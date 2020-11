Mozgolódnak itthon a cégek - Eljön az idő, amikor magadtól dönheted el, hogy az irodából, vagy otthonról dolgoznál?

Úgy tűnik még mindig nem dőlt el, hogy mennyire ragad be a home office a járvány lecsengésével, de az biztos, hogy a második hullám még egy lapáttal rátesz arra, hogy felértékelődjön az otthon szerepe és a lakásban kialakított munkaállomás milyensége. Már több hazai cég kötelezte el magát amellett, hogy a vírus miatti félelmek elmúlásával is engedi a dolgozóknak, hogy szabadon eldöntsék, hogy milyen mértékben szeretnének otthonról dolgozni, miközben az irodájukat is megtartják, hogy lehetőség legyen a közös munkavégzésre. Az ismételt felmérések pedig ugyanarra világítanak rá: ha az irodisták dönthetnének, a legtöbbjük a vegyes megoldást, vagyis a felváltott irodai és otthoni munkavégzést választáná. Ha a cégvezetők ennek megfelelően alakítják a jövőre nézve a döntéseiket, akkor felmerül egy következő kérdés: Vajon mi lesz a rengeteg irodaházzal? Ennek fényében, mutatjuk a hasznosítási ötleteket!

Amit eddig látunk, hogy az emberek – főleg, akiknek bevált az otthoni munka és bíznak abban, hogy néhány napot héten vírusmentes időszakban is otthonról dolgozhatnak – jobban odafigyelnek az otthoni környezetükre, például arra, hogy legyen erkély a lakáshoz, fény a szobákban, és akár, hogy ne a város közepén lakjanak egy méregdrágán bérelt, vagy méregdrága, de kisebb lakásban, hanem valahol a városok külső részein élhessenek, kerttel és nagyobb terekkel. Ha már úgysem kell minden nap beutazni, miért ne lehetne egy nagyobb házban, vagy lakásban lakni és elengedni a belvárosi életérzést?

Nemrég a LinkedIn-en indítottak egy szavazást arról, hogy ki, melyik típusú munkavégzést preferálná inkább. A vélhetően nem reprezentatív felmérés több mint 40 ezer szavazatnál jár, és egyértelmű üzenetet közvetít a munkaadóknak:

A 40 ezer válaszadó csupán 8 százaléka szeretne teljesen az irodából dolgozni ezek után, és a legtöbb szavazónak – mintegy 63 százaléknak - az otthoni és az irodai munkára is szüksége van.

A nagyvilágból már hallani olyan döntésekről, hogy egy teljes, akár több ezer fős cég teljesen átáll otthoni munkavégzésre, ilyen volt például a Twitter bejelentése is. De olyanra is bőven van példa, ahol a járványhelyzettől függetlenül már a vegyes verzióra készülnek. Ráadásul nem is kell messzire menni, mert magyarországi cégre is tudunk példát, a Forbes által készített interjúban Birmacher Barnabás, a Bitrise társalapító-CEO-ja szólal meg, aki egy mobilappokat fejlesztő nagyon gyorsan növő céget vezet és határozott elképzelései vannak arról, hogy igenis kell egy iroda, ahová bemehetnek ötletelni a munkatársak, de közben teljes szabadságot és támogatást kapnak arra, hogy eldöntsék, hogy mennyit szeretnének otthonról dolgozni:

„Tök jó, hogy megtartjuk az irodákat – mert kell, hogy legyen egy közösségi hub, és emiatt meg is tartjuk őket –, de készítettünk egy all remote guide-ot házon belül, ami arról szól, hogyan működünk együtt és kommunikálunk egymással távolról…Ezt meg akarjuk tartani akkor is, amikor majd visszamegyünk."

A folyamatosan, munkatársakkal is bővülő jelenleg 150 fős cég vezetőjének egyik kulcsgondolata:

Mindenkire rá van bízva, hogy az irodában vagy otthon dolgozik. Támogatjuk, hogyha bejön, legyen egy helye, de közben megfinanszírozzuk azt is, hogy legyen otthon rendes asztala és széke. Ha úgy tetszik, mindenkinek két helye van. Innentől mindenki dönthet, mit csinál, ez biztosan megmarad.

A cégvezető arról is beszámolt, hogy a home office-szal együtt azt is finanszírozniuk kellett, hogy megfelelő körülmények közül tudjanak dolgozni: „Egy dolog, hogy hazaküldjük őket, de finanszíroznunk kellett, hogy legyen ergonomikus asztal, szék otthon is, minden, ami a munkához kell. Ownership mindset megint: mindenki kapott egy büdzsét és eldönthette, mire költi.” - mondta el az interjúban.

De a nagyvállalatok oldaláról is van hazai példa, a Magyar Telekom is hasonló döntésről számolt be egy külföldi lapnak adott interjúban: "A vezetőség úgy döntött, hogy miután minden visszatér a normális kerékvágásba, az alkalmazottaink 40%-a otthonról fog dolgozni." - mondta el Kutas István vállalati kommunikációs igazgató.

De akkor mi lesz a rengeteg irodával?

Jelenleg körülbelül 590 ezer négyzetméternyi modern irodaterület megépítése van csőben 2022-ig Budapesten, ami a járvány megjelenése előtt a keresletet elnézve még kevésnek is tűnt. A bérleti szerződések csúsztatása miatt, illetve amiatt is, hogy most kevesebb cég dönt a területbővítés mellett, az üresedési ráta 8 százalék felé emelkedett az elmúlt néhány hónap alatt. Érthető módon most mindenki kivár a nagy döntések előtt, hiszen nem tudni, hogy a jövőben mennyivel kevesebb irodatérre lesz szükség a home office miatt, vagy éppen mennyivel többre az ott dolgozók biztonságérzetének növelése miatt.

Ugyan az irodapiac még mindig egészségesnek mondható, már látni, hogy főleg a nagy irodaterületeket bérlő cégek elkezdtek ötletelni, hogy mit csináljanak a feleslegessé vált terekkel. Mire lehet hasznosítani egy irodaházat, amikor a munkatársak többsége otthonról dolgozik és az 5, 10, vagy akár 15 éves bérleti szerződések miatt a cégeknek muszáj akkora területet bérelni? Íme néhány megoldás:

Irodai albérlet a partnereknek: Amikor az irodaház bérlője kiadja egy másik cégnek, vagyis bérlőnek a területének egy részét, akkor ténylegesen albérletről (nem úgy mint a lakáspiacon gyakran rosszul használt albérlet kifejezés, azokra a lakásokra, amit a tulaj ad bérbe valakinek) beszélhetünk. Erre a gondolatra már van példa a hazai piacon is, a Magyar Telekom nemrégiben arról számolt be a Reutersnek, hogy mivel az 58 ezer négyzetméteres budapesti 2018-ban átadott székházába alig járnak be a dolgozók, az albérletbe adást fontolgatja, méghozzá a partnercégeket számára adná ki a területek egy részét. A másik eshetőség, hogy a cég a többi irodaházai közül adna el néhányat, és az ottani dolgozókat költöztetné ide.

Irodai albérlet a lakásirodák helyett: Nem feltétlenül kell az adott cég valamilyen partnerei közül kiválasztani a bérlőt, hiszen rengeteg olyan kisebb vállalkozás van, amelyik jelenleg lakásirodából dolgozik. A budapesti lakhatás javítása kapcsán időről időre újra felmerül, hogy a rövid távra kiadott lakások elveszik a lehetőséget a hosszú távú bérlőktől. De nemcsak az airbnb-s lakások miatt van kevesebb bérelhető lakóingatlan, számos könyvelő, vagy ügyvédi iroda, esetleg orvosi rendelő dolgozik eredetileg lakhatási célra szánt ingatlanból. Általában a kisebb költségvonzat, vagy esetleg amiatt döntenek lakásiroda mellett a kisebb cégek, mert pár főnek megfelelő alapterületre nem találnak megfelelő árú és minőségű irodaterületet. A nagyobb modern irodaházak, pont nekik nyújthatnak jó alternatívákat, biztosítva minden infrastruktúrát, és akár néhány főre szabott irodaterületet.

Óvodák, bölcsődék üzemeltetése: A gyerekesekre koncentrálva már arra is van egy-két példa itthon, hogy munkahelyi bölcsődét alakítanak ki, legutóbb az Emberi Erőforrások Minisztériuma is létesített egy ilyet, célzottan a dolgozók gyermekei részére. Ennek egy továbbfejlesztett változata lehet, ha konkrétan a munkahely közelében - akár az irodaházban - alakítanak ki óvodát, vagy bölcsődét. Így a szülők reggel időt spórolhatnak, mert nem kell még a gyereket is másfelé vinni, a munkahely hozzáírhat még egy tételt a wellbeing jellegű szolgáltatásaihoz, nem mellesleg bejárásra ösztönzi a munkavállalót, és még az üres területek is kiadásra kerülhetnek.

A realitások talaján maradva: az arany középút sokszor beválik

Már tavasszal is elmélkedtünk arról, hogy vajon tömeges otthoni munkavégzésre való átállás lesz később is, és rengeteg iroda elveszíti a hasznát, vagy, mintha mi sem történt volna a járvány után ismét minden nap mindenki bejár majd az irodába.

Egy ilyen gyorsan változó helyzetben persze egyik lehetőséget sem lehet kizárni, de talán reálisabb, hogy a legtöbb irodai munkahelyen valamiféle középút fog kialakul, főleg a piaci alapon működő és egymással a legjobb munkaerőért versengő cégeknél. Azokon a helyeken, ahol még a bürokrácia dominál és kisebb hangsúlyt kap a fejlődés, ne várjunk csodákat, de több mint valószínű, hogy több olyan magyarországi cég is lesz, ahol egyszerűen megszokottá válik, hogy néhány napot a közös ötletelés miatt bent vannak a dolgozók az irodában – ami meg kell, hogy maradjon -, a többi nap pedig otthonról folyik a hatékony munka.