Revansot fognak venni a plázák és az üzletek: "Az emberek költeni akarnak"

Egy új formában, de változatlanul sokszínű előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel zajlik jelenleg is a Property Investment Forum, a hazai piac egyik legjelentősebb ingatlanpiaci eseménye. Az online konferencián az első előadások között az ingatlanpiac egyes szektorainak jövőjéről és a várakozásokról beszéltek az előadók. A hotelpiac nincs egyszerű helyzetben, a retail, illetve az iroda szegmnes azonban gyorsan visszatérhet a korábbi lendületbe, csak úgy, mint a belvárosi lakhatás népszerűsége.

Paradigmaváltás után jött egy világjárvány

Noah Steinberg FRICS, elnök-vezérigazgató, WING, (RICS magyarországi elnöke) nyitóbeszédében elmondta, hogy nagyon eltérően, de hasonló kihívásokkal szemben állva élik át az egyes ingatlanpiaci szegmensek a járványhelyzetet. Mint hozzátette

Nem azzal kell foglalkozni, hogy 5 év múlva mi lesz, hanem arra kell koncentrálni, amit most tudunk tenni.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a harmadik olyan változás 20 év alatt, ami meghatározó az ingatlanpiac életében is. Legutóbb átéltünk egy paradigmaváltást és most jött egy világjárvány.

Egy héttel korábban zárult egy nemzetközi tranzakció, amiben két irodaház kelt el, ez jó jel, mert látszik, hogy jól működik a piaci mechanizmus.

Végül Noah Steinberg azzal zárta beszédét, hogy meggyőződése, hogy 1 év múlva már, egy nagy konferenciateremben sok ingatlanpiaci szereplővel közösen összegyűlve fogunk visszaemlékezni erre az időszakra.

Noah Steinberg

Revans a retail piacon

Már látjuk a fényt az alagút végén

– így foglalta össze az általános helyzetet Spencer Levy, Chairman of Americas Research and Senior Economic Advisor, CBRE, majd hozzátette, hogy az elnökválasztás az Egyesült Államokban egy stabil időszakot fog hozni. Magyarországon is az ingatlanpiac egy kihívásokkal teli szegmens, de a bővülés is látszik, egyre több a befektető, több adásvétel zajlik és olyan országokból érdeklődnek a budapesti piac iránt, mint Szingapúr, Dél-Korea, illetve Európából is számos érdeklődő ajánlatevő van, többek között a kedvező lokáció, illetve a hozamkörnyezet miatt.

Más ingatlanokra, más helyzet vár a jövőben, Spencer Levy összefoglalása alapján:

Ipari ingatlanok: ez a kategória egyértelműen átvette a hotel és retail eddigi uralmát és az első számú eszközosztállyá lépett elő a piacon. Persze, van némi aggodalom arra vonatkozóan, hogy túl optimisták a szereplők ezen iparág iránt. A többség további növekedést vár az ipari ingatlanoknál, de vannak aggodalmak, hogy ez nem lesz olyan erős 2021-ben, mint 2020-ban volt.

Lakóépületek: a város belső és külső részén lévő lakóépületek között mindig is egy erős választóvonal volt, ezek leginkább az utazás és a mobilitás miatt váltak el egymástól. "A személyes tapasztalatom, hogy amennyire nehéz volt eddig, annyira jól teljesít most a házfejlesztési szegmens. De vajon meddig tart a központi részekről átterelődött figyelem a város külső részei felé? A kérdés megválaszolására azt kell átgondolni, hogy hol a legjobb dolgozni. Véleményem szerint a belvárosban jobb lakni és a közelbe elmenni dolgozni."

Irodapiac: Várhatóan vissza fognak térni az irodákba dolgozni a munkavállalók, ugyan most 5-15 százalékos üresedést látni például az olyan nagyvárosokban mint New York, de a következő év végén már ez is stabilizálódhat. Egy m ásik fontos kérdés, hogy hogyan fog átalakulni az irodák belseje, várhatóan flexibilis terekre lesz szükség.

Retail ingatlanok: Az emberek pénzt akarnak költeni, ezt hívják a retail piac revansának

- a szakértő hozzátette azt is, hogy Hongkongban, Taipeiben és azokon a helyeken, amelyek nyitva vannak, gyorsan megugrott a lakosság költekezése. Ez nemcsak éttermekre vonatkozik, hanem a luxuscikkek piacára is. "Miért? Mert az emberek pénzt akarnak költeni, amint szigorítások elmúlnak."