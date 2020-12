Túlélik ezt a kritikus időszakot a kedvenc üzleteink és a plázáink?

A fagyi és fürdőruha árusítókat leszámítva a legtöbb kereskedő a karácsonyi időszakban realizálja a legnagyobb forgalmát, ami ebben az évben különösen nagy hangsúlyt kap. Bár idén ősszel nem zártak be az üzletek, kétségtelen, hogy a rövidebb nyitvatartás, valamint az emberek óvatosabb és csökkentett fizikai jelenléte a forgalmas bevásárlóközpontokban, mind rányomja a bélyegét az üzletek forgalmára. De vajon kell tartanunk tömeges bezárástól, vagy a bérleti díj kedvezmények és az online rendelések képesek életben tartani a kedvenc boltjainkat?

A magyarországi kereskedelem az elmúlt 6-7 évben soha nem látott mértékben növekedett, a kereskedők expanzióban voltak, a forgalmak hónapról hónapra növekedtek, és a legnagyobb gondot a munkaerőhiányt okozta. A világjárvány váratlan berobbanása azonban 2020 tavaszán megakasztotta ezt a folyamatot, kevesebben látogatták a bevásárlóközpontokat, és a tavaszi kijárási korlátozás egyértelműen rányomta a bélyegét a forgalomra is, egyes üzlettípusoknál legalábbis. A következménye ezeknek, hogy hiába nincs most általános üzletbezárás, biztosan lesznek olyanok, akiknél a karácsonyi erősebb időszak sem tudja kompenzálni a teljes éves bevételkiesést.

Az őszi időszakban szerencsére nem vezettek be kijárási korlátozást, de november közepétől a vendéglátó egységek, mozik, játszóházak, rendezvénytermek, fitnesztermek kénytelenek voltak bezárni.

Az emberek költeni akarnak

Bízva abban, hogy a lakosság az eddigi, és ki tudja meddig tartó korlátozások után szívesen költ majd a bevásárlóközpontokban, éttermekben, kávézókban, már talán azt mondhatjuk, hogy túl vannak a nehezén az üzlettulajdonosok. A legkritikusabb időszakban a legtöbb helyen egyedi megoldások jöttek létre a bérbeadók és bérlők között, ilyen volt például az átmeneti bérletidíj-csökkentés a szerződés meghosszabbítása mellett. Gyalay-Korpos Gyula a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének (MBSZ) elnöke kérdésünkre elmondta, hogy általában nem fordul minden kereskedő rögtön a bevásárlóközpont üzemeltetőjéhez a szerződéses feltételek módosításáért az átmeneti forgalomkiesés, vagy csökkenés miatt, hiszen az előző több mint hat évben pozitív kereskedelmi mérleggel és némi tartalékkal is rendelkeznek.

Gyalay-Korpos Gyula Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége, elnök

Túl tudták élni az üzletek?

Gyalay-Korpos Gyula arról is beszámolt, hogy a bevásárlóközpontokban lévő kereskedők nagyon csekély hányada kényszerült bezárásra eddig a pandémia miatt. Nagy átlagban 5-10 üzlet zárt be 1-1 bevásárlóközpontban, de itt sem állapítható meg minden esetben egyértelműen a járvány hatása. Lejáró bérleti szerződések, járvány előtt már kialakult gazdasági problémák is az indokok között vannak.

A jelenlegi időszak igazi vesztesei a vendéglátók, mozik, fitnesztermek bérlői, üzemeltetői, utazási irodák.

A bevásárlóközpontban lévő kereskedők, szolgáltatók előnyösebb helyzetben lehetnek, mint az utcai bolttal rendelkező kereskedők, például a koncentrált árukínálat, vagy a parkolási lehetőségek miatt. Az MBSZ elnöke hozzátette:

A látogatók az alapvetően szükséges termékek beszerzése mellett, nézelődve az épületben elcsábulhatnak további árucikkek megvásárlására, illetve igénybe vehetnek egyéb szolgáltatásokat. A turizmus hiánya azonban negatívan hatott a forgalomra, leginkább a belvárosi lokációknál. Gyalay-Korpos Gyula elmondta, hogy mostaz üzemeltetők nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy a járvány időszakában is biztonságosak legyenek a bevásárlóközpontok, hipermarketek. Nyilvános kézfertőtlenítő állomásokat helyeztek ki, gondoskodnak a felületek, kilincsek, korlátok, felvonógombok rendszeres fertőtlenítéséről és az épület gyakori átszellőztetéséről, illetve több bevásárlóközpont is rendelkezik már nemzetközileg is elismert Covid-megfelelőségi Tanúsítvánnyal és több központnál is hasonló tanúsítvány megszerzése van folyamatban jelenleg is.

Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége felkerült a 2020-as TOP 5 Ingatlanpiaci szakmai szervezet listájára.

Egy korábbi interjúban Gábosy Balázs, a Ceetrus Hungary Kft. operatív igazgatója is arról számolt be, hogy nem voltak tömeges boltbezárások, de egy-két esetben előfordult, hogy felmondták a bérleti szerződést és helyettük új profilú bérlők érkeztek:

Volt két francia márka - a Promod és a Camaieu – amik csődöt jelentettek, az ő helyükre egy drogéria és egy étterem érkezik majd. Már évek óta tartó trend, hogy egyre több étterem nyílik a bevásárlóközpontokban.

Gábosy Balázs CEETRUS, operatív igazgató

Milyen a forgalom és a látogatószám?

Az egyértelmű, hogy a forgalomkiesés, illetve a bérleti díjak tekintetében nemcsak az számít, hogy milyen típusú üzletről van szó, hanem az is, hogy milyen ingatlanban bérel helyiséget a bérlő. Gyalay-Korpos Gyula az MBSZ tagjainak visszajelzései alapján elmondta, hogy:

A tavaszi időszakban és a jelenlegi őszi és téli időszakban is – több okból kifolyólag – csökkent a házak forgalma, a látogatószám pedig nyár óta körülbelül 70-80 %-ra állt vissza.

Általános tapasztalat, hogy a kedvezmények, akciók sok boltban állandósultak, mely azt eredményezi, hogy a kereskedő több esetben szinte árrés nélkül értékesíti a termékeit. Megfigyelhető, hogy a jelenlegi időszakban a bevásárlóközpontokat bár kevesebben látogatják, mint az egy évvel korábbi, hasonló időszakban, de többet költenek, így az úgynevezett átlagos kosárérték összege magasabb. Gyalay-Korpos Gyula hozzátette azt is, hogy a járványügyi helyzet miatt a strip mall-ok, és a retail parkok látogatottsága gyorsabb ütemben tért vissza a járvány előtti mértékhez, jellemzően a nyitott tér és a célirányos megközelítés miatt. Az autós behajtások száma pedig gyorsabb ütemben növekedett, mint a gyalogos látogatók száma.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a strip mall, vagyis a nyitott parkolós, földszintes üzletsorok népszerűsége kapcsán Takács Péter a VLK Cresa befektetésekért felelős partnere. A szakértő szerint a strip-mallok bérlői mixe stabil, általában van egy-két mágnesbérlő (többnyire hipermarket, szupermarket és elektronikai vagy barkácsáruház), a többi alapvető szükségleteket kielégítő közepes méretű üzlet. Az árukínálatuk és árfekvésük alapján a középső kategóriákba tartoznak, és mivel az alapvető élelmiszereket és szolgáltatásokat kínáló bérlők üzleteit a járvány beköszönése óta is folyamatosan látogatják a vásárlók, így a korlátozások ezeket az üzleteket csak kisebb mértékben érintették.

Takács Péter VLK Cresa, Partner

Offline vagy online?

Nem most kezdődött, de egyértelműen felgyorsult az online vásárlások térnyerése az elmúlt egy évben. A retail piac egyik legizgalmasabb kérdése, hogy milyen hatása lesz az online vásárlásoknak az üzletekre, a bevásárlóközpontokra, és vajon majd kisebbek, nagyobbak lesznek a boltok, esetleg bezárnak, vagy átállnak az élménynyújtásra.

Az online vásárlások aránya Európában most 16 százalékot tesz ki, Európában, Magyarországon pedig 8-9 százalék körül lehet.

A tavaszi időszakban természetesen ennél magasabb volt ez az arány, de nyáron érződött, hogy ismét felkeresték a vásárlók a fizikai boltokat is. Globálisan az üzlettulajdonosok eltérően reagálnak az online erősödésére, vannak divatmárkák amelyek bezárják az üzleteiket és csak az online világban értékesítenek, mások éppenhogy nagyobb üzleteket nyitnak, hogy a vásárlói élményre fókuszálhassanak.

Gyalay-Korpos Gyula szerint megfigyelhető, hogy azoknak az üzleteknek, amelyek online is értékesítenek, nem voltak akkora veszteségeik és továbbra is gyakori, hogy a fizikai és az online értékesítés kiegészítik egymást (úgynevezett multichanel vagy omnichanel kereskedés), akár az áru kiválasztása, akár annak szállítása során.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezekkel a változásokkal azért nem mindenki járt rosszul. A pandémia nagy nyertese az online kereskedelem és a hozzá kapcsolódó logisztika. Sok vásárló próbálta ki az új beszerzési formákat, és ha ezek pozitív élményként rögzülnek, akkor a hosszú távú vásárlási szokások is megváltoznak.

Címlapkép: Getty Images