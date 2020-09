Nehéz a parkolás a belvárosban? - Ez lehet a megoldás

Az iskolakezdés és a szeptember a Parkl adatai szerint mindig legalább 30 százalékkal nagyobb autós forgalmat generál a nyári időszakhoz képest, ami parkolási nehézséget eredményez a belvárosban. Ezt most a körúti kerékpársáv kialakítása még inkább fokozza. Hogy mi lehet a megoldás, arról Somogyi Zsolt , a Parkl Digital Technologies Kft. alapító-ügyvezetője nyilatkozott.

"Ahogy bármely nagyvárost, úgy Budapestet is a parkolás megoldása folyamatos kihívás elé állítja. A Parklt amiatt indítottuk el, mert megláttuk azt, hogy a sokszor lehetetlennek tűnő utcai parkolóhely keresésre karnyújtásnyira van a megoldás. Leginkább a belvárosra jellemző, hogy több olyan parkolóhely is szabadon áll a célpontunkhoz közel – például társasházak, irodaházak, szállodák garázsai –, amiről nem tudunk, de legtöbbször még a parkolóházakról, vagy a foghíjtelkeken kialakított parkolók létezéséről sincs tudomásunk. Az elmúlt években több, mint 70 zárt téri partnerünknél csaknem 12 ezer parkolóhelyet gyűjtöttünk össze, hogy ezzel is tehermentesítsük a budapesti utcákat és alternatívát mutassunk az autósok számára." - nyilatkozta Somogyi Zsolt.

Most az a fő feladat, hogy hogyan tudják – többek között a piaci szereplők is – megoldani azt a helyzetet, hogy a nagykörútról kiszorított autósok a kisebb, belső utcákat se terheljék túl. Érdemes feltérképezni azt a lehetőséget, hogy a nagykörúttól például egy-két utcára mintegy 1000 hely érhető el, átlagosan 47 forinttal olcsóbban, mint közterületen.

Ez azonban csak a kezdet, mert hosszú távon sokkal komplexebb megoldásokra van szükség egy élhetőbb, környezettudatosabb város kialakítása érdekében. Ennek elemei lehetnek akár mind a közösségi közlekedés, autómegosztó szolgáltatások, modern parkolási megoldások fejlesztései és a P+R parkolók bevonása egy digitalizált rendszerbe.

"Egyik termékünk a zárt téri parkolás, ez alatt a fizető parkolókat értjük, legyen az pláza, parkolóház, foghíjtelek, szállodagarázs, bármi, ahol fizetni kell a parkolásért. Másfél évvel ezelőtt bevezettünk egy technológiát, aminek a segítségével már nincs szükség a telefonra, a helyi rendszámleolvasó rendszer ugyanis automatikusan be- és kiengedi az alkalmazást használó autósokat" - emelte ki a cégvezető, aki a parkolás üzletágáról és a cég tevékenységéről a Portfolio korábbi interjújában részletesen is beszélt:

Címlapkép forrása: Shutterstock