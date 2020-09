Karácsony Gergely: nemcsak az új lakások építését, hanem a meglévők felújítását is támogatni kellene

Elkezdődött a Property Market RELOADED Konferencia, ahol az első elődást Karácsony Gergely főpolgármester tartotta. Kompakt város és megfizethető lakhatás - ezek a kulcsszavai a Fővárosi Önkormányzatnak. Az előadásban Karácsony Gergely kitért arra is, hogy nemcsak az új lakások építését kellene támogatni, hanem szükség lenne egy olyan programra is ami a meglévő állomány korszerűsítését szolgálja.

Ha már egyszer vége lesz a járványnak, hogy kezdjük újra az életünket?

Nekünk a legfontosabb hívószó a kompakt város.

- hangzott el Karácsony Gergely főpolgármester előadása elején. A kompakt városkép arra a strukturális problémára ad választ, ami az elmúlt évtizedekben alakult ki: "A központi régión belül nagyon erősen monofunkcionális városrészek alakultak ki, a város szövete nem egységesen fejlődött. Vannak olyan városrészek, amelyek csak bizonyos szolgáltatásokat tudnak nyújtani a lakók részére."

A kompakt város arról szól, hogy alközpontok létrehozásával csökkenthető lehessen a mobilitási igény és kiegyensúlyozott szolgáltatások jöjjenek létre. A kompakt város azt is jelenti, hogy ott kell fejleszteni, ahol megvan az infrastruktúra. A főpolgármester elmondta azt is, hogy az egy nagyon jó elképzelés, hogy az alulfejlett területek felé tereljük a fejlesztőket, azonban ebből a folyamatból nem szabad kizárni a helyi döntéshozókat.

Új lakások és bérlakáspiac

A főpolgármester beszélt arról is előadásában, hogy elsősorban az új lakások megvásárlását támogatták az elmúlt évtizedes intézkedések, így például kikerült a figyelem középpontjából a meglévő lakásállomány felújítása.

"Ha megnézzük a magyar lakásállományt, akkor azt látjuk, hogy energetikai szempontból egyáltalán nem megfelelő. Társadalmilag, ökológiailag és helyi gazdasági szempontokat is figyelembe véve szükség lenne egy olyan program elindítására, ami a már meglévő lakások korszerűsítését támogatja." - mondta el Karácsony Gergely, majd hozzátette:

Készítettünk egy tanulmányt, ami rávilágít, hogy ha a budapesti lakásállomány harmadát felújítanánk, abból 70 milliárd forintnyi adóbevétel származna, 50 milliárd forinttal csökkenne évente a rezsi költség a felújított lakásoknál és 25%-kal csökkenne ennek a lakásállománynak a széndioxid-kibocsátása.

A közösségi lakásszektor kapcsán a főpolgármester elmondta, hogy ennek az aránya nagyon alacsony Magyarországon, emiatt is jó, hogy bérlakásprogramban gondolkozunk. Ezek lehetnek magán, állami, szövetkezeti tulajdonban is. "A mostani krízishelyzetet fel kell használni arra, hogy a bérlakáspiac is kialakuljon. Bécsben a közösségi lakásszektor aránya 30, itthon 4 százalék. A lakásbérleti díjak 40%-kal, míg a reálbérek 20%-kal nőttek. Ahol van munkahely, ott drága a lakás, emiatt blokkolva van a társadalmi mobilitás." - tette hozzá.

Karácsony Gergely végül beszélt arról is, hogy örül annak, amikor a kormány vasút-, és HÉV-fejlesztési programokba fog, mert így az agglomerációs részek is rendezettebbek lehetnek. "Ha kialakul egy olyan partnerség, ami a ingatlanfejlesztőket, a szakszervezeteket, a kormányt és az önkormányzatokat is bevonva együtt kísérli meg fejleszteni a várost akkor a pénz lesz a legkisebb problémánk. A következő időszakban hatalmas injekciót fog kapni a gazdaság, ha ezt jól költik el, akkor mindez a város épüléséhez, a zöldítéshez és a megfizethető lakhatáshoz járul hozzá." - tette hozzá.