Készül az egyik legnagyobb meglepetés az ingatlanpiacon!

Alig két hét van csak hátra az év legjelentősebb hazai ingatlanpiaci eseményéig, a Property Investment Forum konferenciáig. Ahogy minden évben, idén is összegyűjtjük, a szakmai zsűri segítségével kiválasztjuk, majd díjazzuk a konferencián a 2020-as év legkülönlegesebb projektjeit, legmeghatározóbb eseményeit, a legnagyobb tranzakcióit, vagy a legtehetségesebb személyét. A korábbi évektől eltérően azonban, idén két újdonságot is bejelenthetünk: A Futureal és a Portfolio közös alapításával már az "Év Ingatlanpiaci Innovációja" kategóriából is választunk győztest. A másik újítás pedig, hogy Olvasóinkat is bevonjuk a zsűrizésbe.