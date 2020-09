Hatalmas még a fejlődési potenciál az ingatlanpiac sikerágazatában

Rengeteg hiba és feszültség elkerülhető lenne, ha az üzemeltetőket már a tervezési fázisban versenyeztetnék és bevonnák a projektbe a fejlesztők - hangzott el a LEO FM ma délelőtti szakmai találkozóján. Az előadások során az ingatlanüzemeltetési adatokat összefoglaló könyvet is bemutatták, illetve a recepciós munkakört kiváltó robottechnológiáról is szó volt, és a résztvevők megismerhették Pepper robotot.

A szakmai találkozó megnyitása során Schmidt József, a LEO elnöke elmondta, hogy kiemelten fontos az üzemeltetők munkája és összefogása ebben az időszakban. Ők azok, akik nem lehettek akkor sem home officeban, amikor mindenki más bezárkózott.

Schőmer Norbert, Wing Zrt. vezérigazgató-helyettes a fejlesztői és az üzemeltetési piac kapcsolatáról beszélt előadásában. Kitért arra, hogy nagy különbség van abban, hogy built-to-suit (BTS), vagyis előre bérlőre szabott házról van szó, vagy spekulatív fejlesztésről. Ha a versenyeztetés után és még a kivitelezés előtti sikerül egy bérlővel megállapodást kötni akkor 60-80 százalékban lehet finanszírozást kapni egy fejlesztésre, ha a bérlői elköteleződés később történik, akkor maximum 50 százalékos finanszírozást adnak a bankok jó lokáció esetén.

BTS irodaháznál erős bérlői kontroll és szoros projekthatáridők vannak, üzemeltetői szempontból szoros átadásokra, rövid oktatásra lehet számítani, és azonnali működést vár el a bérlő. Cserébe az üzemeltetésből is azonnali 100 százalékos bevételt lehet realizálni. Spekulatív fejlesztéseknél rugalmasabb az időzítés, diverzifikáltabb a bevétel, hisz nem egy bérlőtől függ a bérleti díjból származó bevétel. Üzemeltetési szempontból gondot okozhat az elhúzódó átadás és részleges üzemeltetés lehet, de van idő az átadásra és betanításra.

Értékesítéskor vannak bőven feszülési pontok

Rengeteg hiba és működési anomáliák kiküszöbölése érdekében az lenne a legfontosabb, hogy már a tervezési fázisban, vagy minél hamarabbi szakaszban elinduljon az üzemeltetők versenyeztetése. Ezáltal nem a legutolsó pillanatban kerülnének kiválasztásra, hanem bevonódnának az egyes folyamatokba.

Az értékesítés és a bérleti szerződések megkötése során lehetnek olyan ígéretek a bérlők felé, amit, ha az üzemeltetőkkel előre nem egyeztetnek a fejlesztők, akkor a későbbiekben lehetnek feszültségek. Tipikusan ilyen ígéret és elvárás a bérlőktől, hogy az átadás napjától zavartalanul működjön a ház, extra szolgáltatások beiktatása, 0-24 órás épületműködés, vagy a tökéletes recepcióra tett ígéret. Ezeket úgy lehet elkerülni, ha a tervezésbe és a kivitelezésbe is bevonják a fejlesztők az üzemeltetőket, például bemutatják a közlekedési útvonalakat, a parkolási rendszert, a hulladékkezelést, a fő épületszerkezetet, a felvonók vezérlését, a biztonsági rendszert, vagy a locsoló berendezés működését. Az átadásba is be kell vonni az üzemeltetőket, az üzemeltetési szerződések megkötésébe, az oktatásba, a közmű szerződések megkötésébe, a PM/FM irodák kialakításába.

Összesen 825 ingatlanról vannak adatok és elemzések

A LEO FM Benchmarking III könyvbemutató során Décsi Gábor, a Dome Facility Services Group ügyvezető igazgatója és Ruzsinszki Tibor, a NEO Property Services Zrt. FM üzletág igazgatója mutatta be az összesen 825 ingatlant tartalmazó statisztikai könyvet. A piac fejlődését mutatja, hogy egyre bővebb és nagyobb adatmennyiséggel készült el a könyv, az elemzésekbe most először az Eltinga kutatóit is bevonták, illetve az egyes ingatlantípusokra különválasztották a jellemzéseket. A következő kiadás során az adatokat szolgáltató szakértőket már a kezdeti fázisba is szeretnék bevonni.

Kiemelt cél továbbá, hogy minél több állami és önkormányzati ingatlanról is bekerülhessenek adatok.

A járvány iparági hatásait a Vezetői Hangulat és KoronaVírus Index (LVKVI) elkészítésével mérik, az előző hónapok tapasztalatairól ezekben a cikkekben számoltunk be:

A legfrissebb augusztusi értékelések alapján ugyanolyan bevételt és nyereséget realizáltak a cégek, de már mindenki előre tekint a jövőbe.

Elérkezett a robotok kora

Bartha Levente, a Netlife, Consulting alapító - ügyvezetője, a mesterséges intelligencia szoftverekről tartott előadást. Már most is nap mint nap találkozunk a mesterséges intelligenciával például a Google keresőalgoritmusa használatakor, a Waze autós navigáció alkalmazásakor, a Netflix felhasználóra alakított találati listák kialakítások. Az előadás során Pepper robot is bemutatásra került, a pislogó mozgó és beszélő humanoid szerkezetbe különböző rendszereket, adatokat lehet beépíteni, vagyis egy mesterséges adatbázist kapnak az üzemeltetők általa. Ezzel használható lesz étteremben, plázában és kórházban is információs "egységként" és akár a recepcióst is kiválthatja.