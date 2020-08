Megjelent az első hazai lakbérindex – Térképen a bérleti díjak

Gyakran találkozunk a lakásbérleti hirdetések között azzal a címmel, hogy „kiadó albérlet”, de ez a legtöbb esetben téves megnevezés. A köznyelvben összemosódott a bérlet és az albérlet kifejezés, ezeket sok esetben szinonimaként használják, azonban a két fogalom között fontos különbség van. Bérlet esetén a bérbeadó az ingatlan tulajdonosa, aki bérleti szerződést köt a bérlővel, ezzel jön létre bérleti jogviszony a két személy között. Albérlet esetén azonban az érintett személyek sora kiegészül egy harmadik személlyel, vagyis ebben az esetben tulajdonos–bérlő–albérlő közti kapcsolatról beszélünk, melynek során a bérlő a tulajdonos hozzájárulásával a lakást vagy annak egy részét albérletbe adhatja, így a bérlő és albérlő között albérleti szerződés jön létre.



Magánszemélyek közti ingatlanbérlés esetén elterjedt, hogy főbérlőnek hívják a bérbeadót, aki általában a tulajdonost jelenti, míg albérlőnek nevezik a főbérlőt. A valódi albérleti konstrukció nagyon ritka, a téves elnevezések oka, hogy a korábbi rendszerekben elterjedt volt az albérleti konstrukció.

A bérlakások díjairól és azok alakulásáról az elmúlt 30 évben nem volt elérhető folyamatosan frissülő statisztikai adat, ezért is jelent előrelépést a most elindított lakbérindex. Fontos megjegyezni, hogy ez egy kínálati index, vagyis a piacon megjelenő kínálatot látjuk belőle, nem a létrejövő konkrét bérleti szerződéseket, ennek ellenére ez is nagyon sok információval szolgál a piacról – mondta el Székely Gáborné, a KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály Lakásstatisztikai osztályvezetője.

Lakás Konferencia 2020 A hazai bérlakáspiaccal kiemelten foglalkozunk szeptember 10-én a Lakás Konferencia 2020-on. Részletekért kattints!

Bérleti díjak alakulása

Egy budapesti lakás átlagos bérleti díja 2015-ben 140 ezer forint volt havonta, míg 2020 elején 175 ezerre emelkedett, a koronavírus-járvány hatására azonban 156 ezer forintra csökkent.