányát.