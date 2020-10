Megvan, melyik lett a legsikeresebb ingatlantípus - Hatalmasat kaszálhattak, akik jól helyezkedtek ezen a piacon

Az ipari és logisztikai szektor lett 2019 legkeresettebb regionális ingatlantípusa az irodák és lakások után, a szektoron belül azonban nagy kihívást jelent a megfelelő fejlesztési telek megtalálása. Átlagosan a régióban négyzetméterenként 10 és 80 euró között mozognak a telekárak, de a keresett területeken, főleg a nagyvárosok vagy forgalmas közlekedési csomópontok környezetében ez akár a 150 eurót is elérheti - derül ki a Colliers International, CMS és Randstad közös piaci jelentéséből.

Az ipari ingatlanok piacán az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő helyszínen lévő telkekhez és ingatlanokhoz való hozzáférhetőség, amely megfelel mind a fejlesztők, mind a végfelhasználók igényeinek. A terület kiválasztásakor fontos a közművek elérhetősége, a közlekedési infrastruktúrához való hozzáférhetőség, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állása és a befektetési ösztönzők elérhetősége is.

A CEE-régió ipari és logisztikai piacának 17 országa a fejlettségük különböző szintjén állnak mind méret, mind a fejlődési ütemüket illetően. A régió 17 országában a teljes állomány meghaladja az 50 millió négyzetmétert. Ebből a kínálatból a jelenleg elérhető üres terület alacsonynak tekinthető, hiszen a legtöbb közép-európai ipari és logisztikai piac 5% alatti üresedési rátát regisztrált.

Erős kereslet az ipari ingatlan és logisztikai piac felé

“Az elmúlt pár évben a CEE régióban az ipari ingatlan és logisztikai szektor iránti kereslet erős volt, melynek fő hajtóereje a 3PL (logisztikai szolgáltató), a kiskereskedelmi és disztribúciós szektorok, amelyeket követ a könnyűipar, az autóipar és az FMCG szektorok. A járványhelyzet során, valamint várakozásaink szerint a jövőben, változás következhet be a kereslet volumenében és a szektorok sorrendében az e-kereskedelem, adatközpontok, valamint a különleges tárolást igénylő termékek bővülése miatt, melyek következtében megnövekedett igényekkel kell majd számolni. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a CEE régió - mely nagy ipari múltra tekint vissza - vonzó marad a gyártócégek számára az autóipartól kezdve a légiközlekedési alkatrészeken keresztül, valamint beleértve a fém és műanyagmegmunkálást, az elektronikai, háztartási, gyógyszeripari és egészségügyi eszközöket is”.– mondta Kevin Turpin, a Colliers International regionális piackutatási igazgatója.

“Miközben arra számítunk, hogy az e-kereskedelem még gyorsabb ütemben fog növekedni és ösztönzőleg hat a logisztikai keresletre ezekben a kihívásokkal teli időkben, hosszú távon növekvő keresletet várunk a gyártó cégek részéről is, akik az ellátási lánc bizonyos elemeit közelebb hozzák Európához a kockázatok csökkentése érdekében. Ez hosszú távon azt jelenheti, hogy nagyobb készleteket tárolhatnak vagy gyárthatnak közelebb a végfelhasználóhoz, mely további keresletnövekedésben csapódhat le a régióban”.

Stabil bérleti díjak

A CEE-17 régióban a bérleti díjak stabilnak mondhatók, illetve azokban a kiemelt lokációkban még emelkedés is megfigyelhető volt, ahol korlátozott volt a rendelkezésre álló terület. Ez a tendencia folytatódhat, a kereslet ugyanis továbbra is magas, valamint az építési költségek az elmúlt években emelkedtek.

A jellemző bérleti díjak a régióban négyzetméterenként havonta 2,9 és 5,5 euró között mozognak, bár a fejlődés kezdeti szakaszában lévő piacokon ez elérheti a 7 eurót is.

Telekárak és építési költségek

Egy sztenderd raktárépületre vonatkozóan a fejlesztési és építőipari költségek és a fejlesztési területeken jellemző irányadó árak (feltételezve, hogy rendelkezik engedéllyel) alapján elmondható, hogy

a telekárak átlagosan a régióban négyzetméterenként 10 és 80 euró között mozognak, de a keresett területeken található szűkös telekkínálatnak köszönhetően - főleg a nagyvárosok vagy forgalmas közlekedési csomópontok környezetében - a telekár akár a 120 és 150 eurót is elérheti.

Az átlagos kivitelezési költség egy “sztenderd” raktárépületre vonatkozóan a régióban négyzetméterenként 300 és 600 euró között van a „soft” költségek (tervezési, finanszírozási, jogi költségek) nélkül. Bizonyos piacokon magasabb építési költség is megfigyelhető, de a megnövekedett munkaerő költség és anyagköltség összességében akár 25%-kal is megnövelheti az építési költségeket.

Szektorra vonatkozó trendek

A szektorok közül a járvány leginkább az autóipart érintette. A CEE régióban több mint tíz megtalálható a világ legnagyobb autógyárai közül, nem beszélve a hozzátartozó alkatrészgyártó cégekről, szállítmányozókról és autókereskedőkről, akik összesen több százezer embert foglalkoztatnak. Bármilyen nagyobb visszaesés, vagy leállás ebben a szektorban komoly gazdasági következményekkel jár.

A gyógyszeriparban, a 3PL szektorban (logisztikai szolgáltató), valamint az e-kereskedelemben tevékenykedő cégek a CEE régió szintén fontos szereplői, de az ő jövőjük sokkal derűsebbnek tűnik. Amint a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésre kerül, akkor nagy mennyiségű gyártási, tárolási és szállítási kapacitásra lesz szükség feltételezhetően a CEE régióban is.

Az e-kereskedelmi és a 3PL szektor az utóbbi évtizedben komoly növekedést ért el a CEE régióban. A logisztikai szektorban megtalálhatók a legnagyobb nevek, pl. DHL, UPS, FedEx, stb. Az online rendelhető termékek – köztük zöldségek, hobbikhoz kapcsolódó termékek, kertészeti termékek, sporteszközök, valamint elektronikai eszközök és online szórakoztatás termékei – népszerűsége megnövekedő keresletet von majd maga után az ipari és logisztikai ingatlanok piacán az elkövetkező években.

Befektetések jogi ösztönzői

A CEE 17 országok többsége legalább egy típusú ösztönzéssel támogatja az ipari és logisztikai szektorban történő befektetéseket. Ezen jogi ösztönzők országonként változnak, de jellemzők a támogatási programok, nem visszatérítendő, akár állami támogatások, az adókedvezmények, csökkentések, könnyített szabályok, kiterjesztett adminisztrációs támogatás.

„Az ipari termelés közel rekordszintet ér el a CEE régió legtöbb országában, így tagadhatatlan, hogy a régió mágnesként vonzza a gyártókat és logisztikai cégeket. A CEE régió országai jelentős külföldi befektetést realizáltak köszönhetően a jólképzett munkaerőnek, a gyorsan fejlődő infrastruktúrának és a nyugat-európai szinthez képest olcsóbb munkaerőnek. Emellett a befektetések jogi ösztönzői is elérhetőek a legtöbb országban. A jogi tanácsadók fontos szerepet játszanak a segítségnyújtásban, nem csak a kockázatok csökkentésében, de a fejlesztések és lehetőségek kiaknázásában is.” – tette hozzá Lukas Hejduk, a CMS partnere és ingatlanokért felelős igazgatója a CEE régióban.

A magyar ipari szektor továbbra is erősen Budapest fókuszú

Eddig az általában magas vételi ár ellenére az új ingatlanfejlesztések helyett inkább a már meglévő ingatlanvásárlás részesítették előnyben a magas beruházási költségek és a hosszabb építkezési időszak miatt, mind Budapesten, mind pedig a vidéki területeken. Ugyanakkor a megvásárolható épületek száma meglehetősen korlátozottá, a beruházási költségek elfogadhatóbbá váltak, így jelenleg a Budapest körüli fejlesztések egyre gyakoribbak. 12-16 hónap múlva ezek az új fejlesztések megfelelő választékot nyújthatnak azoknak a vállalatoknak, akik új logisztikai és termelési épületeket akarnak találni Budapest környékén, még akkor is, ha a várható új épületek 34% -át már kiadták” – mondja dr. Czike Gábor a CMS Budapest partnere, az Ingatlanjogi csoport vezetője.

Míg néhány ország (Lettország, Montenegró, Szerbia és Szlovénia) nem biztosít kifejezetten az ipari és logisztikai szektorra vonatkozó ösztönzőket, a vállalkozások számára mégis előnyösek lehetnek az általános jogi ösztönzők.

Munkaerőpiac és befektetések – változás a trendekben

A CEE régió még mindig az első között van a külföldi befektetők fejében a logisztikai szektort tekintve, köszönhetően a munkaerő rendelkezésre állásának és munkaerő költségeken történő megtakarításoknak. Az érdeklődés továbbra sem csökken, csupán az okok változtak meg.

Paweł Kopeć, a Randstad vállalati megoldások központjának vezetője szerint “A költség továbbra is fontos szerepet játszik a befektetésekben, de emellett lényeges szemponttá vált a stabil fejlesztési környezet, amit jól szimbolizál a CEE régió, hiszen a munkanélküliségi mutatók csak kismértékben ugrottak meg ezekben az országokban a koronavírus járvány kitörését követően. A munkaerő képzettsége is fontos szempont a befektetők számára. Az alacsony munkanélküliségi mutatók ellenére bizonyos területeken nagy számban található jól képzett munkaerő. Rövid távon a cégek inkább újraépítik munkaerejüket ahelyett, hogy növelnék az állományt, tartva a járvány második hullámának hatásaitól. Ennek eredményeképpen arra számítunk, hogy a munkaerő átmeneti alkalmazása még népszerűbb megoldás lesz a piacon. A járványhelyzet átalakította azt is, ahogyan a munkavállalók tekintenek jövőbeli munkáltatójukra. A közeljövőben arra számítunk, hogy a biztosabb munkahely és a cég pénzügyi stabilitása egyre fontosabb szempontokká válnak a fizetéssel és a juttatásokkal szemben a munkahely kiválasztása során.”