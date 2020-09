Ez kellene ahhoz, hogy a hazai építőipar utolérhesse Ausztriát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az építőipar munkaerő ellátottsága továbbra is problémás, kevés a jó szakember és mérnökhiány is nehezíti az ágazat helyzetét. Az iskolarendszerből nem jön ki elegendő fiatal utánpótlás, a felnőttképzés pedig hiányos. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) éppen ezért keresi az építőipari munkaerő kapacitások intenzív növelésének lehetőségeit. A projekt keretében a Széchenyi 2020 program lehetőségeit is felhasználva az ÉVOSZ részletes tanulmányt készített a kialakult helyzetről, és a súlyponti problémákról is javaslatokat fogalmaz meg az ágazat számára.