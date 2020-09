Brutális visszaesés jöhet a budapesti újlakás-piacon: íme a legfrissebb árak és fejlesztések

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A nyári hónapokban mintegy 1000 új építésű lakást adtak el a fejlesztők Budapesten, ami ugyan közel duplája az előző negyedéves rekordalacsony számnak, de így is a második leggyengébb érték az elmúlt négy évre visszatekintve - derül ki a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb elemzéséből. Az újonnan indított projektek darabszáma és lakásszáma viszont az előző negyedéves mélypontot is alulmúlta, így egyre sürgősebb lenne bejelenteni a kedvezményes lakásáfa rozsdaövezeti térképét. Az alábbiakban a jövőben várható fejlesztések mellett az új lakások kerületenkénti átlagárait is bemutatjuk.