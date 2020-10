Ez lesz az építőipar Tesla-ja: egy magyar cégnek is fontos szerep jut az ágazat gyökeres átalakításában

Fontos együttműködés indult az építőipar digitalizációjában vezető szerepet betöltő BauApp és a nemzetközi szabványokért felelős GS1 szervezet között. A megállapodás az iparág fejlődése és hatékonysága szempontjából is nagy mérföldkő. Hogy pontosan mivel járul hozzá ez a partnerség az ágazat digitalizációjához, milyen előnyökkel jár a piac szereplői számára, és hogyan működik maga a rendszer, arról a Portfolio-nak Dálnoki Ádám, a BauApp alapítója beszélt.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az építőipart alapjaiban megváltoztató újítással jelent meg a piacon a BauApp. A cég a GS1 szervezettel együttműködve olyan egységes építőanyag azonosítási szabvány kialakításán dolgozik, amely az egyes termékeken már meglévő vonalkódokkal is használhatóan teszi átláthatóbbá és ezáltal sokkal hatékonyabbá az építkezési folyamatokat. A GS1, a kereskedelmi forgalomban lévő termékekről jól ismert vonalkódok szolgáltatója. Mivel ez egy nemzetközi szabvány, így nagy előny, hogy a Magyarországra szállító nyugat-európai cégeknek nem kell elfogadniuk egy magyar standardot, hanem ezekkel a szabványokkal tudnak dolgozni. A vonalkód azonban még csak a kezdet az anyagazonosításban, nagyon fontos, hogy ehhez kijöjjenek a megfelelő alkalmazások, illetve egy építőanyag adatbank is létrejöjjön.

"Örömünkre szolgál, hogy új Szolgáltató Partnerünk, a BauApp segítségével immár a hazai építőipari szektor minden szereplője megismerkedhet a GS1 szabványokban rejlő potenciállal, és megkezdődhet a GS1 megoldások széles körű bevezetése a magyar építőipari vállalkozásoknál. Ahogyan azt a GS1 szabványok már számos szektorban bizonyították, ebben az iparágban is jelentős megtakarításokat és a folyamatok zökkenőmentesebbé válását várjuk az alkalmazásba vétel hatására. A GS1 Magyarország a BauApp-pal közösen mindenben támogatni fogja a szektor képviselőit – tanácsadással, képzésekkel, szektornak szóló tájékoztató anyagokkal -, hogy a GS1 szabványokat helyesen és gyorsan az iparágszolgálatába tudják állítani.” – mondta el Kétszeri Dávid, a GS1 Magyarország ügyfélkapcsolati igazgatója.

A másik nagy eredmény, hogy elkészült a BauApp Terep-logisztika termékcsalád legújabb mobilalkalmazása, az amely az anyag azonosításban, raktározásban, szállítólevelek kezelésében segít. Ennek segítségével többek között a kivitelezők a projektre beérkező anyagokat tudják majd bevételezni egyszerűen: mobilon/tableten, vonalkód/QR kód olvasással vagy manuális kiválasztással az építőanyag adatbázisból. Ezekből kiadhat az alvállalkozók számára, követheti a készletszinteket, kezelheti a szállítóleveleket.

Bár elsőre nem gondolnánk, hogy ezek nagy dolgok, az építkezés hatékonysága szempontjából elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogyan lehet az árukat fogadni, a szállítót, a szállítólevelet és a kontaktokat rögzíteni, az árut lerakni annak érdekében, hogy ne kelljen semmit keresni és pontosan lehessen látni a raktárszinteket az építkezéseken.

Dálnoki Ádám BauApp Kft., Igazgató A BCG-s konzultánsi múlttal rendelkező Dálnoki Ádám az általa alapított Mobilengine nevű cége révén már több, mint 10 éves digitális építőipari tapasztalattal rendelkezik. A cég magyar sikerei után Bo Tovább … Tovább A BCG-s konzultánsi múlttal rendelkező Dálnoki Ádám az általa alapított Mobilengine nevű cége révén már több, mint 10 éves digitális építőipari tapasztalattal rendelkezik. A cég magyar sikerei után Bo

Pontosan hol jelentkezik majd az az előny, amit ezek a megoldások generálnak?

Az építőipari tereplogisztika nagyon sok résztvevős. A gyártóknál, a forgalmazóknál, a fuvarozóknál, a generálkivitelezőknél és az alvállalkozóknál is jelentkezik előny. A jelenlegi analóg tereplogisztikában, ahol minimális anyaggazdálkodás létezik, hiszen nincsenek készletinformációk, mindenki veszít. A gyártó nem kapja meg azonnal a szállítólevelét, átvesznek tőle egy árut, amit lehet, hogy a fuvarozó valamikor visszavisz neki, onnan még el kell juttatni a kereskedőhöz, így több hétig is keringhet a rendszerben egy ilyen szállítólevél, ami miatt végső soron a szereplők később jutnak a pénzükhöz. A rendszerben van egy tehetetlenség, hogy nem tud számlázni az, akitől már rég átvették az anyagot.

Az új megoldás nagy előnye, hogy a piaci szereplők hamarabb jutnak a pénzükhöz, illetve kisebb a bizonytalanság a gyártói oldalon.

Tudják, hogy átvették tőlük az árut, ha bármi hiba vagy hiány volt az átvételkor, esetleg téves volt a szállítás, az azonnal kiderül. Ezzel egyébként a BauApp Standard legújabb építőanyaggyártó partnerének, a Masterplast-nak az alelnöke is egyetért, aki annak kapcsán szólalt meg, hogy a cég - első gyártó vállalatként - csatlakozott az összefogáshoz.

"A Masterplast mindig is élen állt az innovációban és azt gondoljuk, hogy az építőipar digitalizációjában partnernek kell lennie a gyártóknak is - ugyanis ennek minden szereplő a nyertese lesz. A hazai iparág is digitalizálódik és a termék mellett a közeljövőben már nagyon fontos érték lesz a hozzájuk kapcsolható digitális adat. Emiatt nekünk is képessé kell tennünk a termékeinket arra hogy az azokhoz csatolt adatok segítségével az ügyfeleink digitálisan működjenek, ezt oldja majd meg a BauApp. Külön jó hír, hogy a GS1 is a BauApp standard partnere, mivel már sok termékünk használja a GS1 szabványokat, van rajtuk vonalkód, ez nagyban megkönnyíti a feladatunkat. Nagy várakozással tekintünk előre a közös szakmai együttműködésre!" - mondta el Ács Balázs, a Masterplast Group alelnöke.

A generálkivitelező ott nyer, hogy jobban tud az anyagaival gazdálkodni, tudja, hogy a következő héten milyen anyagra van szüksége, meg tudja nézni, hogy abból van-e neki, így nincsenek leállások anyaghiány miatt, de például az alvállalkozóit is tudja értékelni, látja az anyagfelhasználásukat.

Egy másik nevetségesnek tűnő, de nagyon komoly probléma az anyagok keresése. Az építkezéseken lehet olyat látni, hogy 3-4 mérnök arra pazarolja a drága idejét, hogy anyagot keres, dobozokat nyitogat, hogy mi van bennük. Azt mondják, hogy

egy építésvezető raktáros idejének a 30 százaléka anyagkereséssel telik.

Ezen is segíthet az applikáció, ahogy azon is, hogy ne legyenek túlrendelések, ezáltal csökkenjen a pazarlás. Ezen kívül az esetleges visszaéléseket, nyerészkedéseket is megszűnteti a rendszer.

Milyen visszaélésekre, nyerészkedésekre kell gondolni? Ki lesz a legnagyobb kerékkötője ennek a rendszernek?

Egy építkezésen előfordul, hogy eltűnnek anyagok, főleg a drágábbak, aminek az alapja, hogy nem lehet tudni, miből mennyi van, nem lehet számonkérni senkit. Ugyanakkor, ha az adott építkezésen nincsenek is visszaélések, akkor is jelentős spórolást lehet elérni például azáltal, hogy nem kell előre mindent berendelni. Van egy fenntartható építésgazdálkodási stratégia, aminek két fő célja van. Egyrészt a minőség, másrészt az ár.

Az árat nemcsak a generálkivitelezőknél, hanem az alvállalkozóknál is tudja csökkenteni, ha az előre történő megrendelések helyett lehet just in time dolgozni, mert ha van készletnyilvántartásom, pontosan tudom, hogy mikor mennyit kell rendelni. Ha egy ingatlanfejlesztésben egy kifizetést el tudok tolni későbbre, mert nem rendelem be túl korán a terméket, az hatalmas különbség a finanszírozás költségében is, meg az összfinanszírozási szükségletben is. Mindez csökkenti a költségeket, a késéseket, és javítja a minőséget.

Jelenleg az sem átlátható, hogy milyen minőségű anyagokat építenek be. A tervező például megtervez egy anyagot, de utána lehet csere, kiváltás, ami már követhetetlen. Minden terméknek a kategóriájától függően van egy termékteljesítménye. A CPR szabályozás értelmében erről a gyártónak nyilatkoznia kell és fel kell világosítania az ügyfelet.

Elvileg minden egyes terméknél, amit átadnak az építkezésen, át kellene adni egy nyilatkozatot is, vagy megmondani pontosan, hogy URL szerint hol van az anyag minőségére vonatkozó tanúsítvány.

Lehet-e ezt a rendszert valamilyen létező, akár kiskereskedelmi mintához hasonlítani?

A hipermarketekben ez úgy működik, hogy vannak a beszállítók, akik belistázták az adott boltba a terméket, ekkor minden adatot átadnak erről a termékről a belistázási lapon. Ez nem változik hétről hétre, és viszonylag nagy a koncentráció a kereskedelmi oldalon.

Magyarországon nagyságrendileg 10 kiskereskedelmi lánc van, ami elviszi a piac 90 százalékát, ennek a koncentrációnak a közelében sincs az építőipar. Itt a 10 legnagyobb generál a negyedét sem viszi el a piacnak, ezért ilyen stabil kapcsolatot a gyártó és a generál között nem tudunk feltételezni. Az építőiparban annyira gyorsan kell változtatni a termékeket, hogy a nagy gyártók nem tudnak ilyen rugalmasan kereskedni.

Az FMCG termékek esetében például ott a Coca-Cola, aminek az egyliteres termékét belistázták 30 éve a Tescoban, így az most is ott van. Ehhez képest az építőiparban van nagyjából 700 gyártó, 5000 független fuvarozó, mintegy 50 kereskedő és több tízezer kivitelező, valamint 50 ezer alvállalkozó. Ezek hónapról hónapra más konstellációban dolgoznak, és projektenként vásárolnak. Ezért kell ez a standard, hogy akárhova is szállítják a gyártó áruját, mindenhol tudják azt értelmezni.

Ehhez kellenek a szereplők is, akik ezt napi szinten használják, kell az eszköz, a szoftver. A 10 generál vajon meggyőzheti ennek előnyeiről az alvállalkozókat?

A generálkivitelezőknek nem is az alvállalkozókat kell meggyőzniük, sokkal inkább a gyártókat, beszállítókat, de ez a gyártóknak is érdekük, ebben most nagyon sok pozitívum van. Ha ma például két ablakgyártó versenyez egymással, a verseny tárgya az, hogy az ablaknak milyen a szigetelése, milyenek a paraméterei és mennyi az ára. Ha kihoztunk két hasonló minőségű terméket, ott csak az ár számít.

A gyártóknak azt kell megérteniük, hogy 5-10 év múlva elképzelhető, hogy a termékükben a legértékesebb rész az adat lesz.

Ha az egyik gyártó ad adatot a termékéhez, ezáltal képessé teszi a vevőjét arra, hogy digitálisan építkezzen, az többet fog érni. Ez a folyamat már minden iparban végbement, most az építőiparban is zajlik.

Amelyik gyártó képes lesz segíteni az ügyfelét a tereplogisztika menedzselésében, az az ügyfél számára hatalmas érték lesz.

A Tesla többet ér, mint a Volkswagen, noha század annyi autót gyárt, de ad hozzájuk adatokat, amit az ügyfelek megértettek. Az építőiparban hasonló súlyú áttörést jelent majd ez a rendszer. A GS1 partnerség ebben azért óriási jelentőségű, mert elmondhatjuk, hogy az összes - már vonalkóddal rendelkező - termék esetén nincs extra teendője a termékkel a gyártónak, a BauApp alkalmazás ezt fogja tudni olvasni, ezáltal a termékinformációkat lekérni. Ha valaki viszont nem szolgáltat digitális információt, máris versenyhátrányba kerül.

A cikk megjelenését a BauApp támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images