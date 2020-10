Dán cég költözik a dél-budai irodaházba

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Új bérlővel kötött hosszútávú bérleti szerződést a WING: az Infopark C épületének közel 650 négyzetméternyi irodaterületét adta bérbe a dán Nilfisknek. A megállapodásnak köszönhetően a takarítógépeket gyártó vállalat IT Innovációs és HR Szolgáltató Központja költözik majd be az irodaparkba, amelynek többségi tulajdonosa a WING.