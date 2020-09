A régióban elsőként szerzett BIM ISO minősítést egy hazai cégcsoport

A régióban elsőként, minden üzletágára kiterjedő BIM ISO 19650 minősítést szerzett a CÉH cégcsoport a British Standards Institute-tól, amivel nemzetközi BIM minősítés szerint tudja a generáltervezési, projektmenedzsment és tanácsadási szolgáltatásait nyújtani.

A tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetést is kiszolgáló BIM módszertan Amerikában a logisztikai szervezést csúcsrajárató, az időveszteséget és készlettárolást minimalizáló „Just In Time” kivitelezésben kapott jelentős szerepet. Európában a sztenderdizált minősítés szerinti BIM tervezés az Egyesült Királyságban minden közbeszerzésen kötelező a tervezőirodák számára. Ez az, ami most már a CÉH-nél hazánkban is elérhető.

A BIM ISO 19650 egy nemzetközi szabvány, amely az építmény teljes életciklusa során létrejött információk kezelésére ad iránymutatást, az egész BIM folyamatról tartalmaz módszertani ajánlásokat és tartalmi, formai követelményeket. A szabvány szabályozza a szerepeket, az azokhoz tartozó felelősségi köröket, a kommunikációs folyamatokat és tartalmukat, a struktúrát, valamint a dokumentálás folyamatát.

Egy projekt során a változtatások lehetősége az idő előrehaladtával egyre csak csökken, míg azok költségvonzata egyre csak nő. Szemben a tradicionális módszerrel, a BIM metódus esetén nagyobb erőforrás összpontosul a tervezési fázisra. Ennek köszönhetően a jól megtervezett és előkészített projekt a megvalósítás során sokkal kevesebb magas költséggel járó változtatást igényel, ezzel jelentősen csökkentve a beruházás megvalósításának kockázatait.

Az építőipari beruházás egy csapatmunka, ami akkor hatékony, ha a szereplők között a kommunikáció és az adatcsere folyamatos, és minden információ strukturáltan rögzített és visszakereshető. Ezt biztosítja a BIM munkamódszerben meghatározott modellépítési struktúra és a folyamatos visszacsatolás, valamint a rendszeresen megtartott koordinációs egyeztetések. Az egyetlen központi, közös 3D modell használata lehetővé teszi, hogy a változtatások azonnal megjelenjenek és átvezethetők legyenek mind a tervező építészek, mind pedig az összes szakág számára. Kiemelten érdekesek azok a területek, ahol egyszerre 7-8 szakág tervezési munkája is összefut, folyamatosan naprakészen tartva az egyes szakágak munkarészeit.

A megrendelőnek egyértelmű megtakarítást jelent mind költség, mind átfutási idő szempontjából, a teljes építési projektre vetítve sokkal nagyobb hatékonyságot eredményez, az ilyen munkamódszerrel tervezett épületekben minden későbbi beavatkozás (pl. átépítés, felújítás) könnyebben és gyorsabban megterveztethető, kivitelezhető. A kivitelező számára összességében kontrolláltabbá és ezáltal hatékonyabbá válik az építés, csökken az élőmunka-igény. Az üzemeltető pedig olyan részletességű digitális modellhez jut, amelyben könnyedén mérhetővé és kalkulálhatóvá, valamint ütemezhetővé válik az üzemeltetés és a karbantartási igény hiszen még az eltakart szerkezetek mögötti berendezések pontos elhelyezkedése és adatai is ismertek számára.

Címlapkép forrása: CÉH cégcsoport