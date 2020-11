Kevés ingatlanfejlesztő figyel csak erre, pedig az egészségünk is múlhat rajta

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az FM egy emberfüggő szolgáltatás, amit a hibalehetőségek csökkentése és a magasabb hozzáadott érték elérésére érdekében emberfüggetlenné kell tenni. Ezt különböző standardok alkalmazásával, vagy az emberi munkaerő létszámának csökkentésével lehet elérni. Az FM-ben input, output és outcome szolgáltatásról beszélhetünk. Inputnál embert „veszünk”, outputnál már egy szolgáltatást, így itt több az FM szolgáltató lehetősége is. Outcome-nál viszont már nem is szolgáltatást határozunk meg, hanem végcélt.

Az FM-ben éppen ezért ma már nem a költségcsökkentés az elsődleges cél, sokkal inkább a minőségnövekedés, a hozzáadott érték növelése.

Gyakran viszont a fejlesztés végén vonnak csak be minket a folyamatba, az átadás előtti 2 hónapban, amikor már kisebb a mozgástér a jó megoldások kialakítására. A fejlesztő célja, hogy olcsón fejlesszen és drágán adjon el. A vevő érdeke, hogy olcsón vásároljon és olcsón üzemeltessen, így egyfajta konfliktust lehet érezni a befektetői oldal és a többi oldal között. A saját célra épített ingatanoknál természetesen ez nincs meg. Az épület üzemeltetési költsége a fejlesztési költség 5-7 százalékát teszi ki évente, így 15 éves időtávon ez már elég jelentős, érdemes tehát már az elején foglalkozni ezzel. Az üzemeltetési tanácsadással szinten akár 15-20 százalékkal is csökkenthető az üzemeltetési költség – mondta el Karsai Tibor, ügyvezető igazgató, Rustler Kft.

A Liget területének kezelése még 94 évig lesz a Városliget Zrt feladata, éppen ezért a Főkerttel elkezdtünk egy közös gondolkodást, hogy hogyan tudunk végeredmény-alapú szolgáltatást kidolgozni. Legyen az a cél, hogy a park a lehető legjobban nézzen ki, a partner feladata pedig az, hogy ezért mindent megtegyen. A teljes Városligetet egyetlen létesítményként kezeljük, és a partnerekkel is próbáljuk úgy alakítani a szerződést, hogy az a teljes parkra alkalmazható legyen. Az FM munkát egy belső csapat is segíti, a közös munkát a LEO-val együtt dolgoztuk ki.

Az FM szolgáltató már a koncepció kialakításánál ott kell, hogy legyen, de a tervezésnél már mindenképpen meg kell jelennie.

Az intézményfejlesztéseknél különösen fontos, hogy az adott ház hasznosítása - például a nyitva tartás - előre le legyen fektetve, ezzel jelentős beruházási költséget lehet csökkenteni. A környezet nagyon gyorsan változik, ezért mi most próbálunk minél több információt gyűjteni az épületeinkről. Rengeteg adatpontot tettünk be az épületeinkbe, és ugyanez igaz a parkra is, ahol mérhető a látogatottság és az ezzel összefüggő szükséges feladatok - tette hozzá Jelinek Balázs, működési vezérigazgató-helyettes, Városliget Zrt.

Míg 100 éve lapátoltuk a szenet, ma a telefonunkról irányítjuk a fűtést. A proptech azonban analitika is, naponta sok hibát követek el, de jó lenne egy olyan szoftver, aminek segítségével az összes hibámból tanulhatok. Az üzemeltetésben a proptech egy analitikus folyamat, ami különböző adatokkal segíti a napi folyamatokat, és amelynek lényege a technológiai fejlődés. Mindezt elősegíti maga az igény (szolgáltatásalapú üzemeltetés), melynek része az ellenőrzés és a beavatkozás. A proptech mindkettőben tud segíteni.

Jó példa erre a mostani helyzet, ahol előtérbe került például az érintésmentes közlekedés, vagy az épületben lévő levegő tisztasága kapcsán az információátadás.

A proptech terjedését a munkaerőhiány is segíti, hátráltatja viszont a meglévő épületeink technológiája,

ami visszaránthatja az ilyen irányú beruházói kedvet. Éppen ezért fontos, hogy már a tervezőasztalnál döntsük el, hogy milyen személlettel építjük az épületeinket – emelte ki Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management Kft.

Az FM szolgáltat, de mást is csinál. A higiéniai elvárások és a munkavállalók biztonságának fokozódása miatt egyre inkább támaszkodnak a mi javaslatunkra. Az FM-ben szakemberek dolgoznak, a mi esetünkben egy 7000 főből álló humán bázist irányítani is egy szakma. Még a Covid-válság előtt kifejlesztettünk egy robotot,

ma 50 robotunk van, ezeknek nemcsak a munkaerő kiváltásában lesz szerepe, hanem rengeteg passzív adatot lehet velük gyűjteni.

Kórházakban akár a fertőzések típusait is lehet vizsgálni velük. Ha valakinek jó az FM szolgáltatója, akkor csökkenhet a betegszabadságok száma is. Nem mindig az a cél, hogy egyre olcsóbbak legyünk, összességében a Covid sokkal több megrendelést eredményezett, mint amennyi az előző években volt – tette hozzá Kis-Szölgyémi Ferenc, vezérigazgató, B+N Referencia Zrt.

(Kis-Szölgyémi Ferenc 2020-ban a Top50 ingatlanos lista tagja)

Mi az elvárás a proptech szemlélet meghonosulásának, konkrét akcióinak hatásával kapcsolatosan?

A Covid-járvány kapcsán eljött a szemléletváltás a szakmában, meg kell újulnunk.

Új intézkedések jelentek meg a járvány kapcsán, amihez a létesítménygazdálkodásnak is alkalmazkodnia kell.

Az új szerek, új anyagok bevezetése mellett a fejlesztések során is megjelenik a létesítménygazdálkodás szerepe. Már a tervezőasztalnál is ott kell lenni, mivel ha már megépült az épület, akkor valóban nehéz ezt elvégezni. Míg a megrendelői oldal most home office-ból dolgozik, addig a takarítók, őrök, karbantartók most is a helyszínen vannak, így ők szembesültek a járványügyi lehetőségekkel, az ő szerepük erősödött. A LEO-val egyeztetve átadtuk egymásnak a legfontosabb tapasztalatokat és hasznos tudást, a szakma tehát összefogott a járvány idején – hangsúlyozta Schmidt József, vezérigazgató-helyettes, Future FM Zrt., elnök, LEO.

Amikor az FM szolgáltatók esetében az ember bérbevételéről el tudunk térni egy SLA típusú szolgáltatásra, az az FM szakmának és szakmaiságának a felértékelődését jelenti. Ha a megrendelő mondja meg, hogy hány emberre van szüksége, abban az FM-nek nincs túl sok hozzáadott értéke. Ha egy célt fogalmaz meg az ügyfél, ott lehet helye az innovációnak és a hozzáadott tudásnak, beleértve a proptech megoldásokat is. A proptechben is meg kellene jelennie az FM szakmaiságának, a megbízóval közösen megtalálva azokat a területeket, ahol ezen technológiával és tudással közös, egyedi megoldásokat dolgoznak ki. A proptech kapcsán ma már nem az a cél, hogy a költség csökkenjen, az FM szakma egy nagyon munkaerőigényes ágazat,

a digitalizáció inkább a szolgáltatás biztonságát vagy minőségét növeli.

A kérdés, hogy ezen megoldások finanszírozása hol és hogy teremtődik meg. Ott ahol az épületet nem így tervezték utólag ezeket a megoldásokat nagyon nehéz bevezetni és nem is feltétlenül lehet költségmegtakarítást várni tőle. A mai irodaépületeknél nagyon sokat beszélünk a well beingről, emellett egyre fontosabb az egészséges munkakörnyezet, amihez az FM szolgáltató is nagyban hozzá tud járulni – mondta el Zátonyi Lőrinc, igazgató, speciális projektek, NEO Property Services Zrt.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos