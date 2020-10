Hogy tessék? 5% lesz újra a lakásáfa? - Teljes újratervezés jön a lakáspiacon

Mindenki dobjon el mindent! Gondolhatnánk. De ennél azért eggyel bonyolultabb lesz a tényleges helyzet azzal kapcsolatban, hogy Novák Katalin feladatköréhez köthetően a kormányfő pár órája bejelentette, hogy 2022-ig újra 5% lesz az áfa az új építésű lakásokra. Ami jó, hogy olcsóbb lesz pár ezer, talán pár tízezer új lakás a következő években. Ami rossz, hogy újra a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság erősödik, illetve brutálisan le lesz terhelve az építőipar, aminek ismerjük a velejáróit az elmúlt 5 évből. Villámvélemény a most frissen újra bejelentett 5%-os lakásáfához.

A hazai újlakás-piac és az ezen a piacon működő cégek százai a 2008-as válság óta keresik a megnyugvást és a kiszámítható, tervezhető, hosszú távú utat, hiszen ez az, a kiszámíthatóság és tervezhetőség, ami ahhoz kéne, hogy fixen fejleszthessenek, fejlődhessenek, ne kelljen a megszámlálhatatlan kockázati szemponttal megküzdeniük. És ez kinek lenne az érdeke? Nyilván nekik, vághatnánk rá csípőből, de közel sem csak nekik, sőt! A vásárlóknak, a munkavállalóknak (építőipari munkásoknak), a piacnak (a teljes lakáspiacnak), az alapanyaggyártóknak (fejlesztések, import arányának csökkentése), a társadalomnak (megújuló környezet, minőségibb élettér), a környezetnek (fenntarthatóság, energetikai szempontok). Ahhoz, hogy hatékonyabban, olcsóbban, jobb minőségben készülhessenek el a magyarok otthonai, brutális mértékű technológia és szervezeti fejlődésre, hatékonyságnövelésre lenne szükség, elsősorban a lakáspiac építőipari szereplői részéről, amit 10-20 évre fixen tervezhető környezetben fel mer vállalni, de ha 2-4 évente jönnek a piacot megrengető változások, akkor inkább csak a rövidtávon gondolkodó, olykor kizárólag a "luxusprofitra" hajtó szereplők tudnak könnyen lubickolni. Ezt kéne elkerülni. Ettől lenne olcsóbb ár/érték arányban minden új lakás. Ehhez kell a közép és hosszú távú stabilitás és kiszámíthatóság, ami a rozsdaövezetekre vonatkozó kedvezményes (5%) lakásáfa bejelentésével és az ezekre a területekre meghirdetett programmal kezdett is már kirajzolódni. Erre most újabb csavar jön, de nem biztos hogy baj.

És akkor jönnek a kérdőjelek

Mit jelent a 2022-ig?

Nem tudjuk. Nyilván a törvényből majd kiderül, de addig is futunk egy kört.

Jelentheti azt, hogy azokra a házakra, projektekre vonatkozik a 2022-ig élő 5% áfás vásárlási lehetőség, amelyek építési engedélye hivatalossá vált 2022 .december 31-ig. Ebben az esetben rengeteg projektet tudnak még bejelenteni addig, és a kedvezményes áfás kör több tízezer, extrém esetben akár százezernél is több lakásra vonatkozhat. Itt nyilván figyelni kell, hogy az engedély megszerzését követően mennyi időnk van elkezdeni a projektet, vagy kérni esetleg hosszabbítást, stb. Ez egy igazán fejlesztőbarát verzió lenne. Ez terhelné meg talán a legkevésbé a kapacitásokat és ez okozna a legkisebb őrületet a következő 2 évben. Ám ez elég beláthatatlan és nehezebben átlátható és kontrollálható szabályozói oldalról.

Jelentheti azt, hogy használatba vételi engedéllyel kell rendelkezzen az ingatlan 2022. december 31-ig ahhoz, hogy vonatkozzon rá az 5%-os kedvezményes áfa. Ez a jelenlegi helyzetben azért visszafogottabb mennyiségű új projekt bejelentését eredményezné, hiszen 2022 vége nincs annyira messze, és most is vannak folyamatban építkezések. Vagyis ez segítené a meglévő párhuzamos 5 és 27 százalékos állomány fura kettősségének feloldását, és megágyazhatna a rozsdaövezeti 5%-os programnak, ami 2022 után robbanhatna be.

Nagyon máshoz nehéz lenne kötni, esetleg még magához a kifizetéshez, a pénzügyi teljesítéshez (ahogy erre van példa), vagyis ha valaki tervasztalon kifizeti egy várhatóan 2-3-4 év múlva átadásra kerülő lakás akármekkora hányadát, akkor arra vonatkozhat az 5%, minden 2022 után fizetett részlet már 27%-kal adózna majd.

Mi lesz a rozsdaövezeti 5%-kal és programmal?

Az optimista szcenárióban ez az egész történet, vagyis a mostani bejelentés (2022-ig kitoljuk az 5%-os áfát) arról szól, hogy a rendszerbe beragadt néhány ezer 27%-kal adózó új lakást még kipörgessék 5%-on, hiszen okoz némi anomáliát jelenleg, de utána álljon be a rozsdás koncepció, és tényleg csak az építsen, fejlesszen zöldmezőn, aki nem bír nyugton maradni, de az fizesse is meg az árát.

((Vajon emiatt a lépés miatt nem jelent meg még az epekedve várt "Rozsdatérkép"? Ez a háttérben készülő döntés hátráltatta?))

A Budapesti Lakáspiaci Riport szeptemberi számai alapján mintegy 6300 új építésű fővárosi lakás várt eladásra, aminek közel fele volt 27% áfás, vagyis 3000 körül van ezeknek a lakásoknak a száma.

Remélhetőleg a rozsdaövezetekre tervezett program és az arra vonatkozó kedvezményes áfa 2022 után is élni fog, és lehet, hogy 2022 után már csak az fog élni tényleg, de legalább most van egy kis idő igazán átgondoltan, a területeket is érdemben előkészítve (ahol komoly rehabilitációra van szükség) 10-20 éves, több százezer lakás fejlesztését előkészítő giga lakásfejlesztési programot kidolgozni minden elemével együtt (jogi kérdések, finanszírozás, befektetés, stb.)

Mi lesz akkor, ha leszerződtem nemrég egy 27% áfás lakásra?

Az ügyvédeknek és értékesítőknek most érdemes feltöltött telefonnal kezdeni a napot, bár sokan nettó plusz áfás rendszerben kötöttek szerződést, ott automatikusan az alacsonyabb áfát kell majd megfizetni teljesítéskor. De azért hívjuk fel az értékesítőt, mondja el ezt inkább ő.

Ki járhat jól most ezzel?

Nyilván azok, akik 27% helyett csak 5-öt kell fizessenek az új lakásuk vételára után

Magánszemély építkezők, családi házakat fejlesztők, akiknek ez a 2 év bőven elég még néhány kivitelezésre

A nagy lakásfejlesztők, akik már holnap be tudnák adni az engedélyeztetési kérvényeket több tízezer lakásra. Bár ugye ők az építési kapacitásokért harcolni fognak

Az építőipar, de főleg a kókler rész, ami most vissza fog tudni térni, mert rengeteg megrendelés lesz

Azok a fejvadászok, akik kétkezi munkásokat közvetítenek ("lopkodnak" össze) projektekhez

Mi lesz az árakkal?

Vajon az a lakás, amit ma nettó 50 millió forintért árulnak egy 27%-os projektben, azaz bruttó 63,5 millióért, az holnapra 5%-os áfa mellett ugyanúgy nettó 50 millió marad és a vásárlónak végül bruttó 52,5 millióba fog kerülni, vagy ráírják, hogy "most 63,5 millió helyett csupán 55,9 millió"? A képzelt esetben a fejlesztő nyer 3 milliót míg a vevő 7,6 milliót. Alapesetben ugye a vevőnek az 50 milliós lakás vételárán 10,6 milliót kéne nyernie.

Ezekre, valamint az óriás családtámogatási program egyéb elemeinek részleteire, és megannyi más kérdésre reméljük mielőbb megkapjuk a válaszokat, de addig se feledjük, hogy 2022-ben két fontos dolog már biztosan fog történni Magyarországon. Lejár az általános 5%-os lakásáfa és újra az urnákhoz járul a lakosság demokráciát gyakorló része. Ez a két tény így együtt adhat esetleg némi muníciót néhányaknak bizonyos kombinálásokra.