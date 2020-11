A legkülönlegesebb hazai irodaházak - Szavazz 2020 legjobbjára!

Jövő héten rendezzük meg az év legjelentősebb hazai ingatlanpiaci eseményét, a Property Investment Forum konferenciát, ahol idén sem maradhat el az év legkülönlegesebb projektjeinek, legmeghatározóbb üzletkötéseinek, a legnagyobb tranzakcióinak, vagy a legtehetségesebb személyének a díjazása. Az összessen 12+1 kategóriáról már korábban beszámoltunk , ezek között van 4 olyan, amelyről nemcsak a szakmai zsűri dönt, hanem az Olvasóink szavazatára is számítunk. A héten 4 cikkben lehet szavazni az "Év Irodafejlesztésére" az "Év Lakóprojektjére (100 lakás felett)" az "Év Lakóprojektjére (100 lakás alatt)" és az "Év Hotelprojektjére". Legyél részese te is a döntésnek és szavazz! A közönség által legtöbb szavazatot kapott projekt, így plusz egy "igennel" kerül a 8 tagú szakmai zsűri elé. Szerinted melyik a legmeghatározóbb irodafejlesztés, amit ebben az évben adtak át a hazai piacon? Íme a négy esélyes.

A héten 4 cikkben lehet szavazni majd az egyes kategóriákra, elsőként az "Év Irodafejlesztésére" tudnak szavazni Olvasóink. Az idei év "shortlistesei":

Agora Tower + Hub – Fejlesztő: HB Reavis - terület: 69 000 m2 Aréna Business Campus "A" épület – Fejlesztő: Atenor - terület: 20 400 m2 BudaPart Gate – Fejlesztő: Property Market - terület: 20 090 m2 Nordic Light Trio – Fejlesztő: Skanska – Tulajdonos: JR AMC - terület: 13 290 m2

Melyik irodaház legyen idén az "Év Irodafejlesztése" kategória győztese?

Néhány részlet a négy esélyesről

1. Agora Tower + Hub – Fejlesztő: HB Reavis - terület: 69 000 m2

Még 2017-ben indította el a HB Reavis második magyarországi beruházásaként az Agora Budapest projektet, a Váci úti irodafolyosón fekvő összesen 136 ezer négyzetméternyi irodaterületből álló öt épület közül 2020-ban adták át az Agora Tower és Agora Hub irodaházakat. Az egyenként 34 500 négyzetméter bérbeadható területű épületekre már tavaly előbérleti szerződést kötöttek a legnagyobb bérlők, a 8 emeletes, szintenként 4500 négyzetméteres Agora Hub ad otthont 22 ezer négyzetméteren többek között a BP 1800 munkavállalójának, míg a 16 emeletes Agora Towerbe a Raiffeisen Bank költözött be 20 ezer négyzetméterre 1500 munkavállalóval. Mellettük bérlő lesz még a B+N Referencia Zrt., a Nowy Styl és a Stada Hungary Kft., a Qubes és egy 2500 négyzetméteres co-working iroda is helyet kap, amelyet a HB Reavis leányvállalata, a HubHub üzemeltet. Az első ütem során az épületek megszerezték a BREEAM Communities Interim épületminősítést, illetve az Agora Hub épülete a BREEAM New Construction előminősítésben a legmagasabb, ’Outstanding’, míg az Agora Tower épület a második legmagasabb, az ’Excellent’ szintet ért el. A komplexum a londoni székhelyű MAKE Architects és hazai FINTA Stúdió tervei alapján valósul meg, a teljes befejezés 2024-re várható, melynek végeztével az irodaépületek mellett közel 10 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi területet is kialakításra került. A teljes projektre összesen 140 millió eurós hitelt vett fel a HB Reavis, a kölcsönt egyenlő arányban finanszírozza az Erste Csoport és a Raiffeisen Bankcsoport (RBI Group).

Agora Tower + Hub, forrás: HB Reavis

2. Aréna Business Campus "A" épület – Fejlesztő: Atenor - GLA 20 400 m2

2018 tavaszán kezdte el építeni a VIII. kerületi Hungária körúton elhelyezkedő Aréna Business Campus-t az Atenor ingatlanfejlesztő. A teljes projekt befejeztével egy 72 ezer négyzetméteres irodaparkot fognak átadni, a négy épületből az első "A" épület idén májusban kapta meg a használatbavételi engedélyt. Nyolc emeleten, összesen 20 ezer négyzetméter bérbeadható irodaterülettel rendelkezik, amelynek körülbelül a fele már bérlőre talált. Az irodakomplexum BREEAM Excellent és Access4you minősítéssel rendelkezik. A második, „B” épületének mélyépítési munkálatai már folyamatban vannak, így további 15 ezer négyzetméter irodaterület készül el 2021 közepére, a projekt befejező, „C” és „D” ütemeinek kivitelezését pedig a tervek szerint két-három éven belül befejezik. A jelenlegi kivitelezési munkákat a Péter Építő Kft. végzi.

Aréna Business Campus, forrás: Atenor

3. BudaPart Gate – Fejlesztő: Property Market - GLA 20 090 m2

A BudaPart projekt kivitelezését 2016 végén indította el a Property Market, az irodaházak közül a Gate elsőként került átadásra 2020 márciusában. A Lágymányosi-öbölnél található irodaház 11 emeleten, mintegy 20 ezer négyzetméteren kínál irodát és egyéb szolgáltatásokat, illetve a földszint mellett négy szinten mélygarázst. A LEED GOLD minősítéssel rendelkező irodaház mintegy 90 százaléka már bérlőre talált, közöttük van például a DBH Serviced Office 2500 négyzetméteres bérelt területtel, a Melódin, az IFUA, a Novo Nordisk, az Atradius Magyarország, a Semcon Hungary, a doTerra és a Sió ECKES. A BudaPart Gate építését a Studio’100 építésziroda tervei alapján a Market Építő Zrt. végezte. A teljes projekt befejeztével összesen 250 ezer négyzetméternyi irodaterület valósulhat meg, összesen 13 irodaházban.

BudaPart Gate, forrás: Property Market

4. Nordic Light Trio – Fejlesztő: Skanska – Tulajdonos: JR AMC - GLA 13 290 m2

A Nordic Light irodakomplexum harmadik, egyben utolsó fázisát idén szeptemberben adták át, a Skanska fejlesztésében megvalósuló 7 emeletes Nordic Light Trio irodaház mind a 14 ezer négyzetméterét már bérbe adták, a legnagyobb bérlője a Roche Szolgáltató (Európa) Kft. A Paulinyi & Partners által tervezett épület LEED Gold, illetve WELL minősítéssel rendelkezik, és az irodatereken túl, 223 parkolóhelyet biztosító mélygarázs és 2400 négyzetméteres parkosított kert is helyet kapott az épületben. A befejezés előtt egy évvel a fejlesztő a JR AMC dél-koreai befektetési alap számára értékesítette az ingatlant. A vételárat ugyan nem hozták nyilvánosságra, de az alapterület, a bérleti díjak és az elvárható hozamok alapján, az irodaház értéke elérhette akár a 13 milliárd forintot is.