Újraíródnak az ingatlanpiaci játékszabályok - Ki jöhet ki nyertesen?

Mi történt eddig, mik a legfontosabb kérdések, és vajon hogyan áll helyre a hazai ingatlanpiac? Egyáltalán mi az hogy helyre állni? A Property Market RELOADED 2020 konferencián a piac jövőjéről beszélgettek a szakértők.

A járvány rövidtávú hatása az irodapiacra nézve még nem volt annyira jelentős, de például az amerikai piacon a nagy bérlők elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet hosszabb távon is megoldani, hogyan lehet a jövőbeli kockázatokat csökkenteni. A nagy kérdés, hogy milyen hosszútávú hatások jönnek, egy gazdasági válság vajon milyen hatással lesz ezekre a cégekre.

Az irodai munkakörülmények biztosan megváltoznak, a bérlők már most kérik, hogy rugalmasabbak legyenek a bérleti szerződések.

Bár most kevésbé van rájuk igény, de a mostani helyzetre jó megoldást kínálnak a co-working irodák - mondta el Gedai Bori, ingatlanpiaci szakértő.

Nem az idei lesz az elmúlt öt év legjobb éve, sőt 2021 is lassú lesz. Az elindult beruházásokat valószínű, hogy befejezik, aki most kezdene, az előbérlet nélkül feltehetően nem fog belevágni. Pénz egyelőre van, a kérdés, hogy a finanszírozók milyen kritériumrendszert fognak a következő időszakban felállítani ahhoz, hogy ezek a fejlesztések elindulhassanak. A bérleti díjak egyelőre stagnálnak, de ez a jövőben változhat, amihez kell egy 12 hónap, amíg kikristályosodnak a tényleges területi igények. A szemünket azonban nem csukhatjuk be, készülni kell a változásra - mondta el Gereben Mátyás, országmenedzser, CPI Hungary.

A kiskereskedelemben az emberek vásárlási igénye továbbra is megvan, de végig kell gondolni, hogy 12-24-36 hónapot hogyan lehet végigcsinálni, hogy a kereskedelmi egységek életben maradjanak. A hotelpiacon eddig a belvárosi sokcsillagos épületek voltak előtérben, most a belvárostól távolibb, budget hotel irányba ment el a piac.

Most egy óvatosabb időszak következik, de a jó házak továbbra is versenyben maradnak.

A legjobb lokáció feltehetően a belváros, most ott fejlesztenék - tette hozzá.

Sok tranzakció elmarad, sokan nem tudják, hogy mi fog következni.

A bérlők nem kisebb területet vagy olcsóbb bérleti díjakat akarnak, hanem egyelőre bizonytalanok.

A befektetők ülnek a sok pénzen, amit költeni kell. A kérdés, hogy mikor lehet befektetőként olyan befektetést találni, amire érdemes költeni.

A hozamokban most egy sokkal nagyobb különbség lesz: korábban a prime yield 5 százalék körül volt értékesíthető, és míg a jó termékek továbbra is magas árazás mellett fognak menni, a rosszak sokkal nagyobbat fognak zuhanni. Van most is vevői érdeklődés, az elmúlt években a magyar befektetői kör nagyon megerősödött. A legnagyobb nyertes minden szempontból a logisztika, a hozamok is ott csökkentek leginkább, jelenleg 6-10 százalék az éves állománybővülés - tette hozzá Salamon Adorján MRICS, vezérigazgató, ESTON International.

Budapest történetének egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésén dolgozunk a Kopaszi-gát mellett, így a bérlakásprogrammal kapcsolatos kormányzati döntéseket mi is üdvözöltük. A bérlakásfejlesztések kapcsán megfelelő hozamszintek tudnák a fejlesztőket ösztönözni, de a lakásméretekre vonatkozó szabályozásokat is módosítani kellene, hogy kellően alacsony áron lehessen a lakásokat bérbe adni - hangsúlyozta Schrancz Mihály, ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

Úgy gondolom, 2008 után óriási tapasztalatot lehetett a lelassuló irodapiacon szerezni. A bérlők akkor is újabb házakba akartak költözni, ami felértékelte a jó lokációt és terméket. A kérdés, hogy a pipeline-ba hány projekt kerül bele. A bérlők elkezdték végiggondolni, hogy mekkora területre van szükségük, de egyelőre nem látunk csökkenést, és sok olyan szoft aspektus van, ami nem a home office elterjedéséhez vezet.

Véleményem szerint jelenleg nincs pénzügyi válság, ha kijön egy hatásos vakcina, akkor viszonylag gyors felpattanás jöhet.

A fejlesztéseinkben nagyjából 20 ezer négyzetméternyi retail fog megvalósulni, és június-júliusban már jöttek is rá szerződések.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos