Hogyan lesz az irodai dolgozók és látogatók egészségügyi nyilatkozata GDPR kompatibilis?

GDPR kompatibilis megoldás fejlesztett egy magyar proptech cég, a járványhelyzetben szükségessé vált adatok és nyilatkozatok kezelésére. A dolgozói- és vendég érkeztetést digitalizáló TabLog-gal a rendszeresen vagy eseti jelleggel látogató munkatársak és partnerek beléptetését nyilatkozatokhoz, vagy egészségügyi adatszolgáltatáshoz lehet kötni - derül ki a cég közleményéből.

A TabLog egy mobil eszközökön futó, felhő alapú megoldás, amelynek alap gondolata az irodai vendég érkeztetés egyszerűsítése és az egyre szigorodó adatkezelési szabályok (GDPR) maradéktalan betartása volt. A megoldással optimalizálható, vagy akár kiváltható a recepciós munkaerő.

A COVID-19 okozta vírus helyzetben az irodai beléptetés akár dolgozói akár vendég fogadási szempontból további biztonsági lépéseket tett elkerülhetetlenné. A rendszer lehetőséget biztosít a beléptetés során szükséges nyilatkozatok kezelésére is. Ezen funkció keretei között egyedi nyilatkozatot vagy írásos tájékoztatást is el lehet fogadtatni az irodaházba érkező vendégekkel (például: vírus-teszt eredmény, adott ország területéről érkezett, adott államok területén az elmúlt 2 hétben nem járt; nincsen láza, vagy más a WHO által a COVID-19 fertőzés gyanújára okot adó megbetegedése, stb.), egyszerű megoldást kínálva a többnyelvűségre, hogy mindenki saját anyanyelvén olvashassa a dokumentumokat.

A TabLog felhőalapú szolgáltatásával a tárolt személyes- és egészségügyi adatok, illetve nyilatkozatok a GDPR szigorú szabályozásának megfelelnek, segítve a vállalatokat akár egy súlyos büntetés elkerülésében. Mindemellett pontos adatokkal segíthet egy esetlegesen szükségessé vált kontakt kutatást.