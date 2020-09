Így segítheti a rozsdaövezeti lakásáfa a kerületek lakásállományának megújulását

Több lakásvásárlást és lakásfejlesztést támogató programot is beharangoztak az elmúlt hónapokban Magyarországon, melyek közül kétségkívül a rozsdaövezeti lakásáfa részleteit várják leginkább a piac szereplői. A pontos helyszínek még mindig nem ismertek, azonban ahogy a Portfolio legutóbbi lakáskonferenciáján is elhangzott, vélhetően nagy átfedés lesz az általunk is barnamezősnek gondolt területekkel. Az alábbiakban a program lehetséges hatásait vizsgáltuk meg az MNB és az Eltinga elemzésének segítségével.