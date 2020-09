Egy vállalat fenntartható küldetése már a tőzsdei árfolyamokon is látszik

Melyek a válságkezelés első lépései egy túlélő, fenntartható vállalatnál? Mit jelent ma a fenntarthatóság a vállalat üzletfejlesztése szempontjából? Vajon a covid hatására csökkent vagy nőtt a fenntarthatósági igény? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a legnagyobb vállalatok vezetői, Bán Zoltán, a Portfolio vezérigazgatójának moderálásában a Sustainable World 2020 konferencián.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A konferencia részvevőinek többsége szerint vállalati szempontból a fenntarthatóság a ma már valós üzletfejlesztési kérdés, emellett az ügyfél és dolgozói igényeknek való megfelelés. Bár a covid hatására a fenntarthatóság iránti igény sokak szerint lelassult, de az óra ketyeg, előbb utóbb pótolni kell a lassulást, bizonyos szemszögből azonban pont a járvány gyorsíthatja fel a korábbi folyamatok átalakulását. Noha a fenntarthatóságba fektetett pénz az aktuális profitra nem biztos, hogy azonnal pozitívan hat, hosszabb távon a cég értékét mindenképpen növeli, ami idővel a profitban is meg fog mutatkozni. Éppen ezért érdemes az ESG-k (Társadalmilag felelős Befektetések és Szabályozásuk) kérdése egyre fontosabbá válik.

A fenntarthatóság természetesen az üzletfejlesztés szempontjából is fontos, de ez jelenleg inkább értékrend kérdése, a fenntarthatóság egyelőre inkább pénzbe kerül, mint pénzt hoz. Az ingatlanoknál ez az energiakibocsátásban és a hulladéktermelésben mutatkozik meg.

Egy olyan tudatos jövőképre van szükség, ami arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy fenntartható módon tudják a mostani környezetet átadni a jövőnek,

de a fejlesztők mellett az épületeket használókat, a bérlőket is ilyen irányba kell motiválni – mondta el Gereben Mátyás, országmenedzser, CPI Hungary.

A szakértő szerint minden mindennel összefügg, és a fenntarthatóság be fog épülni vállalati szinten is a vezetésbe, noha most valóban van egy óvatosság az extra kiadások miatt. A következő másfél évben lehet ebben egy lassulás, annak ellenére, hogy ez fontos.

A CPI által kibocsátott zöld kötvényekből befolyó pénzt egy keretrendszer figyelembevételével olyan beruházásokra fordítjuk, ahol a fenntarthatóság meghatározott feltétel. Ezáltal mi is előnyös finanszírozási formához jutottunk, de megvannak a fenntarthatóságot ösztönző követelmények – tette hozzá. A társadalmi célok és a gazdasági elvárás nem mindig van párhuzamban. Mivel a profit növelése szinte mindig szembe megy a fenntarthatósággal, ezért kellenek a szabályozások. Ahhoz, hogy az ESG finanszírozás be legyen építve a cégek életébe, a fenntarthatóságnak a legmagasabb szintű menedzsment kérdése kell, hogy legyen.

Sustainable World 2020 konferencia, Forrás: Stiller Ákos

Egy felelős vezető szeretné, hogy a Földet úgy adjuk tovább, ahogy örököltük, de a fenntarthatóság természetesen az üzlet szempontjából is fontos. Egy cégnek csak úgy lehet ma megmaradnia, ha ezt első prioritásként kezeli. A covid valóban csökkentette az ilyen irányú figyelmet, de a fenntarthatóság megértése növekedett is.

A csomagolóanyagaink 87 százaléka már most újrahasznosítható, de a jövőben további 2 milliárd svájci frankot fektetünk fenntartható kezdeményezésekbe.

Ennek eredményeként 2025-re minden csomagolóanyagunk újrahasznosítható lesz, 2050-re pedig teljesen semlegesek szeretnénk lenni az üvegházhatású gázok kibocsátásában – mondta el Noszek Péter, ügyvezető igazgató, Nestlé Hungária Kft.

Rövidtávon a fenntarthatóságba fektetett pénz, a bevezetett új dolgok szinte mindig többe kerülnek, amit hosszú távon a technológia tud kompenzálni. A cég értékét, a részvények értékét ez egyértelműen növeli, így hosszútávon a profittal sem lesz probléma. Vége azoknak az időknek, amikor a cégek csak a befektetőkért dolgoznak, a fenntarthatóság globálisan is napirendre került – hangsúlyozta a szakértő.

A gyógyszeriparban ezt a kérdést üzletfejlesztésként felfogni még úgy gondolom, nem lehet, de ettől még kellenek az elvárások. Ezek ma elsősorban a hatóságok felől érkeznek, a tőkepiacok felől érkező ilyen trendek még csak néhány éve vannak jelen – emelte ki Orbán Gábor, vezérigazgató, Richter Gedeon. Bár a covid a figyelmet eléggé elterelte a kérdésről, de rámutatott a globális gazdaság összefüggéseire, így hosszabb távon még inkább megerősödött az, hogy a fenntarthatósággal globálisan foglalkozni kell. A zöldítést segítő, fenntartható irányba mutató akciók és beruházások nem lassultak.

A befektetők előre tekintése a tőzsdén ugyanakkor nem az az időtáv, ahol az ilyen beruházások hatása érvényesülni tud, ezért a cég értékére ez közvetlenül nem tud hatni, de

hosszútávon az a cég, aki kizsigereli a környezetét nem tud fennmaradni, és ez a cég értékében is meg fog látszódni.

Ma már az alapkezelők is keresik az ESG minősítésű cégeket, tehát a tőkepiacról is felerősödtek ezek a hangok.

A fenntarthatóság nagyon összetett terület, de mindenképpen pozitív, hogy a cégek ezt az egyik legfontosabb rizikónak tekintik. A covid érzékenyítő hatását ki kell emelni, ami a fenntarthatósággal kapcsolatos változásokat vállalati és egész társadalmi szinten meg fogja változtatni – hívta fel a figyelmet Rózsai Rezső, vezérigazgató, KPMG Magyarország, aki szerint a covid hatására nem háttérbe, hanem előtérbe került a fenntarthatóság, csak egy dimenzióval feljebbről kell néznünk. A jövőben nem lesz fenntarthatóság nélküli hosszútávú vállalati stratégia. Noha most valóban van egyfajta költségcsökkentési igény, ami rövidtávon fenntartható, az nem biztos, hogy hosszútávon is az. Itt jön be a kormányzat szerepe abban, hogy amikor a gazdaság jelentős része támogatásra szorul, mennyire tudják beépíteni a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontokat.

A cégek aktuális eredményeinél fontosabbá vált a küldetésük, ami a tőzsdei árfolyamokban is megmutatkozik.

Ezek nélkül összeomlott volna a piac, de nem ez történt, annak ellenére, hogy a rövid távú számok továbbra sem jók.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos