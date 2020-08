Forradalmi megoldás az építőiparban - Átalakul a jól ismert építőanyag

A környezeti szempontok az építőiparban is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Egyre több betongyártó vállalat dolgozik az építőanyag megújításán annak érdekében, hogy csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását - írja a G7.hu . A hagyományos beton homok, kavics, víz és cement keverékéből készül, az utóbbi alapanyag előállítása azonban meglehetősen környezetszennyező, az erre szakosodott iparág a globális szén-dioxid-kibocsátás nagyjából nyolc százalékáért felelős.

A kaliforniai Central Concrete például egy vegyipari vállalattal együttműködve kísérletezik a szén-dioxid betonba történő befecskendezésével, melynek eredményeként az ipari tevékenység során koncentráltan keletkező szén-dioxidot az építőanyagban lehet megkötni, így a gáz nem kerülne a légkörbe.

Egy másik cég, a CarbonCure Technologies megoldása folyékony halmazállapotú szén-dioxidot adna a betonhoz, amivel nemcsak a szükséges cement mennyiségét csökkentené, hanem a beton minőségén is javítana.

A Blue Planet fejlesztésével pedig az erőművek füstjéből megkötött szén-dioxidból készíthető olyan mesterséges anyag, amivel a homok és a kavics helyettesíthető.

Emellett a cementgyártók is egyre inkább próbálnak környezetbarát új termékekkel piacra lépni, sőt a betonipar hagyományosan igyekszik a cement használatát minimalizálni. A betonba kevert cement mennyiségének csökkentése ugyanis nemcsak a környezetvédelem, hanem a beton ára miatt is régóta fontos cél, mivel annak előállítása energiaigényes, és ezáltal drága, illetve környezetszennyező folyamat. Évtizedekkel ezelőtt leginkább még a szénerőművek működése során keletkező pernye, illetve az acélgyártás melléktermékeként kialakuló salak volt használható a cement helyettesítésére. Mára azonban egyre kevesebb erőművet fűtenek szénnel, és az acélgyártás is sokfelé visszaszorulóban van, ami szintén olyan újításokra kényszeríti a betongyártókat, mint például az üveghulladékból készült por bekeverése.

Az ágazat zöldítését a piaci környezet is egyre inkább kikényszeríti, az építészek, a befektetők és a politikusok számára egyre fontosabb szempont az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése az építkezések során. A hatékony világítási, fűtési és szigetelési rendszerek mellett ez az építőanyagok megválasztásában is érzékelhető, a fa vagy akár a bambusz népszerűsége is növekszik a cementalapú betonéval ellentétben. Persze az épületek alapozásától a födémekig használt beton aligha váltható ki teljesen, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vezető megoldások iránti igény mindenesetre gyorsan erősödik.

Címlapkép forrása: Getty Images