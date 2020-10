Sok ezer ember mindennapjait könnyítheti meg a Déli Körvasút - Három új megállót is kialakítanak

A Kelenföld és Népliget közötti Déli Körvasút fejlesztés célja, hogy a vonatok a jelenleginél háromszor sűrűbben járhassanak, közvetlen, a várost átszelő elővárosi járatok indulhassanak Magyarország keleti és nyugati nagyvárosai és az agglomeráció települései között, három metróvonallal (M3, M4 és jövőbeni, a hévek fejlesztésével létrejövő M5) is kapcsolatot teremtve. A vasútvonal környezetének rendezésére most indul a tájépítészeti tervezés is, a BFK a tervezés megkezdése előtt kérdőívben kéri az újbudaiak és a vasút mellett élők véleményét arról, milyen tartalommal gazdagodjon a Körvasút környezete - áll a BFK közleményében.