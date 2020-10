Folytatódik a társadalmi párbeszéd az Új Duna-híd úthálózatáról - 6 nyomvonal jöhet szóba

Folytatódik a társadalmi párbeszéd az Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózatról. Először az első, a Fehérvári úttól a Gubacsi útig tartó szakaszról kérték ki a budapestiek és az agglomerációban lakók véleményét, most pedig a második, Üllői útig tartó szakasz nyomvonalváltozatainak társadalmi egyeztetését kezdi el a Budapest Fejlesztési Központ.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Folytatódik a társadalmi párbeszéd az Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózatról. A Budapest Fejlesztési Központ először az első, a Fehérvári úttól a Gubacsi útig tartó szakaszról kérte ki a budapestiek és az agglomerációban lakók véleményét az ujdunahid.hu weboldalon, szeptember végén pedig a második, Üllői útig tartó szakasz nyomvonalváltozatainak társadalmi egyeztetését indította el a budapestujkorutja.hu oldalon. Az erre a szakaszra vonatkozó nyomvonal még nem végleges, a döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, a Főváros és a Kormány közös városfejlesztési fóruma hozhatja meg 2020 decemberében.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén februárban hat lehetséges megoldás vizsgálatáról döntött,

az érdeklődők ezeket a részletesen kidolgozott terveket tanulmányozhatják. A közzétett változatokról online kérdőíves felmérés keretében lehet véleményt formálni. A Budapest Fejlesztési Központ arra biztat minden érintettet, hogy vegyen részt a felelős döntésben, szülessen meg a konszenzus, hiszen több tízezer ember életét érinti a kérdés. A döntés kihat a szomszédos kerületek lakóinak életére is, valamint befolyásolja azt is, hogy az új Duna-híd mennyire tudja betölteni szerepét a belvárosi kerületek forgalomcsillapításában. Az érdeklődők 2020. október 20-áig tölthetik ki a kérdőívet, amelyben véleményezhetik az egyes nyomvonalváltozatokat- hangsúlyozta Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója.

Az elkészült elemzést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa figyelembe veszi, és ez alapján születhet végleges döntés az új Duna-híd pesti oldalán építendő levezető úthálózat végleges vonalvezetéséről és műszaki megvalósításáról.

Mik a lehetséges nyomvonal-változatok?

A 6 műszaki változat közül 4 esetén az út a Gubacsi úti csomópontot elhagyva a Határ út irányában halad és így éri el az Üllői utat. Két változat a Gubacsi úti csomópontot elhagyva a Ferencvárosi rendezőpályaudvart keresztezi, majd az Ecseri úton keresztül éri el az Üllői utat. A Határ út menti változatok közül kettő a Kiserdő szélén halad, egyikben rövidebb, másikban hosszabb részben zárt alagútban. Kettő változat érdemben nem érinti a Kiserdőt, az egyik a Határ út alatt vezetett alagútban, a másik a Határ úton, felszínen halad. A két Ecseri úti változat abban különbözik egymástól, hogy az egyik esetén a Ferencvárosi rendezőpályaudvart egy felüljáróval keresztezi, a másikban ugyanezen a szakaszon alagút épülne. Az új dunai átkelőt is magában foglaló körút megépítésének legfontosabb célja, hogy Budapest belvárosának forgalomcsillapítása megtörténhessen, a belváros élhetőbbé váljon, a külvárosi kerületekben, illetve az agglomerációban élők közlekedési lehetőségei pedig javuljanak. Ez a cél azonban csak akkor érhető el maradéktalanul, ha az új Duna-hídhoz megfelelően kiépített úthálózat is csatlakozik.

Az úthálózat első, a Fehérvári úttól a Gubacsi út-Illatos úti csomópontig tartó szakaszának tervezése már a végéhez közeledik, a NIF jövő év során megjelenteti a kivitelezésre szóló közbeszerzést terveink szerint. Az úthálózat akkor lesz teljes, ha eléri az Üllői utat és következő ütemben a Gyömrői utat is, és így Budapest új körútjaként megfelelő kapcsolatokat biztosít többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Kőbánya, illetve a dél-pesti kerületek irányába is. Ehhez, illetve a belváros forgalomcsillapításához szükséges az úthálózat 2. szakaszának megépítése is, melynek nyomvonaláról indul most a társadalmi egyeztetés.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa szintén februári döntése szerint az új Duna-híd a Galvani utca–Illatos út vonalában fog megépülni, ezért, amennyiben év végéig nem sikerül döntést hozni, a Gubacsi útnál elakadhat a körút építése. Ez negatívan befolyásolhatja az érintett területek mindennapjait, hiszen a forgalom ebben az esetben nem a kiépített körúton haladna, hanem megtalálná a lakóutcákat: beszivárogna a József Attila lakótelepre, a Wekerle-telepre és jelentősen terhelné az Aszódi úti területeket, valamint a Kékvirág lakótelepet is. A Budapest Fejlesztési Központ arra biztat minden érintettet, hogy vegyen részt a felelős döntésben, szülessen meg a konszenzus, hiszen több tízezer ember életét érinti a kérdés, sőt, a döntés kihat a szomszédos kerületek lakóinak életére is, és befolyásolja azt is, hogy az új Duna-híd mennyire tudja betölteni szerepét a belvárosi kerületek forgalomcsillapításában. A budapestujkorutja.hu oldalról mostantól megismerhetők a változatok.

Az október 12-i online lakossági fórum ide kattintva érhető el, a projekt részleteit ide kattintva ismerhetjük meg. A kérdőív kitöltése pedig ezen az oldalon lehetséges.

Címlapkép forrása: Budapest Fejlesztési Központ / NIF / UN Studio