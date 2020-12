Vidéken is erősödnek a logisztikai fejlesztések - Íme egy alföldi példa

A hazai logisztikai piac erősen Budapest-központú. A teljes állomány legnagyobb része a főváros közvetlen agglomerációjában található, és az e-kereskedelem térnyerése szintén az ilyen irányú fejlesztéseknek kedvez. Ennek ellenére vidéken is vannak olyan kiemelt lokációk, ahol a jó infrastruktúra és közlekedés lehetővé teszi jól működő ipari parkok jelenlétét. Ezúttal Kecskeméten láthatunk egy példát, ahol a Flisom AG svájci technológiai vállalat költözik a kecskeméti VGP Parkba.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Becslések szerint a koronavírus-járvány mintegy négy évvel gyorsította fel az e-kereskedelem felé történő elmozdulást, amivel együtt a logisztikai ingatlanok is egyre fontosabbá válnak. Sok helyen azonban még most sincs meg a kritikus vásárlói tömeg ahhoz, hogy megérje kizárólag erre alapozva spekulatív fejlesztésekbe fogni. A technológiai vállalatok ugyanakkor továbra is kedvelik azokat a helyszíneket, ahol mind az infrastruktúra, mind a munkaerő rendelkezésre áll.

Az idei év kereslete kimagasló volt - az elmúlt 10 évben mindössze két negyedévben volt ennél magasabb - amit az új átadások egyelőre nem tudtak követni, így az üresedési ráta továbbra is nagyon alacsony, 2,5 százalék körüli érétken áll. A jövőben minden bizonnyal nagyobb ütemben jönnek majd a piacra új fejlesztések, nem is csak Budapesten, hanem azokban a vidéki városokban is, ahol mind a közlekedés, mind az infrastruktúra rendelkezésre áll.

Kecskeméti példa

A VGP Park Kecskemét a várostól délre fekvő ipari területen, közvetlenül a várost elkerülő út mellett található, mintegy 5 km-re a Délkelet-Európát Budapesttel összekötő M5/E75 autópályától. A telephelynek jó infrastruktúrája és tömegközlekedése van, emellett nem elhanyagolható, hogy Kecskeméten és vonzáskörzetében több mint 200 ezer ember él.

A park egy összesen közel 86 ezer négyzetméteres telken épül, amelyen 40 ezer négyzetméter bérelhető terület lesz. Az első épület már épül és teljes bérbeadható területe megközelíti a 17 ezer négyzetmétert. A Flisom mellett a Bohnenkamp cég is beköltözik az első épületbe 2020 decemberében. A második épület építése a következő évben kezdődik majd. Ugyanezen az ipari területen a VGP tulajdonában van egy második telek is, amelynek teljes bérbe adható területe közel 39 ezer négyzetméter. Ennek a fejlesztése az első park befejezése után kezdődik majd.

A Flisom technológiai vállalat napenergiát hasznosító fóliatechnológiát fejleszt, amely az épülettetőktől és -homlokzatoktól kezdve a fuvareszközök felületéig és a fogyasztói elektronikus készülékekig számos területen használható. A Flisom a kecskeméti VGP Parkban létesíti első ipari léptékű, 50 MW-os kapacitású gyártóüzemét, ahonnan növekvő globális vevőkörét szolgálja majd ki. A gyártó csarnok és a hozzá kapcsolódó irodák mintegy 10 ezer négyzetméter területen helyezkednek el.

Fenntartható megoldások

A fenntartható megoldások a logisztikában is egyre inkább előtérbe kerülnek. A cég által fejlesztett kereskedelmi ingatlanok fenntarthatók és energiahatékonyak, a vállalat által 2019-ben indított és megvalósított kezdeményezések egyike a VGP N.V. kizárólagos tulajdonában álló és különálló új üzleti egység, a VGP Renewable Energy bevezetése, amely a VGP parkok rendelkezésre álló tetőfelületeit hasznosítja fotovoltaikus rendszerek és korszerű energetikai technológiák számára. A vállalat célként tűzte ki magának, hogy a 2020-tól építendő minden új épületre megszerzi a BREEAM „Nagyon jó” értékelésű tanúsítványt. Emellett szintén 2019-ben jött létre a VGP Foundation alapítvány.

A cikk megjelenését a VGP Hungary támogatta.

Címlapkép forrása: VGP Hungary