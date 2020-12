A pandémia legnagyobb ingatlanpiaci nyertese? - Hatalmas fejlődés előtt az ágazat

Ha végignézünk akár a hazai, akár a globális ingatlanpiacon, jól látszik, hogy számos ágazat jelentős válsággal küzd. Vannak azonban kivételek is, olyan területek, amelyek éppen a pandémia hatására kerültek reflektorfénybe. Hogy a logisztika ide tartozik-e, nyertese lehet-e a járványnak a szektor, arról a Property Investment Forum 2020 konferencián beszélgettek a szakértők.

A logisztika egy nagyon stabil piac, amit a keresleti és a tranzakciós adatok is alátámasztanak. Az utóbbi négy év rekord első három negyedévét produkálta idén a szektor. A nettó felszívás kimagasló volt, de az újratárgyalások is jelentős részt képviseltek, miközben a bérleti díjak is stabilan tartják magukat, így fejlesztői oldalról nincs ok a panaszra.

A kereskedelem átkerülése az e-commerce vonalakra tavalyhoz képest 40 százalékos emelkedést jelentett,

de nemcsak ilyen típusú tranzakciókat látunk, hanem az FMCG és az összeszerelő, gyártó cégek esetében is erős volt a kereslet. Úgy látjuk, hogy ez a folyamat a következő években is folytatódhat, Budapest egy nagyon jó tulajdonságokkal bíró helyszín – mondta el Halász-Csatári Gábor, Partner, Head of Industrial Leasing, Cushman & Wakefield. A szakértő hozzátette, hogy jelenleg nagyon magas bérleti díjak mellett vannak bérbeadva a logisztikai ingatlanok, ami befektetői oldalról is hordoz magában kockázatokat. A piacon elérhető termékek bővülése és az ingatlantranzakciók számának növekedése egy kompressziót eredményezne, ami a bérleti díjak alacsonyabb szinten történő stabilizálódását eredményezné. Jelenleg mind a hazai mind a nemzetközi befektetői érdeklődés erős, de egy nagyon erős eszközhiány van.

Az utóbbi időben felgyorsultak az események: feltorlódtak azok az igények, amiket a következő évekre vártunk, ezt próbálja most a fejlesztőiaktivitás utolérni. Mindenki optimistán áll a jövőhöz, de a mennyiségi növekedés mellett a megszokott termékek minőségi növelése is nagyon fontos. Jelenleg 190 ezer négyzetméternyi fejlesztésünk zajlik, és ennek a kétharmada már bérbe van adva. A bérlőinkkel egy hajóban evezünk, a cél, hogy velük együtt növekedjünk. Most 500 ezer négyzetméter van a magyar portfóliónkban, a cél, hogy 3 év múlva elérjük az 1 milliót - emelte ki Huszlicska Dávid, üzletfejlesztési Igazgató, CTP Hungary, aki szerint

a 2-3 évvel ezelőttihez képest mintegy 10-15 százalékot csökkentek a kivitelezési költségek,

de még mindig nem tartanak ott, hogy egy egészséges szintű piacot ki lehetne szolgálni. A finanszírozásnál a banki oldalról egy ideje már drágulás tapasztalható, a zöld kötvények iránti érdeklődés viszont olyan nagy, hogy felveszi a versenyt a banki finanszírozással. Az elmúlt években volt egy általános hosszabbítási trend a szerződéseknél, a korábbi 3 évről inkább 5-10 évre növekedtek a szerződések, ami a kondíciók javulására is utal.

Nemcsak a jelent, hanem a jövőt is pozitívan látjuk. A logisztikai ingatlanfejlesztési szektor egy felfelé ívelő, pandémiabiztos ágazat. Az e-kereskedelemfejlődése nagyon jóllátszik. Az utóbbi időben sokan rájöttek, hogy akár a lakásfelújítási termékeket is meg lehet online vásárolni. A digitális kultúra fejlődésében lehet, hogy Magyarország még sereghajtó, de a pandémia rávilágított arra, hogy ezek a szokások gyorsan tudnak változni. Most meglehetősen magasak a bérleti díjak és alacsony az üresedési ráta. Jó lenne, ha több kínálat jönne a piacra, és Magyarország kicsit kedvezőbb megvilágításba tudna kerülni a nemzetközi tendereken.

Most 4-4,5 eurós bérleti díjakat látunk, de hosszú távon ennek csökkennie kell, az üresedési rátának pedig növekedni.

Ha ez bekövetkezik, annak a bérlők lesznek a haszonélvezői. Lengyelországban ugyan jelen van az Amazon, de onnan a német és a brit piacot látja el. Ha például valaki rendel egy könyvet Londonban, azt egy lengyel raktárban nyomtatják ki. Mi például ilyen formában elláthatnánk Ausztriát. Azt gondolom, hogy a következő 1-2 évben lesz egy több százezer négyzetméteres fejlesztői aktivitás a hazai piacon – hangsúlyozta Nemes Rudolf, ügyvezető igazgató, HelloParks.

A szakértő úgy látja, hogy Magyarországon eddig a generálkivitelezői piac nagyon el volt kényeztetve, magasak voltak a költségek, de Magyarország, Lengyelországhoz hasonlóan szintén egy többszereplős piac felé halad, ahol erősödni fog a verseny.

Mind a keresleti oldalon, mind a bérleti díjak tekintetében stabil a piaci környezet. Folyamatosan mérjük, hogy az e-kereskedelem aránya hogyan alakul a kereskedelem összességéhez képest. Amerikában 2019 végén ez 15 százalékot tett ki, de idén a második negyedév végre már elérte a 25 százalékot. Európában 11 százalék volt tavaly, ami 2020-ban 15 százalékra nőtt.

Egy százalékpontos növekedés ez e-kereskedelemben, 10 millió négyzetméternyi igényt jelent a globális piacon.

Ehhez azonban a munkaerő rendelkezésre állása is fontos, ahogy az automatizáció, robotizáció fejlődése is. Jelenleg ezek jelentik bővülés szempontjából a szűk keresztmetszetet. A hagyományos és az e-kereskedelem területigénye között mintegy háromszoros szorzót látunk, így kíváncsian várjuk, hogy ez a jövőben milyen deal-ekben fog lecsapódni. Ami a yieldeket illeti, pár év alatt 9,5 százalékról mentünk le a teoretikus 6,75-re. Teoretikus, mivel nincsenek érdemi tranzakciók Magyarországon, ahol ezt mérni lehetne. Regionális szinten nagyon markáns hozamnyomás van a piacokon, Németországban 4 százalék, Lengyelországban is 5 százalék alatti, de Szlovákiában és Csehországban is alacsonyabb, mint Magyarországon, így ez a nyomás nálunk is megjelenhet. Termékek tekintetében szűkösség van, limitált a kínálat, mindenki válságálló termékbe akar fektetni, a keresleti oldal a következő időszakban nagyon aktív lesz. Mi is folyamatosan keressük a jó termékeket, a szűk keresztmetszet továbbra is a minőségi termék, éppen ezért nemcsak a core termékek, hanem a value add típusú eszközök vizsgálata is elindult – mondta el Szoboszlay Máté, tőkeallokációs igazgató, Prologis.

Mind a felhasználói oldal, mind az ingatlanpiac erős. A keresleti igények megvannak és a közeljövőben a kínálati oldal is meg fog jelenni, az e-kereskedelemnek viszont továbbra sem lesz nagyobb a footprint igénye, mint az offline kereskedelemnek. A bérleti díjaknak csökkenniük kell. Noha a szektor számára pozitívak a kilátások, a gazdaság egésze szempontjából már érezhető egyfajta válság vagy krízis, aminek hatása lesz a kivitelezésre, és azáltal, hogy olcsóbban lehet majd építeni, a logisztikai fejlesztésekre is.

A yieldekben is be kell jönnie egy csökkenésnek,

a likviditás miatt ez nem biztos, hogy azonnal megjelenik, de hosszabb távon a hozamelvárások is csökkenni fognak. Összességében óvatos optimizmusra számítok – tette hozzá Székely Ádám, ügyvezető igazgató, tulajdonos, Infogroup, aki szerint Magyarországon soha nem lesz olyan méretgazdaságosság, mint Lengyelországban, emellett nálunk vannak olyan szabályozási szempontok is, amik miatt többlet műszaki tartalmat kell megvalósítani a fejlesztéseknél.

A kivitelezési költségek drasztikus csökkenésére a munkaerőköltség miatt nem számítok. A szerződések hosszabbodását mi is tapasztaljuk, 5-10, néha 15 éves konstrukciók is előfordulnak. Logisztikai fejlesztésekre továbbra is könnyű finanszírozást szerezni, mi is a tavalyi mértékben megyünk tovább idén, a kondíciók azonban néha szigorúbbak lettek - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos