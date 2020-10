Hatalmas fejlesztés indul, jól járhatnak a fővárosba ingázók

Összesen háromezer P+R parkoló, valamint – a vasútállomásra kerékpárral érkezők számára – legalább kétezer B+R biciklitároló tervezése indulhat meg egy friss kormányhatározat értelmében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a döntéssel kapcsolatban elmondta: a kormány gyakorlatias megoldásokat keres, amikor folyamatosan fejleszti Budapestet. „Egyszerű céljaink vannak: jobb tömegközlekedés, kevesebb dugó, tisztább levegő, klímabarát városi környezet. Kulcs a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés fejlesztése. Ebben az a célunk, hogy az utazók gyorsabban, kényelmesebben, kevesebb átszállással érjenek célba. Ma Budapest közlekedésének igazi kihívása, hogy az elővárosokból és a külső kerületekből naponta egymillióan jönnek befelé dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni, és több mint kétharmaduk autóval érkezik."

Az államtitkár szerint a fővárosba vezető összes, mintegy 11 vasúti és HÉV-vonal valamennyi érintett agglomerációs állomásán és megállóhelyén, 108 településen, mindösszesen 171 helyszínen vizsgálta meg a BFK, hogy mennyi a jelenlegi kapacitás, mennyire lenne igény most, és a számítások szerint a jövőben hogyan fog növekedni a forgalom. Sok helyen – fejtette ki Fürjes Balázs – a pillanatnyi férőhelyszám többszöröse is megtelne. Ezt nemcsak az mutatja, hogy néhol korán reggel elfogynak a helyek, hanem az is, hogy a füvön vagy nem hivatalos parkolókban is otthagyják az autójukat az ingázók.

A most induló munka részeként a Miniszterelnökség Budapest Fejlesztési Központja megalkot egy budapesti agglomerációs kerékpárhálózat‑fejlesztési stratégiát is.

Ebben fel kell vázolni egy olyan összefüggő kerékpáros hálózatot, amely nemcsak a vasúti megállók elérését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a Budapest-körüli településekről közvetlenül is el lehessen érni a fővárosi célpontokat.

Vitézy Dávid, a kormányzati BFK vezérigazgatója elmondta: a kormányhatározat hét vasútvonal – az 1-es hegyeshalmi, a 30a székesfehérvári, a 70-es váci, a 71-es veresegyházi, a 100a ceglédi, a 120a újszászi, a 150-es kunszentmiklósi vonalak – elővárosi szakaszait érinti, ezek vasútállomásai és megállói közül várhatóan több mint negyven helyszínen készülnek el a parkolók megépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 2022-ig, és így a vonalak mentén az intézkedések hatására összességében megduplázódhatnak a parkolási férőhelyek.

"Márpedig tenni kell az agglomerációból nap mint nap Budapestre zúduló autóáradat mérséklésére, hisz ma három ingázából kettő személyautóval jön a fővárosba. Új egyensúlyra van szükség a fővárosi közlekedésben, melyhez az agglomerációs közösségi közlekedés versenyképességének növelése kulcsfontosságú. A P+R és B+R parkolók fejlesztése az agglomerációban nem csak az ingázók, de a budapestiek érdeke is, a belváros forgalomcsillapításának előfeltétele az agglomerációs közösségi közlekedés versenyképesebbé tétele. Az egyik legfontosabb eszköz a módváltó utazások elősegítése, vagyis az, hogy a gépkocsit, kerékpárt a vasútállomáson lehessen hagyni. Még jobb persze, ha az utas autó helyett már a vonathoz is közösségi közlekedéssel jut el, a projektnek ezért része a buszfordulók, buszmegállók megtervezése is, ahol ezek hiányoznak" - írja a közösségi oldalán a vezérigazgató.

Az agglomerációs vasút- és hév-állomások megközelíthetőségének fejlesztési feladatait a Budapest Fejlesztési Központ Fürjes Balázs államtitkár felügyelete mellett, 797 millió forint központi költségvetési támogatás segítségével végzi.

Címlapképen: Fürjes Balázs. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd