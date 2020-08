Mire elég 60 millió forint a hazai lakáspiacon?

Balatoni nyaraló, nagyvárosi családi ház vagy V. kerületi kétszobás: 50-60 millió forintért már egyaránt válogathatunk jó állapotú ingatlanok között Budapest külvárosában vagy a vidéki nagyvárosok belső részeiben, de akár a Balatonra is költözhetünk. Az OTP Ingatlanpont megvizsgálta, milyen lehetőségekkel számolhat valaki, ha 60 millió forintért szeretne magának ingatlant.

Az elmúlt évekhez képest idén megszaporodtak az 50-60 millió forint értékű lakóingatlanokról szóló hirdetések. Amíg másfél évvel ezelőtt az ingatlanhálózat keresőportálján az ekkora összeggel rendelkező vagy hitelképes érdeklődők 427 találatot kaphattak, idén 200-zal több hirdetéssel találkozhatnak ebben az árkategóriában.

„Az 50-60 milliós ingatlanok hirdetési számának növekedése mutatja, hogy az elmúlt két évben továbbra is nőttek az árak. Míg korábban ezeket a lakásokat és házakat a nagy értékű ingatlanok kategóriájába sorolták, mára ez az összeg már kevésbé szembetűnő” – mondja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A hazai lakáspiacon negyedévről negyedévre a Portfolio is megvizsgálja, hogy milyen mértékben változtak az árak. A legfontosabb árindexek is alátámasztják azt, hogy míg 7-8 évvel ezelőtt 60 millió forintból valódi luxuslakásokat és családi házakat lehetett venni, addig ma sok helyen egy család számára is elfogadható méretű, jó minőségű lakáshoz ekkora összegre van szükség annak ellenére, hogy már a tavalyi év végén enyhén csökkenni kezdtek az árak.

60 millióért budapesti kétszobás vagy inkább debreceni belvárosi családi ház?

A budapesti lakások átlagárát tekintve – a NAV 2019-es forgalmi adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint – a fővárosban egy közel száz négyzetméteres lakás vásárolható 60 millió forintból, ám fontos kiemelni, hogy nagy az eltérés a belvárosi kerületek és a külkerületek kínálata közt. Az ársorrendben első V. kerületben átlagosan egy kétszobás lakás fér bele ebbe az összegbe, ugyanakkor Soroksár könnyen megközelíthető részén egy hatszobás, több generációnak is otthont biztosító, új építésű ház megvásárlására is elengedő lehet ez a keret; a fővárosban itt, a XXIII. kerületben a legalacsonyabb az átlagár.

Ha az érdeklődők az ország egyéb területén keresgélnek, jóval szélesebb kínálatból válogathatnak, némely kisvárosban vagy faluban találni különleges kivitelezésű otthonokat is a vizsgált árlimiten belül.

Az ipari fejlesztéseknek köszönhetően 2019-ben Debrecen vette át a legdrágább megyeszékhelynek járó címet, megelőzve a sokáig első helyezett Győrt. A népszerű egyetemvárosban egy lakóingatlan négyzetméterenként átlagosan 409 ezer forint, amely még mindig alacsonyabb, mint az említett XXIII. kerületen kívül az összes fővárosi kerületi átlagár. 60 millió forintért jó állapotban lévő, nagy alapterülettel rendelkező otthont lehet találni akár a debreceni városközpontban is, ilyen például egy Egyetemvárosban elhelyezkedő ötszobás családi ház.

Az utóbbi idők beruházásai jótékonyan hatottak Kecskemét ingatlanáraira is, az egyre népszerűbb megyeszékhely lakáskínálatában találni ezért az összegért a belvárosban négy és fél szobás, kiváló minőségű, erkéllyel és fedett gépkocsibeállóval rendelkező, második emeleti, kétszintes lakást is. A jóval olcsóbb Nógrád megye átlagárait összevetve a fentiekkel, 60 millió forintért akár 222 négyzetméteres, 4+1 szobás, kiváló állapotú, medencés családi házhoz is juthat a vásárló.

A balatoni vízközeli ingatlanok 50 milliótól indulnak

Azok pedig, akik inkább vízparti ingatlanok után érdeklődnének, a legnépszerűbb nyaralópiacon, a Balatonon már 50 millió forinttól találhatnak megfelelőt; ezek döntő többségében használt nyaralók népszerű üdülői környezetben. Új építésű projektek esetén 700-800 ezer forint/négyzetméter ártól találni lakást. A déli parti Balatonlellén például egy egy plusz két félszobás, a parttól 100 méterre elhelyezkedő, új építésű apartmant 59 milliós vételáron hirdetnek. Ugyanakkor a kevésbé felkapott Balaton-parti településeken, például Vonyarcvashegyen három lakószintes, öt szobával és két félszobával rendelkező családi házat is találni hangulatos borospincével, külön bejáratú apartmannal a 60 milliós limiten belül. Nem feltétlenül kell azonban a Balatonig utaznia annak, aki a fővárosban dolgozik és vízpartra vágyna. A Velencei-tóhoz közel, Budapesttől autóval mindössze 40 percre lévő Kápolnásnyéken kiváló minőségű, kétszintes, teraszos ikerházat kínálnak ennyiért.

