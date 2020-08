Kiderülhetnek az állam tervei a nagy lakásprogramról

Hamarosan olyan lakásprogram indulhat el Magyarországon, ami több tízezer fiatal, pálya- és életkezdő lakhatási nehézségeit oldhatja meg, amennyiben egy gyakorlatban is működőképes rendszert alakítanak ki a törvény és a program megalkotói. A téma nemcsak aktuális, de még rengeteg megválaszolatlan kérdést rejt , szerencsére a korábbi bejelentések alapján a válaszok egy részét már szeptemberben megkaphatjuk. Mindezek miatt foglakozunk mi is kiemelten az új program hatásaival a szeptember 10-ei Lakás Konferencián. A megszokott magas színvonalat képviselve kezdi meg ismét az őszi konferenciaszezont a Portfolio, egyedülálló módon maximális biztonságú helyszíni rendezvényekkel is visszatérve.