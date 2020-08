Haldokló magyar kisboltok a nagyok árnyékában - Mit tett a plázastop a plázákkal és a boltokkal?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Itthon 2012 óta egyedi döntéstől függ az, hogy lehet-e építeni az országban 400 négyzetméternél nagyobb üzletet, vagy bevásárlóközpontot. A "pláza stop" néven ismert rendelkezés értelmében engedély köteles minden nagyobb üzletfejlesztés, ennek menete azonban különösen alakul itthon: a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének megengedő nyilatkozatára van szükség, az ország bármely területén lévő boltról is legyen szó. Valójában azonban nem a debreceni hivatal dönt a kérdésben, hanem egy öttagú bizottság, akiknek a személyük nem nyilvános, de azt tudni lehet, hogy azt kell vizsgálniuk, hogy egy új, nagyobb méretű bolt a vonzáskörzetében milyen hatást gyakorol a környezetre, a közlekedésre és a településfejlesztésre.

Ha a bizottság úgy véli, hogy a hátrányos következmények aránytalanul nagyok az előnyökhöz képest, akkor nem javasolja az építési engedély megadását.

Bár a döntések nem nyilvánosak, a G7 információi szerint az elutasítások indoklása egy sablon lehet, ami független attól, hogy Budapesten vagy egy kisvároban nyílna üzlet, illetve szinte minden esetben szó szerint azzal indokolnak, hogy egy nagyobb üzlet építése nagy zajjal, porral és környezeti terheléssel jár.

Property Market RELOADED 2020 Töltsük meg együtt élettel a hazai ingatlanpiacot. Találkozunk két hét múlva a Property Market Reloaded konferencián.

Mennyi nagybolt épülhetett meg mégis?

2015 óta 90 nagybolt építését kérelmezték, és ebből 42 kapott támogató nyilatkozatot, ennél vélhetően nagyobb lenne az építési hajlandóság, ha a pozitív elbírálásra több esélyt látnának a kezdeményezők. Egy másik alternatíva, ha már egy meglévő üzlet, akár korábban más lánchoz tartozó ingatlan megvásárlásával terjeszkednek a bővülni akaró versenytársak, így nincs szükség építési engedélyre, a kivásárlás összege viszont általában magasabbra rúg, a piaci átlagnál.

Kapcsolódó cikkünk 2018. 07. 19. Itt a titkos lista: ők kaptak felmentést a plázastop alól

A törvény minden 400 négyzetméter feletti retail egységre vonatkozik, így természetesen a plázák is ebbe a kategóriába esnek, mégis az elmúlt időszakban két pozitív elbíráslást is láthattunk: Budapesten ilyen teljesen zöldmezős beruházás jelenleg például az épülő Etele Plaza, de az Aréna pláza is érdekes példa, hiszen megkapta az 50 százalékos bővítésére vonatkozó építési engedélyt. Ellenpéldaként, korábban az egyik legnagyobb európai üzletközpont fejlesztőnek kellett teljesen átalakítani egy Óbudára tervezett, hatalmas plázára vonatkozó tervet az építési engedély hiányában:

Miért ez a nagy szigor?

Az egyedi elbírálás jellemzően a magyar családi tulajdonban lévő kisboltok és a magyar láncok életbenmaradását célzott segíteni a külföldi tulajdonú versenytársak blokkolásával. Magyarországon ma a drogériák nélkül, kilenc lánc működik, miközben Európa legtöbb országában legfeljebb négy-öt nagy lánc létezik, aminek a legfőbb oka a méretgazdaságosság, ezek a nagy üzletek tudják ugyanis megoldani csak, hogy alacsony áron és nagy tételben kerüljenek a vevőkhöz a termékek.

A magyar láncok megvédése az utóbbi hat év számai alapján kevésbé sikeres: "a Trade magazin nemrég jelentette meg a boltok számának alakulását, és ebből kiderül, hogy 2014 óta az Aldi, a Lidl, a Penny Market és a Spar összesen 242 új üzletet nyitott, a CBA-Coop-Reál hármas viszont összesítve 2206 boltot vesztett el. Persze a magyar láncok még így is jóval több üzletet tartanak fenn, mint az említett külföldi négyes." -írja a lap.

Sokszor hangoztatott ellenérv, hogy a külföldi cégek a nálunk megtermelt profitot kiviszik az országból, az új fejlesztésekkel azonban ezek egy része pont itt tartható lenne. Az új építkezés és üzleti egységek pedig plusz munkahelyeket teremtenek, kérdés, hogy ezek milyen arányban vannak a boltbezárásokból származó hátrányokkal.

Property Investment Forum 2020 A retail piac eddigi küszködéséről és a jövőbeli várakozásokról is szó lesz november 19-én, a PIF-en.

Címlapkép: MTI Fotó/Máthé Zoltán