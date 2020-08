Drasztikus visszaesés jöhet az új lakások számában - Alig indulnak új projektek

Több olyan tényező is megjelent az elmúlt időszakban a hazai újlakás-piacon, ami ahhoz vezetett, hogy egyre kevesebb új beruházás indul. Bár a korábban nagyobb számban indított építkezések miatt egyelőre nem érezzük a vsszaesést, a következő 2-3 évben ismét eltűnhet az új lakások széles kínálata a piacról, amit részben ellensúlyozhat a rozsdaövezetekre bevezetendő 5 százalékos lakásáfa - derül ki az EBI legfrissebb Építésaktivitási Jelentéséből.

Már az idei év első negyedéve is drasztikus visszaesését hozott az előző évekhez képest, bár a lakásépítés mérséklődése ekkor a 4 negyedéves számokon még kevésbé látszott. A második negyedévben azonban még mélyebbre zuhant az elkezdett építkezések értéke, ami már a 4 negyedéves számokon is komolyan érzékelhető volt. Az elindított beruházások számát nézve az április és június közötti időszakban olyan kevés projekt kivitelezése indulhatott el, amilyen alacsony számra a felívelés kezdete óta nem volt példa.

Az adott időszakban elkezdett és befejezett társasházi lakásprojektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyóáron. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 2. negyedév)

Budapest és környékének részesedése az előző negyedévben drasztikusan megnövekedett a korábbi évekhez képest a kivitelezési fázisban lépő társasházi lakásépítések összegéből, a január és március között elindított beruházások több mint 70 százaléka koncentrálódott a területre, a második negyedévre ugyanakkor jelentősen csökkent a Közép-Magyarországon elkezdődött építések aránya, és némileg az előző évek átlagos értéke alatt is maradt.

A társasházi lakásépítések Aktivitás-Kezdés csökkenésében több tényező is szerepet játszhat. A kijárási korlátozás talán az egyik legérzékenyebben érinthette a lakáspiacot az építőipar különböző ágai közül, a vásárlók számára ugyanis fontos lehet az értékesítőkkel folytatott személyes találkozás, a helyszín bejárása, a projekt élőben történő megtekintése, amit a bevezetett járványkezelési-intézkedések meghiúsítottak. Így több fejlesztő is inkább a projekt indításának elhalasztása mellett dönthetett. De a lakásberuházások visszaesésére a januártól 27 százalékosra emelkedő áfakulcs egyébként is jelentős csapást mért, a már év elején tapasztalható mérsékeltebb kereslet a halasztás irányába fordíthatta a beruházókat, amit az első negyedév visszaeső számai is igazolnak. Harmadik elem lehet pedig, hogy főként a Budapesten beruházást tervezők kivárhatnak a rozsdaövezetekben történő fejlesztési feltételek pontosabb részleteinek ismertetésére, ami például részben magyarázhatja, hogy az első negyedévhez képest miért volt jelentősebb a fővárosban megfigyelt visszaesés az újonnan kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítési projektek összege esetében.

A megkezdett társasházi lakásépítési projektek értékének megoszlása Magyarországon (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2020. 2. negyedév)

A készítők: Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az iBuild a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images